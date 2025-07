Un séjour en Bivouac en Tanzanie pour vivre l'aventure au plus près des animaux au cœur du zoo Planète Sauvage !

Dormir face à la savane, au cœur même d’un parc animalier : c’est désormais possible avec le séjour immersif proposé par le zoo. Une expérience unique entre authenticité, nature et découverte, qui promet de dépayser petits et grands.



Un voyage sensoriel inédit au cœur de la faune sauvageOubliez les simples visites à la journée. Le zoo Planète Sauvage propose désormais une aventure grandeur nature : une nuit de bivouac en Tanzanie, pour une immersion totale dans l’univers des grands espaces et de la vie sauvage. Pensé comme un véritable safari à la mode tanzanienne, ce séjour vous transporte dans une ambiance de brousse, au plus proche des animaux et des sons de la nature.

Crédit : Stéphane Leludec



Jour 1 : de la piste safari à la chaleur du feu de camp. L’expérience commence en fin d’après-midi, juste avant la fermeture de la "Piste Safari". À bord d’un 4x4 tout-terrain, les visiteurs partent pour une dernière visite guidée de deux heures. Accompagnés d’un guide passionné, ils arpentent les sentiers du parc à la rencontre des pensionnaires à plumes, poils et écailles. Anecdotes, observations et échanges ponctuent ce safari rythmé, avant une arrivée au bivouac en toute intimité. C’est là que débute la soirée, sous les étoiles, dans un campement aménagé avec des tentes safari confortables. Le décor est planté : feu de bois, ambiance tamisée, sons de la savane… Le dîner, servi par le guide, est un moment de partage entre hôtes, dans une atmosphère chaleureuse et dépaysante. Et la nuit, bercée par les cris des animaux, restera gravée dans les mémoires.



Jour 2 : petit déjeuner et dernière immersion. Au réveil, le calme de la plaine et les premières lueurs du jour offrent un spectacle magique. Un petit déjeuner copieux attend les visiteurs sous la grand-messe du campement, tandis que les animaux s’éveillent doucement autour. Le retour à l’entrée du parc se fait accompagné, laissant aux hôtes la liberté de poursuivre leur découverte du zoo à leur rythme.



Crédit : Stéphane Leludec

Un séjour pour ralentir et se reconnecter à l’essentiel !

Ce bivouac, plus qu’un simple hébergement insolite, est une invitation à vivre autrement le lien à la nature. Il conjugue aventure, convivialité et découverte, dans un cadre sécurisé et respectueux du bien-être animal. Parfait pour les familles, les amoureux de la nature ou les curieux en quête d’authenticité.Avec cette expérience unique en France, le zoo Planète Sauvage franchit une nouvelle étape dans l’expérience visiteur, en proposant une échappée belle immersive à seulement 15 minutes de Nantes.

Crédit : Stéphane Leludec