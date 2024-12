Un miracle de Noël : un homme rencontre ses frères et sœurs biologiques 75 ans après avoir été adopté

Pour les fêtes de fin d'année, cet Américain a eu droit à la plus belle des surprises : il a rencontré ses frères et sœurs biologiques 75 ans après avoir été adopté.

Un miracle de Noël. Un homme de 75 ans qui a été adopté alors qu’il était bébé à Buffalo, dans l’État de New York, a récemment appris qu’il avait une demi-sœur et quatre demi-frères.

Dixon Handshaw pensait être fils unique avant de commander son certificat de pré-adoption en ligne. En consultant le document, le septuagénaire a découvert le nom de son père biologique, Robert «Bud» Romig, selon la chaîne ABC WHAM et CNN.

Cette découverte a été une évidence pour cet Américain qui a décidé de retrouver sa famille biologique.

Crédit Photo : ABC

Dixon, qui a toujours voulu avoir des frères et sœurs, a cherché le nom de son père sur Google et a trouvé sa nécrologie, qui a révélé leur étrange ressemblance et ses multiples frères et sœurs.

Comme il le précise, il ignore pourquoi il a été placé à l’adoption. Néanmoins, il sait que son père biologique était étudiant en physique à l’Université Cornell et que sa mère était secrétaire au département de physique.

La mère biologique de Dixon n’a pas eu d’autres enfants après sa naissance, mais son père a eu cinq enfants et en a adopté trois autres avec son épouse.

Après avoir retrouvé la trace de sa famille biologique, Dixon a contacté Gary, l’un des enfants adoptés.

Crédit Photo : Mark Schuman/WHAM

Une rencontre émouvante

Le septuagénaire a expliqué à WHAM qu’il avait hésité à contacter sa nouvelle famille parce qu'il « ne voulait pas déranger les gens », mais Gary a répondu favorablement à son appel.

Dans la foulée, il lui a envoyé une photo de lui, que ce dernier a montré au reste de la fratrie. Dixon a rencontré ses frères et sœurs en personne pour la première fois après s'être rendu dans leur ville natale le vendredi 20 décembre. Le lendemain, il a rencontré 55 personnes de ce côté de la famille.

«C'est très spécial parce qu'il est très ému et excité et qu'il n'arrive pas à croire que nous lui ouvrons les bras et que nous l'accueillons dans [notre] famille », a déclaré sa demi-sœur Wendy Gell à WHAM.