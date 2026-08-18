Votre pelouse a cramé cet été ? Tirez sur une touffe d'herbe pour savoir si elle peut encore redevenir verte

Suite aux fortes chaleurs, la pelouse de votre jardin est devenue sèche et jaune ? Voici ce que vous devez faire pour lui permettre de repartir.

Cet été, il a fait particulièrement chaud sur toute la France. Nous avons eu très peu de pluie et le climat a été sec, ce qui a eu des conséquences sur les végétaux. Bien que certaines fleurs adorent la canicule, avec le manque d’eau et la chaleur, la majorité des végétaux se sont desséchés. C’est le cas des arbres, des plantes mais aussi de l'herbe.

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Si vous avez un gazon dans votre jardin, celui-ci s’est peut-être métamorphosé : au lieu des brins d’herbe verts, vous retrouvez une pelouse jaune et sèche, qui craque sous vos pieds. Alors que le temps commence à se radoucir, voici comment prendre soin de votre pelouse pour l’aider à repartir à la fin de l’été.

Vérifier l’état de la pelouse

Même si votre pelouse est jaune, cela ne signifie pas pour autant qu’elle est morte. Quand il fait très chaud, l’herbe est en dormance et peut repartir une fois que l’humidité revient. Pour savoir si votre pelouse est encore en bonne santé, attrapez doucement une touffe d’herbe et tirez dessus, comme le conseille le média spécialisé Espaces Paysagers. Si elle oppose une résistance, c’est bon signe : son système racinaire est encore actif. À l’inverse, si elle se détache facilement et que les racines sont cassantes, il y a peu de chance que l’herbe ne redevienne verte.

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Une fois cette vérification faite, vous devez prendre soin de votre pelouse pour qu’elle retrouve une belle couleur. Pour cela, vous pouvez scarifier légèrement le gazon en retirant ce qui s’est accumulé à la surface, c’est-à-dire les résidus d’herbe, de mousse et de matières végétales. Ainsi, l’air et l’eau pénétreront mieux dans la terre.

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Prendre soin de sa pelouse

Il existe aussi une chose très importante à faire avant le retour de la pluie pour protéger votre gazon fragile. Retirez tout ce qui peut l’écraser comme le mobilier de jardin. Limitez le passage sur l’herbe et ne tondez pas trop ras. Vous pouvez également arracher les mauvaises herbes à la main et retirer les débris.

“Votre gazon n'est peut-être pas mort, seulement en état de dormance. Avec les bons soins et un peu de pluie, il peut être comme neuf d'ici l'automne. Ce que vous devez faire, c'est protéger le gazon à tout prix, limiter le passage, retirer le mobilier de jardin et résister à l'envie de tondre trop ras”, explique Chris McIlroy, expert pelouse, à Mon Jardin & Ma Maison.

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Une fois que vous aurez pris ces précautions, il ne vous restera plus qu’à attendre un peu. Avec la pluie et les nuits fraîches, votre pelouse pourrait sortir de sa période de dormance et redevenir verte. Pour cette raison, il est conseillé de ne pas resemer immédiatement. Attendez la fin de l’été, voire jusqu’à fin septembre s’il fait encore chaud.

Si vous constatez que les racines sont mortes et qu’aucune nouvelle pousse n’apparaît, vous pourrez semer à nouveau du gazon. Mais avec un peu de chance, vous n’aurez pas besoin de le faire car votre pelouse aura retrouvé sa belle couleur verte après l’été.