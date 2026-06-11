10 fleurs qui adorent la canicule : votre jardin restera fleuri tout l'été, même sans pluie

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échinacée pourpre en fleur

Quand les températures s'envolent, nous pouvons nous réfugier à l'intérieur. Nos plantes, elles, n'ont pas cette chance. Heureusement, certaines fleurs traversent les étés brûlants sans broncher, et continuent même de fleurir quand le reste du jardin fait grise mine.

Voici les championnes à adopter avant les premières vagues de chaleur.

Face à un été chaud et sec, certaines plantes flétrissent, grillent ou refusent tout simplement de fleurir. Si l'on ne peut rien contre la météo, on peut en revanche composer son jardin avec des variétés taillées pour la fournaise. Et bonne nouvelle : les options ne manquent pas.

Les stars de la résistance

En tête de liste, l'échinacée fait figure de superstar. Une fois sa première saison passée avec un arrosage régulier pour bien installer ses racines, elle peut être quasiment laissée à l'abandon tout en offrant une floraison généreuse. Sa fidèle compagne, la rudbeckie et ses pétales d'or, n'est pas en reste.

Le gaillarde mérite elle aussi sa place au soleil : cette vivace tapisse les massifs de fleurs jaunes, orange et rouges, et encaisse des chaleurs impressionnantes sans faiblir. Les zinnias prospèrent également sous le cagnard, avec une seule réserve : par forte humidité, ils peuvent développer de l'oïdium.

Les succulentes, des chameaux au jardin

Le pourpier à grandes fleurs stocke l'eau dans ses feuilles semi-succulentes, à la manière d'un chameau, et se ressème tout seul d'une année sur l'autre. Dans le même esprit, pensez aux sedums et au figuier de Barbarie pour les coins les plus arides.

Le delosperma, ou « plante de glace », offre quant à lui un tapis de fleurs éclatantes avec un minimum d'eau. Un bémol toutefois : dans certaines régions du monde, il est considéré comme invasif. Renseignez-vous avant de le planter en pleine terre.

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Des fleurs qui régalent aussi les pollinisateurs

Le lantana coche toutes les cases : des grappes de petites fleurs bicolores ou tricolores, une floraison qui s'étire de la fin du printemps jusqu'aux gelées, et un succès fou auprès des abeilles, des papillons et même des colibris outre-Atlantique. Un rêve de jardinier autant que de pollinisateur.

Les cosmos, avec leur feuillage plumeux et leurs fleurs façon marguerite déclinées en rose, magenta, blanc, orange ou jaune, comptent parmi les plantes les plus endurantes qui soient. Quant aux tournesols, leur nom dit tout : le soleil, ils en redemandent.

Les valeurs sûres à ne pas oublier

Certaines variétés de pétunias se montrent remarquablement résistantes à la chaleur, tout comme les petchoas, issus d'un croisement entre pétunias et calibrachoas, qui résistent bien aux brûlures du soleil moyennant un arrosage en profondeur lors des pics extrêmes.

Enfin, les œillets d'Inde restent d'une fiabilité à toute épreuve. Déclinés en orange, jaune ou rouge cuivré, ils existent aussi, pour les plus curieux, dans de rares variétés couleur ivoire.

Un dernier conseil : les plantes en pot demanderont toujours plus d'attention que celles en pleine terre, car leur accès à l'eau dépend entièrement de vous. Les vivaces bien installées, elles, savent étendre leurs racines pour aller chercher l'humidité en profondeur. De quoi partir en vacances l'esprit tranquille.

Et vous, quelles sont vos plantes fétiches pour affronter l'été ?

Jardin
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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Manon, c'est notre journaliste couteau-suisse. Gémeaux oblige, elle s'intéresse à tout : de la psychologie humaine aux mystères de la lune, en passant par l'art d'optimiser son intérieur et de pimper son quotidien. Elle adore aussi voyager et découvrir de nouveaux endroits dès qu’elle en a l’occasion. Pour elle, chaque détail de la vie pratique mérite une enquête approfondie. Son secret pour rester inspirée ? Le cinéma et les séries, qu'elle dévore sans modération avant de transformer ses réflexions en articles (vraiment) utiles.

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