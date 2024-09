Cadeaux 1 An de Couple : 40 Idées (vraiment) géniales

Vous cherchez un cadeau pour 1 an de couple ? Félicitations, vous avez survécu à la première année ! C'est l'heure de célébrer cette prouesse avec un cadeau qui dit "Je t'aime" mais aussi "On a réussi à ne pas s'entretuer". Bienvenue dans notre guide des cadeaux de survie pour couples ayant franchi le cap fatidique de la première année !

Fini les cadeaux gnangnan et les bouquets de fleurs fadasses. Ici, on parle de vrais cadeaux pour vrais survivants de la vie à deux. Que vous soyez en mode romantique désabusé ou cynique attendri, notre sélection saura vous inspirer pour marquer le coup sans vous ruiner (ni votre portefeuille, ni votre dignité).

Préparez-vous à découvrir des idées qui feront autant rire que réfléchir. Après tout, l'amour c'est aussi savoir se moquer gentiment de soi-même et de sa moitié, non ?

Nos meilleurs cadeaux pour 1 an de couple

Un atelier Wecandoo pour créer des souvenirs ensemble

Pour célébrer votre première année d'amour, quoi de mieux qu'une expérience créative à deux ? Wecandoo vous propose plus de 2000 ateliers d'artisanat partout en France. Imaginez-vous en train de façonner une poterie, de créer des bijoux ou de concocter des cosmétiques maison, le tout guidé par un artisan passionné. C'est l'occasion parfaite pour un cadeau d'un an de couple original et plein de sens !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité qui renforce la complicité du couple

Un large choix d'ateliers pour tous les goûts

La possibilité de repartir avec sa création

La difficulté de choisir parmi tant d'options alléchantes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 25€

Un arbre à planter pour célébrer votre amour grandissant

Pour marquer votre première année de couple, quoi de mieux qu'un arbre qui grandira avec votre amour ? Juste un Arbre propose ce cadeau original et écolo : un arbre à planter ensemble, symbole de votre relation qui s'enracine et s'épanouit. C'est le cadeau d'un an de couple parfait pour les amoureux de la nature et les couples qui veulent laisser une trace positive sur la planète.

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau durable qui grandit avec votre amour

L'impact positif sur l'environnement

Le symbole fort de croissance et d'engagement

Nécessite un espace pour le planter

Demande un peu d'entretien

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 60€

Le chéquier des amoureux pour pimenter votre relation

Ce chéquier spécial couple est le compagnon idéal pour mettre du piquant dans votre relation ! Avec ses 30 chèques remplis de défis, faveurs et moments à partager, c'est l'occasion parfaite de raviver la flamme et de créer des souvenirs inoubliables. Du pique-nique improvisé aux câlins revisités, en passant par la balade à vélo, chaque chèque est une nouvelle aventure à deux. C'est le cadeau d'un an de couple qui saura surprendre et enchanter votre moitié !

❤️ Ce qu'on aime

30 façons originales de se dire "je t'aime"

Imprimé en France, pour les amoureux locavores

À utiliser quand bon vous semble, pour des moments de complicité spontanés

Risque de disputes pour savoir qui garde le chéquier

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 10,90€

Une pâte à tartiner aux Canelés de Bordeaux pour un réveil gourmand

Pour célébrer votre première année d'amour, quoi de mieux qu'une pâte à tartiner qui sent bon le Sud-Ouest ? Cette création bordelaise aux saveurs de canelés va faire fondre votre moitié dès le petit-déjeuner. Imaginez son visage quand elle découvrira ce pot de douceur, parfait pour des matins câlins ou des goûters coquins. Un cadeau d'un an de couple qui promet des moments sucrés à deux !

❤️ Ce qu'on aime

L'originalité d'une saveur inattendue

La fabrication artisanale et familiale

L'absence d'huile de palme pour un plaisir plus responsable

La tentation de finir le pot en une seule fois

Le rhum qui peut ne pas plaire à tout le monde

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 7,90€

La gamme "Mon premier Sextoy" par Bien à deux : le cadeau coquin pour votre premier anniversaire

Pour célébrer votre première année ensemble, quoi de mieux qu'un cadeau qui pimentera vos soirées en tête-à-tête ? La gamme "Mon premier Sextoy" de Bien à deux est là pour vous faire découvrir les joies des jouets intimes, sans prise de tête. Ces petits bijoux de plaisir sont conçus pour les novices, histoire de ne pas vous retrouver avec un engin digne de la NASA entre les mains !

