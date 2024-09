Ces 3 signes astro pour lesquels la chance va sourire Automne ... L'Amour avec un grand A pour les...

3 Signes auront particuliérement la côte cet automne !

Amour, Renouveau & Accomplissement : Découvrez quels signes seront les stars de l'automne et pourquoi ....

Lion

Un renouveau arrive dans votre vie, cher(e)s Lion !

À commencer par l’Amour avec un grand A…

Peut-être faites-vous une ou de nouvelles rencontres… Des coups de foudre arrivent… Dans une relation existante, vous retrouvez l’équilibre : équilibre entre ce que vous offrez à l’autre et ce que vous préservez pour vous... Donner et recevoir… L’harmonie est retrouvée. Vous n’êtes plus ni dans le sacrifice ni dans l’égoïsme, vous qui êtes si passionné(e) trouvez enfin le juste milieu. En tout cas, la gestion des relations - qu’elles soient sentimentales ou autres : professionnelles, amicales - change. Vous avez la capacité de gagner en maturité et de réussir à doser moments d’introspection et d’extériorisation… Votre beau feu intérieur s’en portera d’autant mieux !

Bonne nouvelle côté finances également, si ces derniers temps ont pu être compliqués, cela appartient désormais au passé ! Des rentrées d’argent sont à prévoir, à moins que ce soit votre rapport aux finances qui change lui aussi et que vous parveniez à mieux vous contenter de ce que vous avez... Profitez bien de ce renouveau, ami(e)s Lion, vous avez toutes les cartes en main !

Vierge

Des énergies d’accomplissement chez les Vierge. Vous avez l’opportunité de créer un monde nouveau, votre monde parfait…

Cet automne, vous avez l’opportunité de retrouver une belle harmonie, amis Vierge ! La tête dans les nuages, bien connectée au divin, vous faites également preuve d’un fort ancrage… L’intuition et le sens pratique seront très présents et vous permettront de partir à la (re)découverte de vous-même… Une belle harmonie peut être trouvée entre la Vierge folle et la Vierge prudente… Cette exploration de vous-même vous permet de comprendre ce qui vous est essentiel ou non…

Vous qui vous sacrifiez si souvent, vous vous consacrez à vous !

Des dons : médiumnité, communication avec l’invisible pourraient, chez certain(e)s, se manifester…

Vous avez la capacité de vous libérer et de vous créer votre monde parfait… Profitez de ces énergies de reset pour vous poser les bonnes, les vraies questions, puis foncez vers votre accomplissement.

Poisson

Un grand rééquilibrage s’opère pour vous cet automne, ami(e)s Poisson. Vous retrouvez la justesse ! Justice se fait…

Vous qui avez parfois l’habitude de naviguer en eaux troubles, cet automne, vous savez ce que vous voulez ! Vous avez la possibilité de ne plus vous laisser influencer par les échecs du passé et d’aller de l’avant !

Vous comprenez que vous êtes maître de votre destinée ! Vous pardonnez (pars donc !). Vous trouvez votre place et l’équilibre en vous et hors de vous !

Cette fois, si vous le voulez, plus de place aux tergiversations, aux lamentations ami(e)s Poisson, vous passez à l'action !

Vous avez certes pu passer par des phases compliquées mais tout cela vous permet un ré-equilibrage ... Vous vous faites enfin face et cela vous réussit très bien !

Vous avancez avec assurance vers la fiabilité car vous savez enfin ce que vous voulez ! Profitez de ce beau rééquilibrage pour vous diriger vers votre succès, vous le méritez !