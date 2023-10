mavillemonshopping.fr : la plateforme de e-commerce qui soutient les petits commerçants français

Envie d’un e-commerce plus raisonné tout en vous faisant plaisir ? Marre de commander sur des géants du e-commerce qui n’aident pas les commerces locaux ? Découvrez cette marketplace française qui met à l’honneur le commerce indépendant de France !

Acheter sur mavillemonshopping.fr, c’est acheter dans de vraies boutiques, chez de vrais commerçants en bas de chez vous ou à l’autre bout de la France. C’est aussi contribuer à la vie de nos petits commerces et de nos centre-villes. Elle est là la différence : acheter, se faire plaisir, mais consommer mieux.

Dénicheurs, petits producteurs, créateurs ou encore artisans, découvrez le meilleur de nos régions, livré directement chez vous. Sans oublier les conseils produits comme en boutiques. Le site propose également un service de click and collect pour les achats dans des boutiques locales, près de chez vous. Pratique quand on est pressé !

Mode, beauté, bien-être, décoration, cuisine, loisirs… les sélections sont mises à jour chaque semaine. Produits essentiels ou petites pépites plus singulières, il y en a pour tous les goûts.

Et si vous êtes amateurs de spiritueux ou si vous voulez faire plaisir à votre famille ou à vos amis, nous vous proposons de découvrir un de nos commerçants coups de cœur : la Brasserie-Distillerie Guyenne !

Crédit photo : Distillerie Guyenne

Une distillerie girondine montée par trois amis et passionnés de spiritueux Arnaud, François et Hugo

Whiskies, Gins, Pastis de Bordeaux, Rhums et Bières sont élaborés et mis en bouteille par la distillerie installée dans un ancien chai viticole, dans le village de Lugasson (Gironde). Les trois Girondins ont à cœur de proposer une gamme de produits confectionnés dans leur département d’origine.

Sur leur boutique en ligne mavillemonshopping.fr, les choix sont nombreux et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Alors, si vous aussi vous désirez voir les rideaux de nos rues continuer à se lever, découvrir le meilleur de nos régions et soutenir les petits commerçants et artisans français, rendez-vous tout de suite sur le site mavillemonshopping.fr.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Brasserie Distillerie Guyenne (@brasserie.distillerie.guyenne)