❤️ Ce qu'on aime

Des sextoys faciles à utiliser, même pour les plus maladroits

Une sélection pensée pour les débutants

L'occasion parfaite de pimenter votre vie intime pour votre cadeau d'un an de couple

Peut créer un moment de gêne si offert devant la belle-famille

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 40€

Un coffret Flakon pour une initiation à l'œnologie en amoureux

Pour fêter votre première année ensemble, quoi de mieux qu'une dégustation de vins à deux ? Le coffret Flakon vous propose une expérience œnologique unique, parfaite pour les couples qui veulent pimenter leurs soirées avec une touche de sophistication vineuse. Fini les disputes sur qui finira la bouteille, place à la découverte de nouveaux arômes en tête-à-tête !

❤️ Ce qu'on aime

La sélection de vins d'exception pour épater votre moitié

L'expérience guidée par un expert pour jouer aux apprentis sommeliers

Les flacons de 100ml, idéaux pour ne pas finir la soirée à quatre pattes

Le risque de devenir snob du vin et d'agacer vos amis

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 49€

Ce cadeau d'un an de couple est parfait pour les amoureux qui veulent ajouter une touche de raffinement à leur relation, tout en apprenant à distinguer un Bordeaux d'un Bourgogne. Une expérience qui promet des moments de complicité... et peut-être quelques fous rires devant vos tentatives de descriptions alambiquées des arômes !

La Cool Box : le cadeau d'un an de couple qui fait vibrer les cœurs

Fini les cadeaux bateau pour votre première bougie en amoureux ! La Cool Box de Mieux que des Fleurs, c'est le cadeau qui va faire monter la température de votre couple d'un cran. Composez votre coffret sur-mesure avec une centaine de petites surprises, du sexy au romantique en passant par le gourmand. C'est comme jouer au Père Noël, mais version Saint-Valentin toute l'année !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation poussée à l'extrême

Le choix gargantuesque parmi les cadeaux

L'option d'écriture à la main pour la touche "je t'aime" ultime

Le casse-tête du choix parmi tant d'options

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 4,90€

Cuvée Privée : Adoptez une parcelle pour un cadeau d'un an de couple savoureux

Imaginez offrir à votre moitié un bout de vignoble ou d'oliveraie pour votre première année ensemble ! Avec Cuvée Privée, vous adoptez une parcelle chez un producteur de vin ou d'huile d'olive et recevez régulièrement les fruits de votre "terrain". C'est comme avoir un bébé, mais en plus alcoolisé (ou huileux) et sans les couches à changer !

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau original qui dure toute l'année

La possibilité de personnaliser les bouteilles

La visite au domaine pour jouer aux propriétaires terriens

La tentation de boire tout d'un coup

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€ par coffret

Un cube de défis bonheur pour 30 jours de sourires

Ce petit cube magique est le cadeau d'un an de couple idéal pour les amoureux qui veulent pimenter leur quotidien avec une dose de bonne humeur. Pendant un mois, vous allez découvrir chaque jour un nouveau défi rigolo à relever ensemble. Éclater du papier bulle à deux, pousser la chansonnette à tue-tête ou appeler votre belle-mère (bon, ça c'est peut-être moins drôle) : de quoi créer des souvenirs hilarants et renforcer votre complicité !

❤️ Ce qu'on aime

30 jours de fous rires garantis

Des défis simples mais efficaces pour égayer vos journées

L'occasion parfaite de redécouvrir votre moitié sous un nouveau jour

La frustration quand on a envie de faire tous les défis d'un coup

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 12€

Un coffret des meilleurs cafés du monde pour un voyage gustatif à deux

Pour célébrer votre première année d'amour, offrez à votre moitié un tour du monde des saveurs caféinées ! Ce coffret regroupe 7 cafés d'exception venus tout droit de Colombie, du Brésil, du Guatemala, d'Honduras, d'Ethiopie, du Kenya et du Costa Rica. De quoi transformer vos petits-déjeuners en véritables moments d'évasion et peut-être même remplacer votre voyage de noces ! Torréfiés à la main au Danemark, ces grains bio et équitables n'attendent que vous pour révéler leurs arômes. Un cadeau d'un an de couple qui va vous faire vibrer plus fort que votre première rencontre !

