Lidl met en vente de nombreux sets LEGO à petits prix, des offres imbattables à ne pas manquer

Vous aimez les LEGO ? Si vous voulez vous faire plaisir ou gâter vos enfants, Lidl met actuellement en vente plusieurs sets LEGO à petits prix.

LEGO est une marque de jeu adorée des petits et des grands. Chaque année, de nombreux sets LEGO sont offerts à Noël et aux anniversaires. Cependant, cette marque reste très chère, et certaines pièces peuvent valoir de l’or. C’est par exemple le cas de ce vieux LEGO que vous avez peut-être chez vous et qui coûte aujourd’hui 16 000 euros.

Si vous voulez acheter de nouveaux LEGO tout en faisant des économies, ne manquez pas ces offres imbattables proposées chez Lidl. L’enseigne discount propose actuellement plusieurs sets LEGO à petits prix. L’occasion idéale de se faire plaisir et de gâter la famille.

Les sets LEGO vendus chez Lidl

À l’occasion du printemps, Lidl met en vente le set des tournesols. Composé de 191 pièces, ce set représente deux tournesols à poser sur un support ou dans un vase. Il est vendu au prix de 11,99 euros au lieu de 14,99 euros.

Crédit photo : Lidl

On retrouve également le set LEGO City avec l’ambulance de secours, vendu à 17,99 euros. Avec 184 pièces, il est possible de construire une ambulance avec de nombreux accessoires comme une rampe de skate, deux mini-figurines, un brancard mais aussi du matériel médical comme une seringue, un bandage et une mallette de secours.

Crédit photo : Lidl

Lidl propose également le pack de combat Star Wars de la 501ème Légion, afin de construire le canon anti-véhicule AV-7. L’enseigne propose une belle remise de 16% sur ce set, vendu au prix de 14,99 euros au lieu de 17,99 euros.

Crédit photo : Lidl

Si vous aimez l’univers LEGO Ninjago, vous pouvez également vous procurer la moto du robot de Kai - Evolution. Cette offre est une bonne nouvelle pour les collectionneurs puisque ce set n’est plus proposé à la vente sur le site officiel LEGO. Composé de 312 pièces et vendu à 42,99 euros, il représente une moto avec une lame d’or et des équipements cracheurs de feu.

Crédit photo : Lidl

Enfin, Lidl met en vente un classique chez LEGO : la plaque de construction grise, une base indispensable pour créer de nombreuses constructions. Vendue à 11,99 euros chez Lidl, elle mesure 38 centimètres de côté, l’occasion pour les joueurs d’exprimer leur créativité.

Crédit photo : Lidl

Tous ces produits peuvent être livrés chez vous et il y en a pour tous les goûts ! Un bon plan à ne pas manquer pour passer des journées entières à construire des LEGO en famille.