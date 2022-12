Slip ou boxer ? Nos conseils pour bien choisir

Messieurs, voici quelques conseils pour bien choisir vos sous-vêtements, qu’il s’agisse de boxer ou de slip.

Slip ou boxer ?

Cette épineuse question taraude certains hommes lorsqu’il s’agit de renouveler leurs sous-vêtements

Si beaucoup affichent d’entrée leur préférence en privilégiant l’un ou l’autre sans la moindre hésitation, d’autres vont en revanche se montrer plus indécis, quitte à changer leurs habitudes.

Il faut dire que chaque sous-vêtement peut avoir en effet ses avantages, à commencer par le slip qui jouit, trop souvent à tort, d’une mauvaise publicité.

Pour vous aider à faire un choix, voici donc quelques conseils basés sur la dernière collection de sous-vêtement hommes développés par Dim.

Marque indémodable, cette enseigne que l’on ne présente plus habille hommes et femmes depuis maintenant près de 70 ans.

Autant vous dire qu’elle détient un savoir-faire qui n’est plus à prouver et qui se décline à travers différents modèles prévus pour le confort de tout un chacun et notamment ces messieurs.

Le boxer Originals

Dim propose par exemple des boxers traditionnels qui devraient en séduire plus d’un.

Sobre et classique, ce modèle incontournable allie à la fois confort et élégance. Un modèle conçu pour ceux qui accordent autant d’importance à leurs sous-vêtements qu’aux autres vêtements.

Combinant l’aisance du caleçon et le maintien confortable d’un slip, le boxer Dim est d’une discrétion totale, donnant l’impression d’être cousu sur votre peau. Partenaire idéal de vos pantalons à coupe ajustée, il n’en demeure pas moins extensible et vous permet donc une totale liberté de mouvement.

Petit plus et pas des moindres, le boxer Dim Originals ne provoque aucune irritation de la peau grâce à ses coutures plates et son tissu en coton modal.

Les épidermes les plus sensibles apprécieront.

Plusieurs coloris sont disponibles et nul doute que vous trouverez votre bonheur. Côté tarif, notez que ce type de modèle est disponible à partir de 18,49 euros.

Pour ceux qui ont budget plus limité, sachez qu’il existe des modèles de boxer un peu plus accessibles comme les EcoDim. Ces deniers sont d’ailleurs disponibles en lot pour davantage d’économies. Un lot de 6 boxers est ainsi vendu à 40,99 euros, soit… 6,83 euros pièce.

Le slip Originals

Les hommes qui préfèrent mettre des slips (oui, oui, ça existe) seront ravis d’apprendre que la marque Dim ne les pas oubliés, en proposant plusieurs modèles confortables, comme l’Originals.

Confectionné avec un coton modal qui lui donne un aspect doux et enveloppant, ce slip élégant épouse parfaitement votre entrejambe pour un confort optimal. Il est idéal pour la vie de tous les jours.

De plus, son style à la fois moderne et minimaliste séduira les hommes en quête de sobriété.

Tout comme le boxer du même nom, le slip Originals coûte 18,49 euros pièce.

Le slip sport

Enfin, pour les amateurs de sports qui souhaitent porter des sous-vêtements confortables et au maintien irréprochable, Dim propose un slip parfaitement adapté.

Ce modèle confectionné avec un tissu thermorégulateur permet une aération idéale de la peau qui reste fraîche pendant la pratique sportive. Le modèle ayant été conçu pour améliorer au maximum l’évacuation de la transpiration.

La qualité stretch du textile permet par ailleurs une liberté totale de mouvement, évitant ainsi la moindre gêne.

Ce slip a été entièrement pensé pour faciliter votre confort durant l’activité physique.

Alors amis sportifs, n’hésitez plus et laissez-vous tenter par ce modèle, qui vous accompagnera en toutes circonstances. Notez qu’un lot de trois modèles, vendu 28,99 euros (soit 9,6 euros pièce) vous est proposé sur le site de la marque.

Alors, lequel choisissez-vous ?