❤️ Ce qu'on aime

La découverte de 7 cafés d'exception du monde entier

Le côté éthique avec des produits bio et équitables

L'occasion de partager un moment à deux chaque matin

Le risque de disputes pour la dernière tasse

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Une box fromage pour un voyage gustatif à deux

Pour célébrer votre première année d'amour, quoi de mieux qu'un voyage gustatif à travers les terroirs de France ? La Boite Du Fromager vous propose chaque mois une sélection de 4 fromages artisanaux, parfaits pour vos soirées en amoureux. Imaginez-vous, lovés sur le canapé, dégustant des trésors fromagers tout en refaisant le monde. Un cadeau d'un an de couple qui ravira les papilles et créera des souvenirs savoureux !

❤️ Ce qu'on aime

La découverte de nouveaux fromages chaque mois

Le livret pour devenir des experts en fromage à deux

La possibilité d'ajouter du vin pour des soirées parfaites

Peut être compliqué si l'un des deux n'aime pas le fromage

Risque de prendre quelques kilos en amoureux

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 30€ par mois

100 cartes "On mange quoi ce soir ?" : le sauveur des couples indécis

Fini les disputes interminables devant le frigo ouvert ! Ce jeu de 100 cartes va révolutionner vos soirées en tête-à-tête. Piochez une carte et hop, le menu est décidé ! Des nouilles sautées aux quesadillas, en passant par le chou-fleur rôti, votre palette culinaire va s'élargir plus vite que vous ne pouvez dire "J'ai faim". Et si vraiment rien ne vous inspire, les deux jokers vous autorisent à commander votre plat préféré. C'est le cadeau parfait pour célébrer votre première année de couple sans prise de tête !

❤️ Ce qu'on aime

Plus de 100 idées pour varier les plaisirs

L'aspect ludique qui pimente la routine du quotidien

La découverte de nouveaux plats pour les aventuriers culinaires

Le risque de tomber sur des plats qu'on n'aime pas

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 9,90€

Un kit DIY pour des pancakes gourmands à deux

Pour célébrer votre première année d'amour, quoi de mieux qu'un petit-déjeuner au lit avec des pancakes faits maison ? Ce kit DIY pour pancakes est le complice idéal pour une matinée câline et gourmande. Plus besoin de se prendre la tête avec les ingrédients, il suffit d'ajouter de l'eau et hop, vous voilà prêts à impressionner votre moitié avec vos talents de chef ! Et si jamais ça tourne au désastre culinaire, pas de panique : vous aurez toujours l'excuse du "c'est l'intention qui compte" pour votre cadeau d'un an de couple.

❤️ Ce qu'on aime

La facilité de préparation pour des moments de complicité en cuisine

L'aspect vegan pour les couples écolos

La quantité suffisante pour plusieurs petits-déjeuners romantiques

Le risque de se disputer pour le dernier pancake

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 6.90€

Des sachets de graines à semer personnalisés pour faire fleurir votre amour

Pour célébrer votre première année ensemble, quoi de mieux que de planter les graines de votre avenir ? Ces sachets de graines personnalisés sont le cadeau parfait pour un couple qui aime cultiver son jardin secret. Choisissez parmi une variété d'herbes aromatiques ou de fleurs mellifères, et ajoutez votre touche personnelle avec un message doux-amer (comme votre moitié au réveil). C'est le cadeau idéal pour un an de couple qui souhaite voir grandir son amour... et ses plantes !

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau écologique et durable (comme votre relation, on l'espère)

La personnalisation qui permet d'ajouter une touche d'humour ou de romantisme

Le côté "Made in France" pour soutenir l'artisanat local

Le temps d'attente pour voir les résultats (patience, jeunes pousses !)

