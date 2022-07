Après 69 ans, un couple de retraités obligé de se séparer à cause de leur maison de retraite

Marié depuis 69 ans, un couple de retraités a bien failli se séparer abruptement à cause de leur maison de retraite.

Crédit : La journée de la femme digitale

Audrey et Herbert Goudine, respectivement 89 et 91 ans, sont en couple depuis 69 ans. Une longévité qui force le respect. Toujours aussi inséparables, Audrey et Herbert vivent ensemble dans une maison de retraite. Mais à cause des problèmes de santé de Herbert, la maison de retraite dans laquelle ils résident a décidé de se séparer de l’octogénaire.

Ce dernier souffre en effet d’une maladie qui empire au fil des ans. La direction de la maison de retraite a ainsi jugé plus convenable de transférer leur patient vers un centre plus approprié qui pourra surveiller Herbert 24 heures sur 24.

Sauf que cette décision a été prise sans en parler à la famille du couple, Audrey la première. Le transfert a donc été établi pour le jour de Noël alors que les résidents retrouvaient leur famille.

Séparés le jour le Noël par la maison de retraite

En ce jour de fête de Noël, la fille du couple, Diane, avait fait le déplacement. Elle ne s’attendait pas finalement à de telles retrouvailles ternies par le transfert abrupt de son père vers un autre centre. Diane et Audrey sont tombées de haut. Après 69 ans de vie commune, la direction leur annonçait que le couple de personnes âgées devrait vivre séparément.

Hors de question pour leur fille qui a demandé des explications. « Je dois suivre les mesures établies par le gouvernement et suivre les règles », lui a répondu un membre du centre de retraite.

La famille réunie pour les fêtes de fin d’années a finalement pu bénéficier d’un allégement de la part du centre afin de passer Noël ensemble. Enfin, tout s’est arrangé grâce à l’abnégation de Diane qui a fait le nécessaire afin que ses parents restent dans le même centre de retraite. Le couple poursuit des jours heureux ensemble.