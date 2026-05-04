Ils viennent de se rencontrer : un couple joue au LOTO ensemble... et gagne 8 millions d'euros !

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Une grille de Loto

Dans le Maine-et-Loire, un jeune couple qui venait de se rencontrer a gagné le jackpot de 8 millions d’euros en jouant au Loto. Une relation qui commence de la meilleure des façons.

Le 7 mars 2026, le jackpot de 8 millions d’euros du Loto a été remporté par un couple pas comme les autres. Les deux gagnants, originaires du Maine-et-Loire, ont rempli une grille ensemble en choisissant leurs numéros fétiches : le 9, 10, 11, 21 et 22, avec le numéro chance 9.

Un ticket de loterieCrédit photo : iStock

À leur grande surprise, les deux participants ont appris que leurs numéros étaient ceux du Loto gagnant. Une grande chance similaire à celle de ce couple, qui a remporté 1 million d’euros à la loterie deux fois en 7 ans.

Un couple gagne au Loto

L’homme a assisté à sa victoire en direct, en regardant le tirage du Loto à la télévision.

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“Il se précipite vers sa voiture, où il a laissé le reçu, pour vérifier le dernier chiffre. Et là, l’invraisemblable devient réalité : ils viennent de gagner”, rapporte la Française des Jeux, selon Ouest-France.

Un jeune couple heureuxCrédit photo : iStock

“Tu as bien fait de me rencontrer”

Le plus invraisemblable dans cette histoire est que les deux jeunes amoureux venaient tout juste de se rencontrer. Contrairement à cette femme qui a gagné 500 000 euros grâce à un ticket offert par son conjoint et qui a décidé de le quitter, l’homme a tout de suite voulu apprendre la bonne nouvelle à sa compagne.

Pour cela, il est allé immédiatement chez elle pour lui dire qu’ils avaient gagné. Cette dernière se serait alors écriée : “Mais ce sont mes chiffres ! Tu as bien fait de me rencontrer !”

Ces 8 millions d’euros sont le deuxième plus gros gain remporté dans le département. Une chose est sûre : avec cet argent, les deux tourtereaux vont pouvoir débuter leur relation sur de bonnes bases.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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