La possibilité que votre moitié ait la main verte... d'un Hulk maladroit

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 23,00€

Un bol Breton personnalisé pour des petits-déjeuners monstrueusement cool

Le bol Breton, ce grand classique de nos petits-déjeuners, fait peau neuve pour devenir l'accessoire indispensable des matins câlins en amoureux. Avec sa contenance de 300mL, il est parfait pour engloutir un bol de céréales ou siroter un chocolat chaud tout en se dévorant des yeux. Fabriqué à Pornic, ce petit bijou de faïence au filet bleu peint à la main est le cadeau idéal pour célébrer votre première année de vie commune et de petits-déjeuners partagés.

❤️ Ce qu'on aime

Le côté traditionnel revisité avec humour

La fabrication française et artisanale

La personnalisation qui rend le cadeau unique

Le risque de disputes pour savoir qui l'utilisera en premier

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Un atelier de chocolaterie pour fondre de plaisir

Pour célébrer votre première année d'amour, plongez dans un bain de chocolat ! Un atelier de chocolaterie, c'est l'occasion parfaite de mettre les mains à la pâte (à tartiner) ensemble. Vous apprendrez les secrets des maîtres chocolatiers, créerez vos propres douceurs et repartirez avec de quoi vous lécher les doigts pendant des jours. C'est le cadeau d'un an de couple idéal pour les couples qui aiment se faire plaisir... et se barbouiller mutuellement de chocolat !

❤️ Ce qu'on aime

Une expérience gourmande et ludique à partager

La possibilité de repartir avec ses propres créations

L'apprentissage d'un savoir-faire artisanal

Le risque de prendre quelques kilos en trop

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Un jeu "de toi à moi" pour une soirée complice à deux

Ce jeu spécial couples est le compagnon idéal pour pimenter votre premier anniversaire ensemble. Avec 50 questions tantôt coquines, tantôt profondes, vous allez pouvoir tester votre connaissance mutuelle et peut-être même découvrir des facettes insoupçonnées de votre moitié. Qui sait, vous apprendrez peut-être que votre chéri(e) rêve secrètement de travailler avec vous dans une ferme de lamas au Pérou !

❤️ Ce qu'on aime

Un excellent prétexte pour une soirée câline

Des fous rires garantis

La possibilité de rejouer encore et encore

Le risque de découvrir que votre partenaire préfère les bisous de votre chien

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 8,90€

Un colis surprise avec un ballon cœur qui s'envole pour célébrer votre amour

Pour marquer votre première année ensemble, quoi de mieux qu'un cadeau qui explose littéralement d'amour ? Ce colis surprise contient un magnifique ballon en forme de cœur gonflé à l'hélium qui s'envolera dès l'ouverture, accompagné de petits cadeaux soigneusement choisis et d'un message personnalisé. De quoi faire battre le cœur de votre moitié encore plus fort qu'au premier jour !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet wow garanti à l'ouverture du colis

La personnalisation du message et des cadeaux

L'originalité par rapport aux traditionnels bouquets de fleurs

Le ballon finira par se dégonfler (comme votre amour, jamais !)

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 19,90€

Ce cadeau d'un an de couple symbolise parfaitement votre amour qui s'envole toujours plus haut. Attention cependant à ne pas trop gonfler la surprise, au risque de faire éclater la bulle de votre relation !

Des biscuits à message pour une déclaration gourmande

Pour célébrer votre première année d'amour, offrez à votre moitié ces délicieux biscuits à message. Avec 12 petits gâteaux portant 6 messages différents comme "Bon pour un câlin (droit de serrer fort fort fort)" ou "Bon pour une déclaration (en alexandrins évidemment)", vous allez pouvoir croquer votre amour à pleines dents. C'est le cadeau parfait pour pimenter votre routine et vous rappeler pourquoi vous êtes tombés amoureux, tout en satisfaisant vos papilles.

❤️ Ce qu'on aime

Les messages drôles et romantiques

La fabrication artisanale en Île-de-France

L'emballage individuel pour conserver la fraîcheur

La tentation de tout manger d'un coup

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 14,90€

Un duo de tablettes de chocolat au chanvre pour un cadeau d'un an de couple original

Envie de pimenter votre relation avec un cadeau aussi gourmand qu'insolite ? Ces tablettes de chocolat au chanvre vont faire fondre votre moitié ! Concoctées par Marie-Janine, la french Cana-Queen, elles allient le plaisir du chocolat aux bienfaits du chanvre. Une tablette au lait et une noire, pour satisfaire tous les goûts et explorer de nouvelles saveurs ensemble.

