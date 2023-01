Un fournisseur d'énergie vous paye 1000€... pour mettre un col roulé !

Le groupe international Octopus Energy (anciennement Plüm énergie) débarque en France avec l’intention de bousculer les codes. Pour l’occasion, ce fournisseur d’énergie verte et locale organise les Energy Games : une grande compétition qui récompense, en monnaie sonnante et trébuchante, celles et ceux qui parviennent à baisser leur consommation d’électricité. Et c’est ouvert à tout le monde - peu importe votre fournisseur !

Crédit photo : Octopus Energy

Vous imaginez un constructeur automobile qui vous paye pour marcher ? Un vendeur de parapluie qui vous offre une place au soleil ? Bref, une entreprise qui vous incite à ne pas consommer son produit ? Ce n’est pas très courant... Et pourtant, c’est bien ce que fait Octopus Energy, un nouveau fournisseur d’énergie verte et locale qui se déploie sur le marché français.

Et c’est tant mieux, car même verte, l’énergie n’est jamais sans conséquence pour l’environnement ! Tous les expert(e)s sont d’accord sur ce point : si nous voulons réussir la transition écologique, nous devons apprendre à consommer une énergie bas-carbone, mais aussi, à faire preuve de sobriété en consommant le moins possible.



D’ailleurs, depuis cet hiver, la sobriété énergétique n’est plus un projet de niche, réservé à quelques individus particulièrement informé(e)s, mais une stratégie nationale portée par le gouvernement pour faire face à la crise. Alors, on s’y met ?

Les Octopus Energy Games : les olympiades de la sobriété !



Pour se motiver collectivement et joyeusement sur le chemin de la sobriété énergétique, Octopus lance les Energy Games : une grande compétition à laquelle tout le monde peut participer, même celles et ceux qui ne sont pas client(e)s chez Octopus ! Et ça tombe bien, car il y a des prix bien réels à gagner...



Celles et ceux qui feront des économies d’énergie dans leur foyer seront tiré(e)s au sort et potentiellement récompensé(e)s par un virement de 1000€ cash. Il y en aura 10 à gagner toutes les deux semaines - c’est énorme ! En plus, c’est gratuit et sans engagement, alors franchement... Pourquoi ne pas tenter votre chance ? D'autant que vous pouvez participer autant de fois que vous le souhaitez... multipliant d'autant la probabilité de remporter le gros lot."

Pour participer, téléchargez l’application



Pour vous inscrire, rendez vous sur le site d’Octopus Energy Games et téléchargez l’application - disponible sur App Store comme sur Google Play. Depuis votre téléphone, vous pourrez non seulement accéder à des conseils pratiques pour être plus économes et plus écolo, mais aussi participer à l’un des trois défis proposés par Octopus :



- Le défi éco-conso, qui vous invite à baisser votre consommation sur le long terme.

- Le défi éco-max, qui vous incite à faire des efforts particuliers sur quelques heures, lors d’un pic de consommation dans le pays.

- Le défi éco-team, qui consiste simplement à partager l’application à vos potes !

Ces trois défis peuvent vous mener jusqu’aux fameux 1000€... Alors préparez vous, et mettez votre plus beau col roulé ! Quoi qu’il arrive, c’est tant mieux pour la planète, et c’est tant mieux pour vos finances...