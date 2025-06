C'est le chien préféré des Français, mais il ne doit surtout pas être adopté par les familles

Vous avez des enfants et vous aimeriez adopter un chien ? Bien qu’elle possède de nombreuses qualités, ne choisissez pas cette race qui n’est pas adaptée à une vie de famille.

Adopter un chien est une décision importante qui implique de grandes responsabilités. Il faut subvenir à ses besoins en le sortant régulièrement, en lui donnant suffisamment d’attention et en l’éduquant. Cependant, certaines races de chien sont plus difficiles à éduquer que d’autres, raison pour laquelle il est important de bien se renseigner au préalable.

Certaines races de chien sont très appréciées des familles, comme celles réputées pour être affectueuses avec les enfants. Cependant, elles ne sont pas toutes compatibles avec une vie de famille comme le révèle Will Atherton, spécialiste en comportement canin. C’est le cas d’une race de chien en particulier, pourtant adorée des Français.

Crédit photo : iStock

Un chien à éviter en famille

Il s’agit du Border Collie, une race très appréciée et réputée pour sa gentillesse, son intelligence et sa facilité à être dressée. Si bien qu'en 2024, le Border Collie était simplement le chien préféré des Français. Mais malgré ces qualités, ce chien n’est pas un bon choix pour une vie de famille. En effet, ce chien a beaucoup d’énergie et a besoin de bouger énormément pour se dépenser. Ainsi, il ne peut pas vivre dans un appartement ou une petite maison sans jardin, et de simples promenades ne lui suffisent pas.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, le Border Collie doit être stimulé constamment. S’il s’ennuie, il va être malheureux et pourrait adopter un comportement destructeur ou agressif. Il ne convient donc pas aux familles qui n’auront pas assez de temps à lui consacrer au quotidien. Comme l'explique AEI Asso, il peut également se montrer très possessif et rentrer ainsi en conflit avec l'attention dont les enfants ont également besoin.

Pour éviter de rendre votre chien malheureux, optez pour une race compatible avec une vie de famille, comme le Labrador, le Golden Retriever ou encore le Berger Allemand.