Une femme trans aurait annoncé vouloir poursuivre un homme en justice pour l'avoir rejetée en apprenant son identité de genre

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Le marteau de la justice

En Espagne, une femme a pris son téléphone pour dénoncer une discrimination subie, lorsqu’un homme a refusé de sortir avec elle parce qu’elle était transgenre.

En 2023, l’Espagne tranchait dans le vif en adoptant la “loi d’égalité réelle et effective des personnes trans”. Un texte destiné à faciliter les démarches de celles et ceux qui souhaitent changer le sexe figurant sur leurs papiers d'identité, même pour les personnes mineures.

Cependant, si cette loi instaure une certaine égalité au niveau administratif et social, elle n’influe en rien les sentiments privés des citoyens. Au mois de février, une femme transgenre espagnole a rallumé le débat sur l’acceptation des personnes de sa communauté dans le vie de tous les jours.

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Cependant, son exemple personnel en a décontenancé plus d’un. En effet, sur ses réseaux sociaux, la jeune femme a annoncé son intention de porter plaine contre un jeune homme qui a refusé de sortir avec elle, après qu’elle lui ait révélé son identité de genre lors de leur quatrième rendez-vous.

Atteinte à la vie privée ou refus transphobe ?

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Elle considère ce rejet comme une discrimination relevant de la loi sur les personnes trans de 2023. Cette affaire, qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité une indignation générale et des mises en garde contre la judiciarisation de l'amour. En effet, si un homme, une femme ou une personne transgenre ne veut pas être en couple avec une personne transgenre, c’est son droit privé.

Crédit photo : Capture d'écran Instagram / NotiCrédito

Sinon, on crierait à la discrimination contre toutes les formes physiques présentes sur Terre : gros, petit, chauve, poilu, etc… Dans le jeu de l’attirance, chacun à ses critères physiques et un changement de sexe peut en faire partie.

La balance de la justiceCrédit photo : iStock

Alors que de nombreux détracteurs y voient un abus qui porte atteinte à la vie privée, les défenseurs de la jeune femme la justifient comme une lutte contre la transphobie. Finalement, la jeune femme a dû changer son fusil d’épaule puisqu’elle n’a pas porté plainte. Elle s’est certainement rendue compte qu’elle ne devrait pas donner d’importance à un homme qui ne l'accepte pas telle qu’elle est.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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