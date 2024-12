Notre-Dame de Paris : jusqu'à 2h30 d'attente pour entrer dans la cathédrale, les visiteurs s'insurgent

Trois semaines après la réouverture de Notre-Dame de Paris, les visiteurs se pressent pour visiter le monument. Temps d’attente estimé : 2h30 sans ticket !

Suite à l’incendie survenu au cœur de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, il a fallu cinq années de travaux pour redonner au monument toute sa splendeur. Ce vendredi 6 décembre, une grande cérémonie a eu lieu pour annoncer la réouverture de la cathédrale. Cet événement, suivi par des milliers de téléspectateurs, a beaucoup fait parler, notamment à cause de la tenue de l’archevêque moquée sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : iStock

Depuis le 7 décembre, il est possible de visiter Notre-Dame de Paris. Pour cela, il est possible de s’inscrire sur la billetterie du site officiel afin de réserver sa visite à l’avance et d’obtenir un ticket d’entrée. Pour les moins organisés, il est également possible de visiter la cathédrale sans ticket. Dans ce cas, vous devrez faire la queue, ce qui peut prendre du temps… beaucoup de temps !

Jusqu’à 2h30 d’attente

Chaque jour, près de 30 000 personnes entrent dans la cathédrale rénovée. Pour entrer dans le monument, on observe trois files d’attente : une pour la messe, une pour les personnes ayant réservé à l’avance et munies d’un ticket, et une pour les visiteurs qui viennent directement sur place ou qui ont acheté leur billet d’entrée en ligne.

Crédit photo : @notredameparis / X

Les personnes situées dans cette troisième file d’attente doivent cependant prendre leur mal en patience pour entrer dans la cathédrale. Selon Le Parisien, certains visiteurs ont dû patienter pendant 2h30 pour visiter Notre-Dame de Paris sans ticket.

Si cette forte affluence fait rager les visiteurs, ces derniers semblent conquis une fois à l’intérieur. Depuis la réouverture de la cathédrale, près de 250 000 personnes sont venues visiter le monument. Un événement qui attire de nombreux Français mais aussi des touristes venus du monde entier pour admirer la splendeur du monument restauré.