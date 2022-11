Un serveur s'insurge contre les clients qui laissent de faibles pourboires dans les restaurants et divise internet

Les pourboires aux États-Unis sont pris très au sérieux. En ce cas, le pays de l’oncle Sam possède une culture unique. Ainsi, dès qu’un faible pourboire est laissé à un serveur qui a fait du bon travail, cela est considéré comme un manque de respect. C’est exactement ce qu’a voulu rappeler un jeune homme.

Crédit : blazikenben/ Instagram

Ben Raanan est un jeune serveur qui travaille dans un restaurant. Ben s’est récemment emparé de son compte TikTok pour faire part de sa colère sur les faibles pourboires laissés par les clients. Comme il le rappelle, « vous devez payer les gens quand ils travaillent pour vous. Oui, je suis payé pour mon travail par le restaurant, mais je gagne le salaire minimum et plusieurs autres États paient leurs serveurs bien en dessous du salaire minimum (je parle de 2 $ de l’heure) car ils supposent que les pourboires compenseront le reste ».

Un principe très américain et très peu compris en dehors de leurs frontières, notamment en France où la facture d’un repas permettra de subvenir aux nombreux coûts d’un établissement et aux salaires des employés.

Aux États-Unis, les serveurs doivent en plus déclarer 10% de pourboire à l’Internal Revenue Service, une agence du gouvernement qui collecte l’impôt sur le revenu et ce, peu importe si le serveur a reçu son pourboire ou pas. « C'est pourquoi il est si important de déduire 20 % de votre facture. Parce que nous sommes payés et traités par le gouvernement comme des pourboires », regrette Ben Raanan.

« Si vous laissez 5$ de pourboire sur une facture de 200$ , c'est nul. C'est une putain d'insulte »

Pour ainsi encourager les clients des restaurants à laisser un pourboire équivalent à 10 ou 20% de la facture (et pour remercier le service), Ben Raanan s'est emparé de son compte TikTok. « Pour votre information, laisser 10$ de pourboire, ce n'est plus ‘mignon’ comme ça pouvait l’être avant dans les années 1950 ou les années 2000. Vous ne pouvez plus laisser un mignon petit pourboire de 5$ ou 10$ pour votre serveur et penser que c’est bien. Ça ne l’est pas », s'insurge-t-il en rappelant qu’avec l’inflation, ce n’est pas assez.

Sauf que peu de clients, en ces temps d’inflation, sont prêts à débourser plus de 10 dollars ou 25% de pourboire, dans le meilleur des cas, à leur serveur et ce, en plus de la facture du repas. « Si vous laissez 5$ de pourboire sur une facture de 200$ , c'est nul. C'est une putain d'insulte », fustige Ben Raanan.

Le pourboire américain est une pratique datée et discriminatoire puisque les serveurs ne bénéficient pas des mêmes montants selon leur ethnicité, notamment, ce qui encourage la compétition entre serveurs et s’avère un moyen déguisé pour les patrons de payer leurs salariés avec de petits salaires.

La vidéo de Ben a fait beaucoup réagir les internautes dont la plupart comprend que les clients n’aient pas envie de payer plus.