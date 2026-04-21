Les roux seraient naturellement protégés contre cette maladie grave, selon les scientifiques

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Une femme rousse

Des scientifiques ont récemment fait des recherches sur les gênes des personnes rousses et ont découvert qu'elles auraient des avantages génétiques qui les protègeraient naturellement contre certaines maladies.

On estime que 10% de la population mondiale a la peau claire et est rousse. Comme les roux sont peu nombreux, certains préjugés peuvent circuler à leur sujet et pour cette raison, un photographe avait immortalisé les personnes rousses aux quatre coins du monde.

Deux personnes roussesCrédit photo : iStock

À Lyon, des soirées dédiées aux personnes rousses ont également été créés il y a plusieurs années. Mais en plus d’avoir cette particularité physique, les roux ont d’autres avantages liés à leur génétique.

Des avantages génétiques

Des chercheurs de la faculté de médecine de Harvard ont étudié 10 000 ans d’ADN, récolté sur près de 16 000 individus. Les résultats de l’étude ont été publiés dans la revue Nature ce mercredi 15 avril.

D’après ces recherches, 60% des personnes rousses étudiées présentaient des avantages immunitaires que l’on ne retrouve pas chez les bruns ou les blonds. En effet, les roux pourraient être immunisés contre le VIH et être résistants à la lèpre. Ils auraient également moins de risque d’avoir de l’arthrite, une calvitie masculine et d’être touchés par l’alcoolisme.

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Un homme roux
Crédit photo : iStock

Les roux ont également une résistance accrue aux infections bactériennes et virales. Selon une autre étude publiée en 2020, les personnes rousses parviendraient à produire plus efficacement de vitamine D que les autres, ce qui est un avantage pour celles qui vivent dans une région peu ensoleillée.

Des risques pour la santé

Cependant, les roux sont également plus susceptibles d’être touchés par d’autres maladies. Ils ont plus de risques d’avoir la maladie coeliaque en raison d’une sensibilité au gluten, ainsi que la maladie de Crohn.

“Peut-être qu’avoir les cheveux roux était un avantage il y a 4 000 ans, ou peut-être était-ce lié à une caractéristique plus importante. Cet article montre à quel point la sélection naturelle peut être complexe et offre l’occasion d’examiner la richesse de la variation au sein des populations humaines. Grâce à ces nouvelles techniques et à la grande quantité de données génomiques anciennes, nous pouvons désormais observer en temps réel comment la sélection naturelle a façonné la biologie”, a déclaré la faculté de médecine de Harvard dans un communiqué.

Des risques à prendre en compte quand on a les cheveux roux.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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