❤️ Ce qu'on aime

Le design stylé des emballages, parfait pour marquer le coup

La découverte des vertus du chanvre en mode gourmand

L'originalité qui change des classiques boîtes de chocolats

La tentation de tout dévorer d'un coup

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 13,90€

30 jours de défis Yoga pour une connexion corps-esprit en couple

Transformez votre routine quotidienne en une aventure zen à deux avec ces 30 tickets de défis Yoga. Chaque jour, tirez un nouveau ticket et découvrez ensemble une posture de yoga inédite. C'est l'occasion parfaite pour renforcer votre lien, travailler votre souplesse et peut-être même rire un bon coup en essayant de vous transformer en pretzels humains. Qui sait, vous finirez peut-être par devenir des yogis de compétition... ou au moins des experts en respiration synchronisée !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité originale à partager en couple

30 jours pour progresser ensemble et créer des souvenirs

Un cadeau d'un an de couple qui allie bien-être et complicité

Le risque de se retrouver coincé dans une position improbable

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 11,90€

Un appareil photo numérique instantané pour immortaliser vos moments à deux

Cet appareil photo numérique instantané est le compagnon idéal pour capturer et imprimer vos souvenirs de couple en un clin d'œil ! Fini les photos qui restent coincées dans votre téléphone, maintenant vous pouvez les avoir en main en 10 secondes chrono. C'est comme avoir votre propre paparazzi personnel, mais en beaucoup moins flippant et beaucoup plus romantique !

❤️ Ce qu'on aime

L'impression ultra rapide en 10 secondes

Les accessoires inclus pour personnaliser vos photos (feutres, stickers)

La possibilité de créer un mini album photo de votre première année ensemble

Le risque de passer plus de temps à prendre des photos qu'à profiter du moment

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 79,90€

Une affiche personnalisée pour célébrer votre amour

Pour immortaliser votre première année ensemble, quoi de mieux qu'une affiche personnalisée ? Cette œuvre d'art unique retracera votre histoire d'amour et deviendra la pièce maîtresse de votre décoration intérieure. Un cadeau d'un an de couple qui transformera vos murs blancs en une déclaration d'amour grandeur nature !

❤️ Ce qu'on aime

Un souvenir éternel de votre union

La possibilité de personnaliser chaque détail

Un cadeau à la fois romantique et décoratif

Le choix du cadre peut être compliqué

Peut ne pas convenir aux minimalistes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 19,00€

Un kit DIY petits oursons à la guimauve pour un moment sucré en couple

Pour célébrer votre première année d'amour, quoi de mieux que de créer ensemble des petits oursons en chocolat au cœur fondant ? Ce kit DIY vous propose tout le nécessaire pour concocter ces adorables gourmandises, sans même avoir besoin d'un four ! Une activité ludique et savoureuse qui renforcera vos liens tout en satisfaisant vos papilles. C'est le cadeau d'un an de couple idéal pour les amoureux qui aiment mettre la main à la pâte !

❤️ Ce qu'on aime

L'activité à réaliser en duo pour plus de complicité

Le résultat gourmand et craquant

La simplicité de la recette, même pour les cuisiniers en herbe

Le risque de tout dévorer en une seule soirée

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

La Oopsie Box : la box anti-routine pour un couple qui déchire

Envie de pimenter votre quotidien à deux ? La Oopsie Box est là pour secouer votre couple et lui faire vivre des expériences inédites chaque mois ! Que vous soyez plutôt curieux ou festifs, cette box vous propose un cocktail d'activités surprises à Paris, Lyon, Lille ou Bordeaux. De quoi raviver la flamme et créer des souvenirs inoubliables pour votre premier anniversaire de couple !

