Un pilote d'hélicoptère trace un itinéraire à la forme d'un pénis

Dans le ciel maltais, un hélicoptère a fait le bonheur des internautes avec son itinéraire dont la forme ressemble à… un pénis.

L’étrange itinéraire a été repéré dans le ciel de Comino, à Malte. Un hélicoptère des forces armées maltaises était d’humeur artistique, en donnant au tracé de son vol la forme d’un pénis.

C’est le site bien connu flightradar24, sur son compte Twitter, qui a partagé l’image du parcours de l’hélicoptère, avec une légende commentant : "Pendant ce temps-là à Malte...". Ce site répertorie les traçages de vols du trafic aérien à travers le monde. Il n'en fallait pas plus pour que l'image devienne virale avec plus de 2,3 millions de vues et plus de 10 000 likes.

Forcément, les internautes ont mené leur petite enquête et on pu identifier l’engin responsable d’un tel itinéraire. Il s’agirait d’un hélicoptère AW1239, un modèle qui peut effectuer plusieurs missions à la fois, avec plus d’efficacité qu’un avion.

Un pénis dans le ciel maltais, info ou intox ?

Beaucoup pensent que le pilote a délibérément effectué cet itinéraire afin de tuer l’ennui. Cependant, l’armée maltaise a démenti, auprès du média Times of Malta, que ce tracé ait été volontairement produit. Elle accuse l’image d’avoir été imprimé “hors contexte”.

Un porte-parole de l’armée a déclaré : “Le traçage du vol montre qu’il a été coupé alors que l’hélicoptère volait à basse altitude et cette image ne montre pas l’itinéraire complet”.

C’est donc la parole de l’armée contre celle du site Flightradar24.

Ce n’est pas la première fois que le site publie une image similaire puisqu’en novembre dernier, il avait partagé le tracé d’un pilote russe près d’une base navale en Méditerranée.

Dans un autre registre, aux États-Unis, des pilotes de la Navy s'étaient amusés à dessiner des pénis dans le ciel avec le tracé de leur kérozène, ce qui était, cette fois-ci bien plus visible par les habitants qui se trouvaient en-dessous.