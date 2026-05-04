Ils viennent de se rencontrer : un couple joue au LOTO ensemble... et gagne 8 millions d'euros !

Dans le Maine-et-Loire, un jeune couple qui venait de se rencontrer a gagné le jackpot de 8 millions d’euros en jouant au Loto. Une relation qui commence de la meilleure des façons.

Le 7 mars 2026, le jackpot de 8 millions d’euros du Loto a été remporté par un couple pas comme les autres. Les deux gagnants, originaires du Maine-et-Loire, ont rempli une grille ensemble en choisissant leurs numéros fétiches : le 9, 10, 11, 21 et 22, avec le numéro chance 9.

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À leur grande surprise, les deux participants ont appris que leurs numéros étaient ceux du Loto gagnant. Une grande chance similaire à celle de ce couple, qui a remporté 1 million d’euros à la loterie deux fois en 7 ans.

Un couple gagne au Loto

L’homme a assisté à sa victoire en direct, en regardant le tirage du Loto à la télévision.

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“Il se précipite vers sa voiture, où il a laissé le reçu, pour vérifier le dernier chiffre. Et là, l’invraisemblable devient réalité : ils viennent de gagner”, rapporte la Française des Jeux, selon Ouest-France.

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“Tu as bien fait de me rencontrer”

Le plus invraisemblable dans cette histoire est que les deux jeunes amoureux venaient tout juste de se rencontrer. Contrairement à cette femme qui a gagné 500 000 euros grâce à un ticket offert par son conjoint et qui a décidé de le quitter, l’homme a tout de suite voulu apprendre la bonne nouvelle à sa compagne.

Pour cela, il est allé immédiatement chez elle pour lui dire qu’ils avaient gagné. Cette dernière se serait alors écriée : “Mais ce sont mes chiffres ! Tu as bien fait de me rencontrer !”

Ces 8 millions d’euros sont le deuxième plus gros gain remporté dans le département. Une chose est sûre : avec cet argent, les deux tourtereaux vont pouvoir débuter leur relation sur de bonnes bases.