❤️ Ce qu'on aime

Le choix entre deux formules adaptées à vos envies

La diversité des activités proposées chaque mois

La flexibilité de l'abonnement et la possibilité de décaler sa box

Limité à 4 villes pour le moment

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 39€ par mois

Une carte à gratter des vins de France pour les amoureux épicuriens

Pour fêter votre première année d'amour et de dégustation ensemble, offrez à votre moitié cette carte à gratter des vins de France ! Un cadeau original qui vous permettra de visualiser votre progression œnologique à deux. Grattez chaque appellation au fur et à mesure de vos découvertes et transformez votre salon en caveau de dégustation personnel. Qui sait, peut-être finirez-vous par devenir de vrais sommeliers en herbe ?

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau ludique et éducatif pour les amateurs de vin

La possibilité de planifier vos futures escapades viticoles

Le stylo à gratter offert pour plus de précision

Peut donner envie d'acheter (beaucoup) plus de vin

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,00€

Une capsule temporelle pour sceller votre amour dans le temps

Envie de créer un souvenir unique pour votre premier anniversaire de couple ? Cette capsule temporelle est le cadeau d'un an de couple idéal pour immortaliser votre amour ! Remplissez-la de vos plus beaux souvenirs, verrouillez-la avec le sceau fourni, et cachez-la jusqu'à la date que vous aurez choisie. C'est comme envoyer une lettre d'amour à votre futur vous !

❤️ Ce qu'on aime

L'aspect personnalisable et sentimental du cadeau

Le côté écolo avec les filets de pêche recyclés

L'application qui ajoute une touche high-tech à ce concept rétro

La tentation d'ouvrir la capsule avant la date prévue

Le risque d'oublier où on l'a cachée (oups !)

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,90€

Des mini cônes fourrés au chocolat pour une explosion de douceur

Pour célébrer votre première année d'amour, quoi de mieux que ces adorables mini cônes fourrés au chocolat ? Ces petites merveilles françaises sont le cadeau parfait pour raviver vos souvenirs d'enfance et créer de nouveaux moments complices. Imaginez-vous, blottis l'un contre l'autre, savourant ces délices chocolatés tout en vous remémorant votre année passée ensemble. Un vrai moment de bonheur sucré !

❤️ Ce qu'on aime

La nostalgie gourmande qui ravira vos papilles

Le format mini, idéal pour un plaisir sans culpabilité

La fabrication française, pour un cadeau d'un an de couple qui a du goût

La tentation de tout manger d'un coup

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 6,90€

Un bouquet de fleurs en papier pour célébrer votre première année d'amour

Offrez à votre moitié un bouquet qui durera aussi longtemps que votre amour ! Ces fleurs en papier, confectionnées à la main avec soin, apporteront une touche de poésie et d'élégance à votre nid d'amour. Chaque pétale est une déclaration d'amour éternelle, parfaite pour marquer ce premier anniversaire de couple.

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau original et durable, à l'image de votre relation

La possibilité de personnaliser le bouquet selon vos goûts

L'aspect écologique (pas besoin d'eau, contrairement aux vraies fleurs)

Peut manquer du parfum naturel des fleurs fraîches

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 10€ par fleur

Ce cadeau d'un an de couple est l'occasion parfaite de montrer à votre partenaire que votre amour est aussi délicat et durable que ces fleurs en papier. Qui a dit que le papier ne pouvait pas être romantique ?

Une bougie personnalisée pour raviver la flamme de votre amour

Après un an de couple, quoi de mieux qu'une bougie personnalisée pour illuminer votre relation ? Cette petite merveille olfactive sera le témoin parfait de vos moments de détente à deux. Choisissez le motif qui vous ressemble, ajoutez un message coquin (ou pas) et sélectionnez la senteur qui vous rappellera vos meilleurs souvenirs ensemble. C'est le cadeau idéal pour célébrer votre premier anniversaire de couple et mettre le feu à votre soirée !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation qui rend le cadeau unique

Le choix de senteurs pour raviver vos souvenirs

La cire de soja, écolo et bonne pour la santé (comme votre amour !)

Le dilemme du choix parmi toutes les options

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 29,90€

Une bague Léonie fleurie pour célébrer votre amour en pleine floraison

Pour marquer votre première année ensemble, quoi de mieux qu'une bague qui capture la beauté éphémère des fleurs ? La bague Léonie de Flowrette est un véritable bijou poétique, avec de vraies fleurs séchées figées dans le temps. C'est comme offrir un petit jardin d'amour à porter au doigt ! Idéal pour les couples qui veulent garder leur relation fraîche comme une marguerite au printemps.

