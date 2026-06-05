Un YouTubeur et sa femme décident d'avorter après un diagnostic de trisomie 21, les internautes les traitent de « monstres »

Un YouTubeur américain et son épouse, qui attendaient un enfant, ont décidé d’interrompre la grossesse après un diagnostic de trisomie 21. Une décision qui a suscité de vives réactions en ligne.

Jesse Ridgway, connu sous le pseudonyme McJuggerNuggets, est un créateur de contenu américain suivi par plus de 4 millions d’abonnés sur YouTube.

En mars dernier, le vidéaste de 33 ans avait partagé une heureuse nouvelle à ses abonnés en annonçant attendre un enfant avec son épouse Ashley.

Crédit Photo : Jesse Ridgway

Si le couple était alors sur un petit nuage, il a appris le mois suivant que le fœtus présentait environ 95 % de risques d’être atteint de trisomie 21. Un diagnostic qui a profondément bouleversé les époux.

Ce jeudi 4 juin, le YouTubeur et sa compagne ont annoncé l’interruption de la grossesse, rapportent plusieurs médias, dont Page Six.

Grossesse interrompue après un diagnostic de trisomie 21

Dans un long message publié sur X, le jeune homme assure que cette décision n’a pas été prise à la légère.

« Je sais que certains d’entre vous seront très déçus d’apprendre cette nouvelle. Nous sommes dévastés. Cela a été extrêmement traumatisant pour nous deux, en particulier pour Ashley », explique-t-il.

Jesse Ridgway confie avoir d’abord été optimiste après avoir appris le diagnostic. Néanmoins, il explique aujourd’hui ne pas avoir pleinement compris les implications et les difficultés associées à cette maladie génétique à ce moment.

Crédit Photo : Jesse Ridgway

Il évoque notamment les complications possibles et les témoignages de parents dans une situation similaire, qui les ont aidés à prendre leur décision.

« Je n’avais pas réalisé à quel point cela pouvait être difficile pour l’enfant, sans parler de la famille… Dans la plupart des cas, ils seraient totalement dépendants des autres pour le reste de leur vie », poursuit-il.

Jesse Ridgway a reconnu que certains fans pouvaient être déçus et s’est adressé aux personnes atteintes de trisomie 21 ou d’autisme en déclarant : « Vous comptez énormément et nous sommes heureux que vous soyez là ».

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Les internautes dézinguent le couple

La publication est rapidement devenue virale, récoltant près de 20 millions de vues depuis sa mise en ligne.

Si certaines personnes comprennent leur choix, d’autres s’en sont pris au couple, critiquant notamment la manière dont ils ont justifié leur décision et les propos tenus sur la trisomie 21.

Une personne a commenté :

« Absolument horrible. Le fait que tu aies pensé que c’était acceptable de partager cela est étrange. Tu es un monstre ».

Crédit Photo : Jesse Ridgway

Une autre a écrit :

« Mon bébé atteint de trisomie 21 est absolument une bénédiction. Je suis désolé que vous ayez été mal informé ».

Une troisième a indiqué :

« Je ressens tellement de peine pour votre enfant que vous avez tué. Il ou elle ne méritait pas de mourir simplement parce qu’il ou elle aurait eu une vie plus difficile que les autres. La mort n’est pas un remède ».

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Le créateur de contenu répond

Au lendemain de la polémique, Jesse Ridgway a répondu aux réactions négatives dans un nouveau message.

« Je n'ai jamais vu autant de haine et de virulence envers deux personnes qui pleurent la perte de leur enfant à naître et qui doivent prendre une décision impossible », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Ce qui est encore plus troublant, c’est que beaucoup de ces personnes utilisent Dieu ou Jésus pour justifier le fait de nous menacer et de vouloir nous condamner en enfer… cela semble plutôt hypocrite »

Malgré le tollé, Jesse Ridgway et sa compagne espèrent fonder une famille prochainement.