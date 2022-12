Un client offre 1000 euros de pourboire à une serveuse le jour de Noël

Dans l’Etat du Wisconsin, aux États-Unis, une serveuse a eu l’immense bonheur de recevoir un pourboire de 1000 euros le jour de Noël.

Tous les héros ne portent pas de cape et tous les Père Noël ne portent pas forcément une hotte remplie de cadeaux et une grosse barbe blanche. Callie Blues, une serveuse américaine âgée de 29 ans résidente à Sun Prairie, dans le Wisconsin, peut en témoigner.

Le 25 décembre 2022, alors qu’elle servait dans son restaurant, le Gus Diner’s, elle a eu l’immense bonheur de tomber sur un client très généreux. Il était alors à peine 6 heures du matin lorsqu’elle a pris son service pour servir les rares clients matinaux en ce jour de Noël.

L’un d’eux lui a tout simplement laissé un pourboire de 1000 euros (environ 936 euros) sur une addition de seulement 17 dollars (16 euros), selon le journal local The Wisconsin State Journal.

« Je lui ai parlé pendant 45 minutes quand il était là, car il n’y avait pas beaucoup de monde. C’était sa première visite chez nous, et en partant, il m’a laissé 1000 dollars. J’ai d’abord cru à une blague, mais quand j’ai compris que c’était bien vrai, j’en ai pleuré, je ressentais tellement de gratitude » confie-t-elle.

Le pourboire était accompagné d’un message touchant pour Callie : « Pour célébrer tes 6 années de service au Gus Diner’s et te remercier pour ton sourire et ton service un jour de Noël ».

Un pourboire de 1000 euros grâce à une association

Le généreux donateur, nommé Michael Johnson, a publié la vidéo de la réaction de la serveuse sur sa page Facebook. Et il n’en est pas à son premier coup d’essai. En effet, il est responsable de l’association Boys & Girls Club du comté de Dane.



Il a expliqué au journal local que chaque année lors de la période de Noël, son association menait une campagne « Pay It Forward » pour aider les personnes dans le besoin. Deux donateurs avaient versé 5000 dollars à l’association et Michael Johnson était en ville pour redistribuer cette somme le jour de Noël.

À l’origine, il devait commencer sa distribution à 7h30 mais avant ça, il a ouvert la porte du Gus Diner’s pour prendre son petit-déjeuner. Sur place, il a été touché par l’attention et le professionnalisme de Callie, ce qui l’a poussé à la récompenser avec ce superbe pourboire.

Interrogé par la chaîne CNN, Michael Johnson a expliqué qu’il faisait des « dons surprises » chaque année. Il a par exemple déjà payé une voiture pour une famille de cinq personnes ou encore offert des jouets à des enfants dans le besoin. De son côté, Callie Blue a indiqué qu’elle se servirait de cet argent pour prendre soin de ses quatre chevaux.