❤️ Ce qu'on aime

Le design unique avec de vraies fleurs séchées

La fabrication artisanale française

Le plaqué or 24 carats pour briller autant que votre amour

La bague ajustable, parfaite pour les doigts qui gonflent après un dîner romantique

Le risque de se prendre pour un jardinier chaque fois qu'on la regarde

La tentation de l'arroser par réflexe

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 78,00€

Un puzzle personnalisé pour reconstituer votre amour

Pour célébrer votre première année ensemble, quoi de mieux qu'un puzzle personnalisé ? Ce cadeau original vous permettra de reconstituer votre histoire d'amour, pièce par pièce. Choisissez une photo de couple, ajoutez un message romantique, et laissez votre moitié découvrir la surprise en assemblant le puzzle. C'est le cadeau parfait pour un an de couple, alliant créativité et sentimentalité.

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation totale du cadeau

L'effet surprise garanti

Une activité à faire ensemble

Pas idéal pour les impatients

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 14,90€

Une expérience de fabrication de bougies parfumées pour illuminer votre amour

Pour célébrer votre première année ensemble, offrez-vous un moment magique en participant à un atelier de création de bougies parfumées. Guidés par un artisan passionné, vous apprendrez à couler la cire, mélanger les fragrances et créer des bougies uniques qui symboliseront votre flamme amoureuse. C'est l'occasion parfaite de raviver la flamme... littéralement !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité créative à faire en couple

Repartir avec des bougies personnalisées

Apprendre un savoir-faire artisanal

Des ingrédients naturels et éco-responsables

La durée limitée de l'atelier

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Cette expérience olfactive et créative est le cadeau d'un an de couple idéal pour les amoureux qui veulent pimenter leur relation avec une touche de romantisme et d'originalité. Vous repartirez avec des souvenirs lumineux et parfumés de cette première année passée ensemble !

Un kit DIY Tambour fleuri pour une touche romantique

Transformez-vous en apprentis fleuristes avec ce kit DIY Flowrette ! Créez ensemble un magnifique tambour de broderie orné de fleurs séchées, parfait pour célébrer votre première année d'amour. C'est l'occasion idéale de passer un moment complice tout en confectionnant une décoration unique qui symbolisera votre relation.

❤️ Ce qu'on aime

L'activité créative à faire à deux

Le résultat personnalisé et durable

L'aspect décoratif et romantique

Peut-être frustrant pour les moins patients

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 29,90€

Ce cadeau d'un an de couple original vous permettra de créer un souvenir tangible de votre première année ensemble. Qui sait, vous découvrirez peut-être que votre moitié a des doigts de fée... ou des pouces verts ! Dans tous les cas, ça promet des fous rires et un résultat unique à accrocher fièrement chez vous.

Un coffret de fleurs de thé pour des moments zen à deux

Pour célébrer votre première année d'amour, offrez à votre moitié un spectacle floral et gustatif unique ! Ce coffret contient 8 fleurs de thé vert à la pivoine, tressées à la main par un artisan de Kunming. Plongez-les dans l'eau chaude et admirez l'éclosion tout en savourant leurs arômes relaxants. Un cadeau d'un an de couple parfait pour se détendre ensemble et prolonger vos nuits câlines !

❤️ Ce qu'on aime

Le spectacle visuel de l'éclosion des fleurs

Les vertus relaxantes et bienfaisantes de la pivoine

L'artisanat derrière chaque fleur tressée à la main

Seulement 8 fleurs dans le coffret

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 34,90€

Une bouteille de Rosé Garcia pour un apéro déjanté à deux

Pour célébrer votre première année ensemble, quoi de mieux qu'un rosé qui promet de vous faire rire autant que de vous désaltérer ? Le Rosé Garcia, c'est la garantie d'une soirée mémorable en tête-à-tête, où vous trinquerez à votre amour tout en cassant les oreilles de vos voisins. Un cadeau d'un an de couple qui allie humour et raffinement, parfait pour les couples qui ne se prennent pas trop au sérieux !

