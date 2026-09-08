Après avoir prédit le Covid et le 11 septembre, Baba Vanga fait une prédiction qui va bouleverser l'humanité en 2027

Baba Vanga, la mythique voyante bulgare, a fait une prédiction pour 2027 qui risque de bouleverser l’humanité. Voici ce qui nous attend l’année prochaine.

Baba Vanga est une voyante bulgare aveugle réputée pour avoir prédit l’arrivée de certains événements mondiaux majeurs. Elle a perdu la vue à l’âge de 12 ans après avoir été prise dans une tornade et depuis, elle n’a cessé de faire des prédictions. Elle avait notamment annoncé l’arrivée de la pandémie du Covid-19 ainsi que les attentats du 11 septembre.

Si Baba Venga est décédée il y a une trentaine d’années, elle avait fait plusieurs prédictions qui continuent de se réaliser. Pour cette année 2026, la voyante avait annoncé des catastrophes naturelles, qui ont eu lieu. Elle a également affirmé que 2026 serait l’année où l’humanité réaliserait qu’elle était allée “trop loin” avec l’intelligence artificielle car les humains seraient remplacés par des machines. Une prédiction qui se confirme avec le développement de l’intelligence artificielle.

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Des surhumains en 2027

Pour 2027, Baba Vanga a fait une prédiction à la fois terrifiante et étrange. Selon la voyante, certaines personnes devraient développer des “caractéristiques quasi surhumaines”, comme celles que l’on voit dans les films de super-héros et de science-fiction. Selon le Daily Mail, ces aptitudes découleraient d’une maladie mystérieuse ou d’une expérience génétique. Cependant, Baba Vanga n’a pas donné plus de détails sur la manière dont certains de nous deviendrions des surhumains.

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Avant de voir si cette prédiction va se réaliser, d’autres prophéties sont à venir pour 2026. Baba Vanga a annoncé l’arrivée d’un vaisseau spatial extraterrestre sur Terre, au plus tard en novembre. En plus de cela, elle a affirmé qu’une Troisième Guerre mondiale pourrait éclater fin 2026, tout comme Nostradamus, qui avait prévu une guerre pour cette année.

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Des prédictions réelles ?

Si toutes ces prédictions vous effraient, pas de panique. Baba Vanga n’a jamais écrit ces prophéties de son vivant et les a simplement transmises à ses proches. Ainsi, il se peut que ses théories aient été mal interprétées.

En plus de cela, les prédictions de Baba Vanga ne sont pas fondées sur des faits réels mais sur des conjectures. Certaines de ses annonces ne se sont pas réalisées, comme le fait qu’une “tempête cannibale” allait frapper la Terre en 2023. Ainsi, bien que cela puisse plaire à certains, il y a peu de chances pour que nous ayons des super-pouvoirs l’année prochaine.