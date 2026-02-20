Le « nouveau Nostradamus » fait des prédictions terrifiantes pour 2026 et l'une d'elle est sur le point de se réaliser

Le « nouveau Nostradamus » a partagé ses prédictions pour 2026 et au-delà, abordant des sujets tels que la politique mondiale, dont l'escalade de violence est réel, ou encore les catastrophes environnementales.

S’il y a bien un sentiment qui accompagne les prédictions, c’est certainement celui de l’inquiétude puisque ces dernières nous font envisager le pire. En revanche, le mysticisme entourant ces prédictions peut laisser parfois songeurs quant à la crédibilité à leur accorder.

Si on se concentre seulement sur l’année 2026, on peut constater qu’on a déjà notre lot d'événements tragiques mais que nous n'en sommes qu’au début. Par exemple, la célèbre Baba Vanga a déclaré qu'il y aurait encore plus de conflits en 2026, principalement entre l'Est et l'Ouest, et que l'IA dominerait des secteurs clés.

En réalité, avec les prédicateurs, on s’amuse surtout à faire les comptes entre les prédictions qui sont arrivées et d’autres restées sans lendemain.

Craig Hamilton-Parker, médium et spirite britannique, est qualifié de « nouveau Nostradamus » depuis plusieurs années. Par le passé, il a prédit deux événements importants de 2016 : le Brexit et l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.

En revanche, il s’est également trompé sur la réélection de Donald Trump en 2020 ou sur le divorce entre le Prince Harry et Meghan Markle en 2024.

Pour imaginer avec exactitude ses prédictions, Craig Hamilton-parker à recours à la lecture Nadi, qui est un système de l'astrologie hindoue ancienne centré sur lalecturede feuilles de palmier inscrites par des sages.

Ces feuilles, appelées feuilles Nadi, contiennent des récits remarquablement détaillés de la vie d’un individu, couvrant les événements passés, les circonstances présentes et les prédictions futures.Cette approche hautement personnalisée offre une profondeur de compréhension et de clarté rarement rencontrée dans d’autres formes d’astrologie.

Il y a quelques semaines, il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube pour partager ses prédictions pour l’année 2026, entre autres. Il s’est notamment beaucoup épanché sur Donald Trump et les États-Unis, allant parfois à contre-pied des croyances.

Alors que certains craignaient que les États-Unis ne procèdent à une prise de contrôle hostile du Groenland, Craig Hamilton-Parker ne pense pas que ce sera le cas.

Quel avenir pour le Groenland ?

Donald Trump et son administration ont fait valoir que les États-Unis avaient besoin du Groenland pour des raisons de sécurité, mais le “nouveau Nostradamus” a déclaré que d'autres facteurs motivaient l'intérêt du président américain pour la plus grande île du monde.

« Ma première réaction a été de penser que cela n'avait pas grand-chose à voir avec l'armée, même si le Groenland revêt une importance stratégique. Il s'agit en réalité d'immobilier, de réserves de pétrole et, surtout, de métaux rares. L'exploitation et le traitement de ces ressources sont difficiles, ce qui rend les nouvelles sources extrêmement précieuses. »

Il ajoute qu'il pense qu'au lieu d'une prise de contrôle militaire, c'est plutôt « un accord économique majeur » qui sera conclu.

Un mandat rallongé pour Trump ?

Par ailleurs, à propos du président américain, il affirme qu’il se présentera effectivement pour un troisième mandat, malgré le fait que le 22e amendement l'interdise.

Expliquant son raisonnement, le médium britannique a déclaré :

« Pour réitérer ce que j'ai dit à l'époque, j'ai senti qu'il y aurait un conflit mondial majeur, impliquant peut-être Taïwan. À présent, je pense qu'il pourrait s'agir de n'importe quel conflit mondial. Je sais que beaucoup de gens ont critiqué cette idée, affirmant qu'un troisième mandat est impossible car cela est inscrit dans la Constitution, mais qui sait ? Le monde a tellement changé. »

Il a ajouté qu'il pourrait y avoir tellement de conflits au moment des prochaines élections que des pouvoirs d'urgence seraient instaurés, ce qui signifierait que Donald Trump devrait rester au pouvoir car la situation mondiale serait « trop dangereuse » pour permettre la tenue d'élections.

Le Japon touché par un nuage de gaz ?

Enfin, une prévision particulièrement inquiétante concernant le Japon, émise par Hamilton-Parker, indique qu'un nuage de gaz dévastateur pourrait recouvrir le pays à un moment donné cette année, vers août 2026.

« L'une de mes lectures Nadi (ndlr : astrologie hindoue) m'a suggéré d'alerter le monde qu'un pays serait complètement enveloppé dans un nuage de gaz. Plus récemment, de nouvelles informations ont confirmé que le Japon serait probablement le lieu concerné, avec une date approximative en août 2026. Nous avons même une localisation approximative dans le nord du pays. »

Hamilton-Parker a ensuite exhorté les gens à envoyer « des pensées positives, des prières et des visualisations pour aider à réduire l'impact ».

« Est-ce que quelque chose comme une bombe pourrait être utilisé pour intensifier un nuage de gaz ou l'activité volcanique ? Cela suggérerait une forme d'attaque clandestine »

Comme il le rappelle, il a évoqué pour la première fois cette prévision pour le Japon dans son livre publié en 2015, intitulé “Messages from the Universe” (Messages de l'univers).