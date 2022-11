Analyse : vous devriez faire vos achats de Noël cette semaine et voici pourquoi

Alors que les fêtes de fin d’année se profilent, on vous explique pourquoi vous auriez tout intérêt à acheter vos cadeaux dès maintenant.

Noël, c’est dans tout juste un mois et comme le veut la tradition, bon nombre d’entre nous ne vont pas tarder à s’affairer pour procéder aux achats de Noël qui viendront se glisser sous le sapin au matin du 25 décembre (ou le soir du 24, c’est selon).

Comme tous les ans à cette période de l’année, la mission - pour ne pas dire la « corvée » - des cadeaux monopolise ainsi notre attention et peut même s’avérer être un vrai casse-tête.

Quête d’originalité ou encore manque de temps, les achats de Noël peuvent en effet devenir un véritable casse-tête à tel point que l’on est souvent contraint de s’y prendre au dernier moment, au risque de manquer quelques belles opportunités.

Pour vous faciliter la tâche, il existe néanmoins quelques bons plans à connaître, à commencer par le fameux « Black Friday », devenu incontournable ces dernières années.

Crédit photo : Istock

Le « Black Friday », idéal pour faire ses achats de Noël en avance ?

Véritable Tradition aux États-Unis et au Canada, où il se déroule le lendemain de la fête de Thanksgiving (le quatrième jeudi du mois de novembre) le « Black Friday » (ou « vendredi noir ») est une journée importante lors de laquelle les consommateurs peuvent profiter de remises importantes sur de nombreux articles.

Pour les Nord-américains, cet événement commercial marque traditionnellement le début de la période des achats de Noël.

Arrivé en France au début des années 2010, cette journée si particulière permet ainsi de prendre de l’avance sur sa liste de cadeaux, d’autant que les enseignes concernées ont pris l’habitude d’avancer ce « vendredi noir » sur la semaine précédant le jour J.

Crédit photo : Istock

Cette extension de cette période de soldes (allant parfois jusqu’à 70 %) est si importante aujourd'hui que l’on parle désormais plutôt de « Black week » et non plus de « Black Friday ».

Prêt-à-porter, électroménager, high-tech… il y en a pour tous les goûts durant cette période et nul doute que vous trouverez votre bonheur, que ce soit en ligne ou en magasin.

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire pour vos achats de Noël, et vous n’aurez aucune excuse si vous vous y prenez au dernier moment.