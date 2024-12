Réouverture de Notre-Dame : la tenue de l'archevêque de Paris moquée sur les réseaux sociaux

La cérémonie de réouverture de Notre-Dame a beaucoup fait rire les internautes à cause d'un détail inattendu. Précisions.

L'attente fut longue !

Après de longs travaux de rénovation, la cathédrale Notre-Dame de Paris a enfin rouvert ses portes ce vendredi 6 décembre, 5 ans après le terrible incendie qui avait ravagé les lieux le 15 avril 2019.

Très attendu, l'événement a été marqué par une cérémonie en grande pompe, organisée dans l'enceinte de l'édifice, en présence notamment d'Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte, mais aussi d'Anne Hidalgo. Pour l'occasion, de très nombreux chefs d'états, dont le futur président américain fraîchement élu, Donald Trump, avaient fait le déplacement.

Ce parterre de personnalités s'est fait voler la vedette par... l'archevêque de Paris, lequel est devenu, bien malgré lui, une petite célébrité sur le web, en raison de sa tenue qui a beaucoup fait rire les internautes.

Notre-Dame: l'archevêque de Paris applaudi par le public et les évêques de la cathédrale à la fin de la messe inaugurale pic.twitter.com/CpWFxssRRi — BFM Paris Île-de-France (@BFMParis) December 8, 2024

L'archevêque de Paris fait rire les internautes avec sa cape multicolore

Monseigneur Laurent Ulrich, qui a célébré l'office de cette réouverture après avoir symboliquement rouvert les portes de la cathédrale, arborait en effet une grande cape colorée, dont l'aspect n'est pas passé inaperçu.

Dessinée par le créateur de Jean-Charles de Castelbajac, cette tenue de couleurs jaune, bleu, rouge et verte a éveillé la curiosité des internautes, visiblement amusés. Et ces derniers ne sont pas fait prier pour se moquer (gentiment) de l'homme d'Église, notamment sur le réseau social X, comme on peut le voir sur les captures ci-dessous.

Comme vous vous en doutez, ces couleurs vives n'avaient pas été choisies au hasard et avaient toutes une signification religieuse. Ainsi, selon l'AFP, les quatre coloris de la cape correspondaient chacun à un symbole cher au catholicisme : le vert pour l'espérance, le rouge pour le symbole du sang du Christ et du feu de l'Esprit Saint, le bleu en référence à la Vierge Marie et enfin le jaune, qui est la couleur festive utilisée pour Noël ou encore Pâques par les catholiques.