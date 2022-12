Ivre et violent sur le marché de Noël, il se fait maîtriser par le Père Noël, ceinture de noire de judo

À Vannes, dans le Morbihan, un homme en état d’ébriété a semé le trouble sur le marché de Noël, avant de tomber sur… le Père Noël, qui a mis fin à ses élucubrations.

iStock

La scène assez ubuesque s’est déroulée le 22 décembre dernier, alors que les familles profitaient d’un moment agréable sur le marché de Noël, à Vannes.



De façon soudaine, un homme violent, agressif et en état d’ébriété, importune les familles et les bénévoles. Les organisateurs appellent alors un agent de sécurité pour calmer cet homme. Or ce dernier se jette sans hésiter sur l’agent de sécurité.

Un Père Noël, ceinture noire de judo

C’est là que le quidam va faire la rencontre… du Père Noël en personne qui va le maîtriser sans efforts. Gendarme à la retraite, Papa Noël s’avance vers le perturbateur et va l’extraire de la foule.

iStock

Ce dernier continue de se « débattre de manière hystérique » alors le père Noël use d’une prise de judo pour définitivement neutraliser l’homme.



Selon Ouest-France, l’ancien gendarme est tout simplement ceinture noire de judo ! La police est ensuite arrivée sur place pour conduire l’homme en cellule de dégrisement, et tout le monde a pu reprendre ses petites affaires sur le marché de Noël.