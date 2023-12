Vidéo : la réaction du Père Noël face à cette fillette qui refuse de monter sur ses genoux est devenue virale

Sur TikTok, une vidéo montrant l’interaction entre un père Noël et une fillette, âgée de trois ans, est rapidement devenue virale. Face au refus de la fillette de s’asseoir sur ses genoux, l’attitude du Père Noël a été saluée par la mère de famille.

Le consentement est une notion qu’il faut absolument apprendre aux enfants qui ont certainement une sincérité et une authenticité à toute épreuve. Il faut savoir respecter quand ils disent non, surtout quand il s’agit de contact physique.

C’est une notion que la jeune Adley maîtrise déjà très bien, du haut de ses trois ans seulement. À l’approche de Noël, la fillette voulait absolument rencontrer le père Noël, qui était présent pour dans le hall d’un grand hôtel à Miami, en Floride. La mère de Adley filme la rencontre et était loin de se douter de l’échange qui allait avoir lieu.

Après avoir attendu de nombreuses minutes dans la file d’attente, la fillette arrive enfin auprès du Père Noël qui l’invite à s’asseoir sur ses genoux, comme le veut la tradition. Or, la fillette va refuser de monter sur ses genoux, souhaitant seulement discuter avec lui.

“C’est son corps et elle contrôle son corps”

Un choix que va respecter le Père Noël, félicitant et applaudissant même la fillette pour son affirmation malgré son jeune âge : “C’est son corps et elle contrôle son corps. Je lui ai demandé si elle voulait s’asseoir sur mes genoux et elle a dit non, et j’ai dit : ‘Une belle façon de se défendre soi-même et une façon de dire ce que tu crois être vrai”.

Une réaction saluée par la mère d’Adley, qui a publié la vidéo de la scène sur TikTok, devenant rapidement virale : “Merci père Noël de respecter les choix de ma fille, et même de l’applaudir pour ça”.

Interrogée par le média The Independant, la maman a exprimé sa fierté de voir que sa fille pouvait s’affirmer à un si jeune âge : “J’étais si fière d’elle. Les enfant ont si peu de contrôle sur leur vie, et Adley a pris le contrôle de la situation (...) On peut célébrer la joie de Noël et le père Noël sans leur faire sentir qu’ils doivent s’asseoir sur les genoux d’un homme étranger pour recevoir des cadeaux. En grandissant, on m’a toujours appris à être polie et à faire ce qu’on me disait même si ça impliquait d’avoir un contact physique non désiré avec quelqu’un. Elle n’a pas besoin d’être mal à l’aise pour mettre quelqu’un d’autre à l’aise”.

