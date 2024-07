Incendie à la cathédrale de Rouen : qu'est-ce qui a déclenché le feu ?

Ce jeudi 11 juillet 2024, un incendie s’est déclaré aux alentours de midi à la cathédrale de Rouen, en Seine-Maritime. Si le feu a été circonscrit, les origines de son déclenchement demeurent floues.

Mais qu’est-ce qui a bien pu déclencher l’incendie à la cathédrale de Rouen ? Au coeur de la capitale normande, une fumée bien noire et des flammes grandissantes ont jailli sur la flèche du célèbre monument.

Crédit photo : X / Prefet76

Très vite, un effectif de 70 pompiers a été appelé à la rescousse afin d’éteindre le feu, tandis que l’évacuation des lieux était toujours en cours. Selon la préfecture, il n'y aurait heureusement aucune victime à déplorer :

“Les secours sont sur place, un périmètre de sécurité a été établi. Merci d’éviter le secteur et de ne pas encombrer les lignes de secours”.

La fumée émanant de la cathédrale était alors largement visible dans Rouen, ce qui a évidemment suscité l’attention de la population :

Peu avant 14h, soit moins de deux heures après le déclenchement de l’incendie, la préfecture finit par annoncer que le feu a été circonscrit. Les pompiers doivent désormais sécuriser le bâtiment et s’assurer qu’il ne reste plus de points chauds.

Périlleuse, l’opération nécessitait d’intervenir à 120 mètres de hauteur, là où est situé le chantier impacté par les flammes. En effet, des travaux étaient en cours sur la flèche de la cathédrale où s’est déclenché l’incendie. Richard Duplat, architecte en chef des Monuments historiques a apporté une touche technique auprès de Tendance Ouest pour expliquer la fragilité de la structure :

“Le chantier est complexe à cause de cette hauteur avec des structures d’échafaudage très importantes. C’est un chantier ‘tour Eiffel’. On gratte le métal pour le mettre à nu puis on assure les couches de peinture nécessaire avec des greffes, le cas échéant, sur les parties fatiguées de la fonte”.