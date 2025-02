Foncez chez Lidl, cette nouvelle collection rétro va partir comme des petits pains

Dès le 10 février, Lidl va mettre en vente de la vaisselle et des appareils éléctroménagers rétros. Avec leur look typique des années 70, ils vont ravir les amateurs d’objets anciens.

Lidl est une enseigne très appréciée des Français et pour cause : il est possible de retrouver des produits alimentaires de qualité à petit prix, mais aussi de nombreux accessoires du quotidien. C’est le cas de cet objet de cuisine indispensable en vente chez Lidl, mais aussi de cet accessoire nécessaire à votre morning routine, qui connaît une belle promotion dans l’enseigne discount.

Lidl se lance également dans les objets collectors, comme cette paire d’escarpins aux couleurs de l’enseigne, idéales pour être à la pointe de la mode. En plus de cela, la marque va mettre en vente une nouvelle collection d’objets rétros, et ce dès le 10 février.

Une collection vintage

Crédit photo : Lidl

Inspirés du design des années 70, ces objets rétros aux couleurs pastels vont amener de la couleur dans votre cuisine. Avec leur esthétique ancienne, ces accessoires vont ravir les amateurs de vintage. Selon Marmiton, Lidl va proposer de la vaisselle rétro, comme des tasses, des bols et des assiettes, aux tons prunes et violets. Avec leur aspect gaufré et leur beau design, ces objets vont sublimer la décoration de votre cuisine.

Crédit photo : Lidl

Lidl va également proposer des appareils éléctroménagers au look vintage comme des bouilloires, des grille-pains et des blenders. Si ces appareils auront un aspect rétro, ils auront aussi toutes les technologies et les fonctionnalités actuelles, pour un appareil à la fois vintage et moderne.

Crédit photo : Lidl

Ces accessoires indispensables seront vendus à petit prix, entre 15 et 30 euros. Vous pourrez les trouver à partir du 10 février dans les magasins Lidl et sur le site de l’enseigne. Si vous êtes intéressé, faites vite, ces produits pourraient partir rapidement !