❤️ Ce qu'on aime

L'association originale entre un bon vin et l'humour de José Garcia

Un apéritif qui promet des fous rires en couple

La qualité d'un rosé made in France

Les voisins risquent de ne pas apprécier vos éclats de rire

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 14,90€

Un atelier gastronomique en duo pour épicer votre amour

Pour célébrer votre première année ensemble, offrez-vous une expérience culinaire inoubliable avec Wecandoo ! Choisissez parmi 395 ateliers gourmands et mettez la main à la pâte en couple. Que vous soyez fans de pizza, accros au chocolat ou curieux de découvrir la cuisine vietnamienne, il y en a pour tous les goûts. C'est l'occasion parfaite de pimenter votre relation en créant des souvenirs savoureux et en apprenant de nouvelles compétences ensemble. Un cadeau d'un an de couple qui ravira vos papilles et votre cœur !

❤️ Ce qu'on aime

La variété des ateliers proposés

L'opportunité de partager une activité unique en couple

La rencontre avec des artisans passionnés

Le choix peut être difficile face à tant d'options alléchantes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Un Coffret de 3 cocktails Made in France pour un apéro mémorable

Préparez-vous à trinquer comme jamais avec ce coffret de 3 cocktails au format miniature ! Parfait pour célébrer votre première année d'amour, ce cadeau d'un an de couple ravira les papilles des amateurs d'apéro. Imaginez-vous, sirotant un Negroni infusé au romarin et au poivre de Timut, ou savourant un Pornstar Martini au basilic et au thé Darjeeling. Et pour finir en beauté, un Cosmopolitan à l'hibiscus et au poivron rouge qui fera danser vos sens. C'est comme avoir un barman personnel, mais en version pocket !

❤️ Ce qu'on aime

Des cocktails originaux qui changent de l'ordinaire

La touche Made in France, produits en Charente

Prêts à déguster, parfait pour les apprentis barmen maladroits

La tentation de vouloir goûter les trois en même temps

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 44,90€

Un bouquet de fleurs séchées pour un amour qui ne fane pas

Pour célébrer votre première année d'amour, offrez un cadeau aussi durable que vos sentiments ! Les bouquets de fleurs séchées Flowrette sont la parfaite métaphore de votre relation : beaux, uniques et faits pour durer. Confectionnés avec passion dans leur atelier parisien, ces bouquets allient créativité et élégance pour une touche de poésie dans votre nid d'amour. C'est le cadeau d'un an de couple idéal pour les amoureux qui veulent garder un souvenir éternel de cette première année ensemble.

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau durable qui ne fanera jamais, comme votre amour

Des compositions originales et créatives

Un engagement écologique avec des fleurs cultivées en Europe

Pas d'odeur naturelle comme les fleurs fraîches

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 30€

Une Bam Box pour faire exploser votre amour

Envie de marquer le coup pour votre première année ensemble ? La Bam Box est le cadeau parfait pour célébrer votre amour avec panache ! Ce colis mystérieux contient un ballon rempli de confettis que votre moitié devra faire éclater pour découvrir une surprise cachée. De quoi créer un moment magique et inoubliable pour votre anniversaire de couple !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet surprise garanti

La personnalisation possible avec des confettis thématiques

La possibilité d'ajouter des petits cadeaux à l'intérieur

Le nettoyage des confettis après l'explosion

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 12,90€

Célébrez votre première année, préparez-vous pour la suite !

Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour marquer cette première année de façon mémorable. Que vous optiez pour le cadeau qui fera rire, celui qui fera fondre, ou celui qui fera les deux, l'essentiel est de célébrer cette étape importante à votre manière.

Rappelez-vous, le meilleur cadeau reste encore votre présence (même si parfois, ça peut aussi être votre absence stratégique). Alors profitez de ce moment pour vous rappeler pourquoi vous vous supportez depuis 365 jours, et préparez-vous mentalement pour l'année suivante.

Et si jamais ça tourne mal, ne vous inquiétez pas : on a déjà un dossier en préparation sur les meilleurs cadeaux pour fêter un divorce. On ne sait jamais, hein ?