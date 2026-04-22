Tous les jardiniers le savent, voici la meilleure heure de la journée pour tondre sa pelouse au printemps et en été

Pour tondre sa pelouse plus efficacement et dans le confort, il existe une heure de la journée idéale que connaissent tous les jardiniers. La voici.

Tondre sa pelouse à un moment précis de la journée

Le printemps est enfin là et avec lui, toutes les spécificités qui lui sont propres : températures en hausse, beau temps et pelouse qui grandit à vue d'oeil. Alors, pour éviter de se retrouver dans la jungle, les propriétaires de jardin sortent l'artillerie lourde : la tondeuse. Mais saviez-vous qu'il existe une plage horaire précise pour tondre efficacement, sans abîmer votre gazon ni vous épuiser ?

La pratique est efficace, mais il faut être attentif à quelques règles de base. Des associations conseillent d'ailleurs de ne pas tondre toute sa pelouse en été pour préserver la biodiversité. Cela ne signifie pas de laisser pousser à l'infini, mais de choisir le bon moment pour agir.

Évitez la tonte quand il fait humide

Crédit photo : taniche/ iStock

Tous les jardiniers le savent, dès le début du printemps et en été, il vaut mieux tondre sa pelouse en fin de journée, voire en début de soirée, entre 16h et 18h environ. En effet, le matin, l'herbe est bien trop mouillée entre la rosée et le brouillard matinal. Après toute une journée passée au soleil, la pelouse est bien sèche. Il est donc plus simple et efficace de la tondre à ce moment-là. En plus, cela évite que de la terre humide se glisse dans l'appareil ou que la coupe soit inégale.

Tondre sur une herbe humide présente également un risque pour votre matériel. La boue et l'herbe collante encrassent rapidement les lames de la tondeuse, ce qui réduit leur durée de vie et nécessite un entretien plus fréquent. Une pelouse bien sèche se coupe net, proprement, et la repousse est bien meilleure par la suite.

Protéger sa santé et son gazon

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Par ailleurs, tondre sa pelouse en fin de journée est autant bénéfique pour l'herbe que pour vous. Vous évitez ainsi les températures élevées et donc le risque de malaise, voire d'insolation lors des journées de forte chaleur. Quant à la pelouse, si elle est tondue sous un soleil de plomb, elle devient plus fragile et risque de mal repousser. Les brins d'herbe fraîchement coupés, exposés à une chaleur intense, se dessèchent plus vite et le gazon peut jaunir rapidement.

Il est aussi important de régler la hauteur de coupe selon la saison. Au printemps, une hauteur de 4 à 6 cm est généralement recommandée par les spécialistes du jardinage. En plein été, il vaut mieux laisser l'herbe un peu plus longue, autour de 6 à 8 cm, pour qu'elle retienne mieux l'humidité du sol et résiste à la sécheresse.

Respecter la fréquence de tonte recommandée

Enfin, les professionnels recommandent d'espacer les tontes de 15 jours à 4 semaines selon la vigueur de pousse de votre gazon. Au printemps, la pousse est rapide et une tonte tous les dix à quinze jours peut s'avérer nécessaire. En été, surtout lors des périodes de sécheresse, l'herbe pousse moins vite et les intervalles peuvent s'allonger naturellement.

Malgré ces recommandations, les propriétaires de jardin sont nombreux à ne pas en tenir compte. Il en va pourtant de la bonne santé de votre pelouse, de votre confort et de celui du voisinage. Rappelons également que certaines communes imposent des horaires réglementés pour l'utilisation d'engins bruyants comme les tondeuses : renseignez-vous auprès de votre mairie pour éviter tout conflit de voisinage.

En résumé, pour une pelouse nette, verte et en bonne santé, misez sur la fin d'après-midi, quand le soleil commence à décliner, l'herbe est sèche et les températures plus supportables. Un petit geste simple qui fait toute la différence.