Décorer son sapin de Noël dès novembre rendrait plus heureux, selon une étude

Si vous résistez à l’envie d’installer votre sapin de Noël, n’attendez plus ! Selon une étude anglaise, décorer sa maison dès novembre rendrait plus heureux.

Avis aux amateurs de Noël, cette nouvelle risque de vous plaire ! Alors que le froid hivernal commence à s’installer en France, de plus en plus de personnes se demandent quand installer leur sapin.

Si la plupart des gens préfèrent attendre le 1er décembre pour s’atteler aux décorations de Noël, d’autres trépignent d’impatience.

Bonne nouvelle : vous n’avez plus besoin d’attendre !

Faire son sapin de Noël dès novembre

Selon Steve McKeown, psychanalyste anglais, décorer son sapin de Noël dès novembre rendrait plus heureux. Cette activité permettrait de chasser la mauvaise humeur causée par l’arrivée du froid hivernal et nous redonnerait le sourire.

« Dans un monde plein de stress et d’anxiété, les gens aiment s’associer à des choses qui les rendent heureux, et les décorations de Noël évoquent ces sentiments forts de l’enfance, a expliqué le psychanalyste. Les décorations sont simplement une ancre ou une voie vers ces émotions magiques d’excitation de la vieille enfance. Alors mettre en place ces décorations de Noël tôt prolonge l’excitation ! »

En plus de faire votre sapin, vous pouvez également commencer à décorer l’extérieur de votre maison si vous le souhaitez. Selon une étude parue dans le Journal of Environmental Psychology, les personnes qui vivent dans des maisons décorées seraient jugées plus amicales.

Vous avez désormais un argument imparable pour commencer dès à présent votre sapin de Noël. Sortez boules et guirlandes et n’attendez plus !