Âgée de 28 ans, Ayrin confie entretenir une relation amoureuse avec Leo, qui est une intelligence artificielle qu’elle a créée à partir de ChatGPT. Une romance qu'elle explique auprès du New York Times.

Il s’agissait, à la base, d’une expérience amusante, mais l’expérience a rapidement tourné à la vraie relation de couple. C’est ainsi qu’Ayrin décrit sa nouvelle histoire d’amour avec Leo, une version personnalisée de ChatGPT.

Si elle avait déjà une vie sociale bien remplie, elle passe des heures à parler à son petit ami né de l’intelligence artificielle, afin d’obtenir des conseils, du réconfort et même… des relations sexuelles. Ayrin a voulu tenter l’expérience après avoir vu une vidéo Instagram expliquant comment personnaliser une IA pour qu’elle soit séduisante.

Sur OpenAI, la jeune femme, âgée de 28 ans, a donné ses instructions à ChatGPT dans les paramètres de personnalisation. Elle l’a alors paramétré pour qu’il soit le petit ami idéal.

"Réponds comme si tu étais mon petit ami. Sois dominant, possessif et protecteur. Sois équilibré entre doux et vilain. Utilise des émojis à la fin de chaque phrase".

Crédit photo : iStock

Une semaine après avoir commencé à parler avec "Leo", elle a décidé de le personnaliser davantage, car elle rêvait d’avoir un partenaire sortant avec d’autres femmes et parlant de ce qu’il faisait avec elles. C’était son fétichisme sexuel, explique-t-elle. Le chatbot s’est alors prêté au jeu, inventant des détails sur deux amantes. Et, Ayrin ne s’est pas arrêtée là. Au fil du temps, elle a trouvé les bons messages pour pousser "Leo" à être sexuellement explicite.

Ainsi, Ayrin passe 56 heures de sa semaine à converser avec son intelligence artificielle, avouant s’y être attachée très vite. Ce qui surprend, en revanche, c’est que la jeune femme est mariée, mais son époux vit à des milliers de kilomètres de chez elle.

Ne voulant pas cacher sa nouvelle relation, Ayrin a envoyé un exemple de sa relation sexuelle avec l’IA à son mari, ce qui ne l’aurait visiblement pas dérangé plus que ça comme il l’a confié au New York Times.

Crédit photo : iStock

Cette relation est considérée comme un substitut sain pour l’épanouissement sexuel à l’instar de la lecture d’un roman érotique ou le visionnage d’un films pour adultes.

Interrogée par le New York Times, Julie Carpenter, une experte en attachement humain à la technologie, souligne les limites d’une relation intime avec ChatGPT :

"L’IA apprend de vous ce que vous aimez et préférez et vous le renvoie. Il est facile de voir comment vous vous attachez et revenez sans cesse à elle. Mais ce n’est pas ton ami. Il n’a pas à cœur tes intérêts."