« On ne reviendra plus » : les visiteurs du Louvre exaspérés et déçus

Victime de son succès, le musée du Louvre ne fait plus rêver les touristes. De plus en plus de visiteurs déplorent de nombreux problèmes au sein du musée, qui ont gâché leur expérience.

Le musée du Louvre est un bâtiment emblématique de Paris. Il s’agit du musée le plus visité au monde puisque chaque année, près de 9 millions de visiteurs se pressent pour admirer ses œuvres. Cependant, ce musée est la cible de nombreuses critiques.

Crédit photo : iStock

En effet, de plus en plus de visiteurs sont déçus de leur visite. Ils pointent du doigt de nombreux problèmes : la file d’attente interminable pour rentrer dans le musée, la mauvaise signalisation à l'intérieur ou encore l’installation de zones commerciales dans le musée qui prennent le dessus sur l’aspect culturel. L'affluence est également très importante dans le musée, et ce même les jours de la semaine comme le montre cette vidéo.

De nombreuses personnes reprochent également la mauvaise gestion du flux des visiteurs, notamment devant la Joconde. Dans la salle bondée, il peut être difficile d’admirer le tableau devant une foule de touristes, comme le prouve cette vidéo partagée sur TikTok. Un reproche important quand on sait que près de 80% des visiteurs du Louvre viennent uniquement pour voir le tableau de Léonard de Vinci.

Les critiques fusent contre le musée du Louvre

Excédés et déçus, les visiteurs affirment qu’ils ne reviendront plus.

“Il y a trop de monde. De nombreuses salles ne sont pas numérotées. Le staff est très serviable mais on dirait qu’il passe plus de temps à indiquer le chemin aux gens qu’à garantir la protection des oeuvres”, “L’attente pour rentrer est de 45 minutes à l’extérieur. Je ne savais pas que les expositions temporaires demandaient des billets à part, et ils étaient épuisés”, “Je quitte ce musée dans un état de fatigue extrême et j’ai juré de ne jamais y remettre les pieds. Le bruit est tel sous la pyramide de verre, on dirait une piscine publique”, ont affirmé les visiteurs à CNEWS.

Crédit photo : iStock

Le musée du Louvre rénové

De son côté, la directrice du musée Laurence des Cars a lancé une alerte. Elle souligne les problèmes de surpopulation et de délabrement et aimerait que l’établissement soit plus accessible pour répondre à la demande internationale. Selon la directrice, la sécurité des œuvres est menacée si de grands travaux de rénovation et d’aménagement ne sont pas effectués au sein du musée.

Emmanuel Macron a décidé de se saisir de cette affaire en mettant en place un plan nommé “Nouvelle Renaissance du Louvre”, après sa visite au musée le 28 janvier dernier. Le président de la République souhaite créer une nouvelle grande entrée afin de désengorger la pyramide de verre, et de nouveaux espaces sous la Cour carrée du Louvre.

Le tableau de la Joconde devrait également être isolé et placé dans un “espace particulier”, accessible avec un billet spécial. Selon des informations de France Info, un accès autonome par rapport au reste du musée pourra être emprunté pour les visiteurs qui veulent uniquement voir la Joconde. Dès le 1er janvier 2026, des tarifs différenciés devraient également être mis en place, plus élevés pour les visiteurs étrangers extérieurs à l’Union Européenne. Au total, ce plan de rénovation du musée du Louvre, qui s'étendra sur une dizaine d'années, devrait coûter entre 700 et 800 millions d’euros.