Frappe nucléaire, guerre de près de 30 ans, flambée des prix : le « Nostradamus américain » prédit une série de catastrophes d'ici fin 2028

Un astrologue, surnommé le « Nostradamus américain », vient de faire des prédictions glaçantes sur le monde, et celles-ci pourraient se réaliser d’ici fin 2028.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais John Hogue est un astrologue, plus connu sous le nom de « Nostradamus américain ».

Ce spécialiste des écrits de l’astrologue et médecin français vient de formuler une prédiction qui fait froid dans le dos, à l’instar de celle de la voyante bulgare Baba Vanga, qui pourrait se réaliser en 2027.

Le Nostradamus américain prédit une catastrophe nucléaire

Alors que le « nouveau Nostradamus » avait partagé ses prophéties terrifiantes pour 2026, John Hogue en rajoute une couche et affirme que le monde pourrait bientôt être confronté à une série d’événements dévastateurs.

Dans une récente interview accordée au Sun, l’auteur de 70 ans n’y va pas par quatre chemins et annonce le pire.

Selon ses prédictions, une catastrophe nucléaire pourrait frapper le monde dans un avenir très proche. Et celle-ci pourrait être déclenchée par le président américain, Donald Trump.

« Trump hésite encore à lancer une frappe nucléaire contre l’Iran », a-t-il déclaré au tabloïd britannique.

Avant d’ajouter :

« C’est un nouveau schéma dangereux contre lequel je mets en garde depuis longtemps. Lorsque tous les stocks d’armes conventionnelles occidentales, et en particulier américaines, seront épuisés, il ne restera plus que les immenses réserves d’armes nucléaires tactiques, puis stratégiques intercontinentales, pour mener les guerres ».

Une nouvelle guerre mondiale en 2028

Si ce scénario se réalise comme il le prédit, une telle guerre pourrait « entraîner frappes de représailles dans le monde entier ». On aurait alors tous une « épée de Damoclès nucléaire » au-dessus de nos têtes d’ici fin 2028.

Comme si cela suffisait pas, l’Américain a fait une autre prophétie inquiétante. D’après lui, l’humanité pourrait être confrontée à une nouvelle guerre mondiale qui pourrait durer près de 30 ans.

Ici, John Hogue dit s’être inspiré des écrits de Nostradamus. Selon ses recherches, l’astrologue français aurait évoqué un mystérieux personnage appelé « Mabus », qu’il a identifié comme le « troisième Antéchrist ». Sa mort imminente pourrait déclencher une guerre majeure sans précédent.

En partageant un texte attribué à Nostradamus, le septuagénaire a lancé un avertissement pour le moins morbide :

« Le troisième Antéchrist sera bientôt anéanti, sa guerre durera vingt-sept ans de sang. Les hérétiques seront morts, captifs et exilés. Des corps humains ensanglantés, des eaux rougies, la grêle ravageant la Terre ».

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Les États-Unis pourraient être frappés par une crise économique

Sans réelle surprise, les conséquences d’un tel conflit seraient catastrophiques. D’après John Hogue, les réseaux énergétiques, les principaux oléoducs et les installations gazières du Moyen-Orient pourraient être complètement détruits, provoquant près de trois décennies de chaos.

Dans une autre prédiction, l’astrologue annonce un effondrement économique aux États-Unis. Cela pourrait donc entraîner une flambée des prix des carburants et une inflation atteignant des niveaux particulièrement élevés.

L’auteur estime que tous ces événements catastrophiques pourraient se produire avant la fin de l’année 2028.

En les partageant avec le public, il espère ainsi tirer la sonnette d’alarme et inciter les gens à privilégier la paix plutôt que la violence.

Rendez-vous en 2028 pour la.. fin du monde ou pas !