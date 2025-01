Ils achètent trois maisons en ruine pour les rénover, 4 ans plus tard, leur aventure fascine les internautes

Deux jeunes se sont lancés dans un projet complètement fou pour le plus grand bonheur des internautes, qui suivent leurs aventures sur la toile.

Tout est parti d'un coup de tête !

En mai 2021, Pierre Charles et Philippe Gomes, deux jeunes Auvergnats originaires de Clermont-Ferrand, ont décidé de se lancer dans une drôle d'aventure en faisant l'acquisition de trois maisons en ruine, dans un village abandonné, avec la ferme intention de les rénover.

Près de quatre ans plus tard et malgré leur inexpérience, les deux bâtisseurs en herbe ont relevé le défi avec brio, mais il leur reste encore beaucoup de travail. et peuvent compter sur le soutien des internautes qui suivent leur projet de près.

Crédit photo : @3housesreno / Instagram

Seuls, ils rénovent 3 maisons en ruine et leur projet captive les internautes

Leur pari complètement fou est né d'une réflexion, longuement mûrie pendant et après le confinement. À l'époque, l'enfermement, lié aux mesures sanitaires restrictives, donne en effet aux deux Clermontois l'envie de s'exiler au vert.

« J’en avais marre de rester dans mon canapé à ne rien faire. J’avais besoin de m’éloigner de la cohue de la ville et de me reconnecter à la nature », confiait ainsi Pierre Charles, chargé de communication en ostéopathie animale, à nos confrères de Ouest France, en octobre 2021.

Petit à petit, le duo se met en tête d'acheter une vieille maison abandonnée pour la rénover. Après 10 mois de recherche, ils dénichent enfin la perle rare, en novembre 2020. Contrairement au projet initial, il ne s'agit pas d'une mais de... trois bâtisses, implantées sur un terrain de 2 000 m2 (avec hangar et... poulailler) situé en Auvergne. Séduits par l'immense potentiel des lieux - qu'ils préfèrent garder secrets - Pierre et Philippe déboursent alors 540 000 euros pour le tout et se lancent à corps perdu dans les rénovations. Ce « faible prix » s'explique par l'état « catastrophique » des biens, au moment de l'achat.

Les travaux ont commencé au printemps 2021 par le vidage et le nettoyage des maisons. Un travail titanesque qui aura nécessité 3 mois de dur labeur. Une fois cette étape terminée, ils ont enfin pu attaquer les gros travaux.

Aujourd'hui, après plus de trois ans de chantier, les deux Auvergnats sont encore loin d'avoir terminé, mais ils ont d'ores et déjà accompli 30% de ce qu'ils avaient prévu. C'est en tout cas ce qu'ils écrivent sur le compte Instagram dédié au projet.

Et le résultat vaut le détour, comme en attestent les nombreuses vidéos postées sur TikTok, où plus de 880 000 abonnés suivent leurs péripéties.

Si les travaux de rénovation devraient encore durer de nombreux mois, et peut-être même quelques années, nul doute que les compères sont sur la bonne voie.