Un Français âgé de 10 ans sacré champion du monde d'échecs, du jamais vu depuis 1991

Après avoir participé au championnat du monde d’échecs qui s’est tenu en Géorgie il y a quelques semaines, un Marseillais âgé de 10 ans a été sacré champion du monde. Un exploit qui ne s’était pas produit depuis 1991.

David Lacan Rus est un garçon âgé de 10 ans qui est passionné par les échecs. Originaire de Chartres, il s’entraîne au club Marseille Echecs et a commencé à jouer il y a trois ans, encouragé par son père.

« C’est mon papa qui m’a montré comment jouer, a expliqué David. Ce que j’aime dans les échecs, c’est de trouver des coups pas faciles. Des fois ça rate, l’important c’est de retravailler l’erreur pour ne pas la répéter. »

Crédit photo : iStock

David est tellement doué dans son domaine qu’il a déjà participé au championnat de France d’échecs, qu’il a remporté en 2021, avant d’être sacré vice-champion de France en avril 2022.

Il participe au championnat du monde d’échecs

Du 15 au 28 septembre, David s’est rendu à Batoumi, en Géorgie, pour participer au championnat du monde d’échecs. Parti avec une délégation française, il a pu défier les meilleurs joueurs d’échecs au monde dans sa catégorie et a participé à un tournoi en 11 rondes.

Crédit photo : Marseille-Echecs

Au départ, tout ne s’est pas bien passé pour David puisqu’il a perdu deux parties et a souffert de vomissements. Le garçon s’est finalement ressaisi et a enchaîné les victoires en gagnant cinq parties consécutives. Pour contrer ses adversaires, David n’hésite pas à adopter une attaque offensive et à mettre des pièces de son jeu en danger pour mieux attaquer par la suite.

À 10 ans, il remporte la médaille d’or

Lors du dernier jour de compétition qui a eu lieu le 28 septembre dernier, David a atteint la dernière ronde et a affronté le leader américain Patrick Liu, qu’il a battu. Finalement, le jeune Marseillais a été sacré champion du monde d’échecs dans la catégorie des joueurs de moins de 10 ans et a remporté la médaille d’or.

« Je suis très émue et très heureuse, a confié Laurie Delorme, la présidente du club d’échecs de Marseille. C’est son sérieux, son travail et son investissement dans le jeu qui lui ont permis de gagner. »

Crédit photo : Marseille-Echecs

Cet exploit ne s’était pas produit depuis 1991, la dernière fois qu’un Français de moins de 10 est est devenu champion du monde d’échecs.

Pour la suite, David ne compte pas s’arrêter là puisqu’il suit aujourd’hui une préparation digne d’un joueur professionnel. Il suit un cours en ligne deux fois par semaine avec le club marseillais et s’exerce tous les jours avec son père. Le garçon est même encadré par un coach mental qui lui apprend à gérer son stress lors des parties importantes. Un bel avenir pour ce garçon âgé de seulement 10 ans.