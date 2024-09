50 cadeaux pour femme qui sortent (vraiment) de l'ordinaire !

Vous cherchez LE cadeau pour femme qui sort de l'ordinaire ? Bienvenue dans notre guide ultime des cadeaux féminins, version Démotivateur ! Fini les éternels bouquets de fleurs et les coffrets beauté, place à l'originalité et à l'humour. Notre sélection de cadeaux pour femme saura surprendre et faire mouche à coup sûr.

Dans ce dossier, nous avons déniché des pépites inattendues, des objets délirants et des expériences uniques qui feront de vous le roi ou la reine des cadeaux. Du gadget high-tech complètement loufoque à l'accessoire mode qui ne passera pas inaperçu, en passant par des ateliers déjantés, vous trouverez ici de quoi combler toutes les femmes de votre entourage.

Que ce soit pour un anniversaire, la Saint-Valentin, ou juste pour le plaisir d'offrir, plongez dans notre sélection et découvrez comment transformer chaque occasion en un moment inoubliable. Préparez-vous à voir des yeux qui pétillent et à entendre des éclats de rire : avec nos idées, l'art d'offrir n'aura plus de secret pour vous !

Nos 50 meilleures idées cadeaux pour femme

Un atelier créatif Wecandoo pour réveiller l'artisan qui sommeille en elle

Votre chérie a toujours rêvé de fabriquer ses propres bijoux ou de créer son parfum ? Offrez-lui un atelier Wecandoo et transformez-la en artisane en herbe le temps d'une journée ! Elle pourra choisir parmi plus de 2000 ateliers dans toute la France, du macramé à la poterie en passant par la cuisine moléculaire. De quoi satisfaire même les plus indécises !

❤️ Ce qu'on aime

Un choix d'ateliers à en perdre la tête

La possibilité de devenir une pro du crochet sans passer par la case mamie

L'occasion de ramener un souvenir fait maison (et potentiellement bancal)

Le risque de se découvrir une nouvelle passion coûteuse

Un coffret Flakon pour devenir une experte du vin sans se ruiner

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 25€

Mesdames, il est temps de briller en société avec vos connaissances œnologiques ! Flakon propose des coffrets de dégustation qui feront de vous la nouvelle sommelière de votre bande. Fini les "Mmmh, il est bon ce vin" peu convaincants, place aux commentaires dignes d'un guide Michelin !

❤️ Ce qu'on aime

La possibilité de goûter plusieurs vins sans finir ivre morte

L'accès à des vins d'exception qu'on ne trouve pas au supermarché du coin

Le guide de dégustation pour impressionner ses amis

La frustration de ne pas avoir une bouteille entière de son vin préféré

La Cool Box de Mieux que des Fleurs : le coffret cadeau pour femme vraiment original

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 49€

Mesdames, messieurs, préparez-vous à en prendre plein les mirettes ! Voici LA Cool Box, le coffret cadeau qui va faire pâlir de jalousie tous les autres cadeaux ringards. Avec son design qui claque et ses centaines d'options de personnalisation, c'est le cadeau parfait pour dire "Je t'aime" sans avoir l'air d'un boomer. Choisissez parmi une ribambelle de produits cool, ajoutez une touche perso avec un petit mot écrit à la main (par quelqu'un d'autre, ouf), et hop, vous voilà champion du monde des cadeaux !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation de ouf qui fait passer les autres cadeaux pour des chaussettes de Noël

Le choix gargantuesque de produits, de quoi satisfaire même votre tante Gertrude

Le design qui pète, parfait pour les instagrameuses en herbe

Le risque de passer des heures à choisir parmi tous ces trucs trop cool

La Oopsie Box : la box anti-routine pour les couples aventuriers

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 4,90€

Mesdames, préparez-vous à secouer votre quotidien avec la Oopsie Box ! Cette box mensuelle est le remède parfait contre l'ennui conjugal. Fini les soirées Netflix and chill, place aux découvertes insolites et aux moments complices à deux. Que vous soyez plutôt curieuse ou festive, il y en a pour tous les goûts. C'est comme avoir un organisateur personnel de rendez-vous galants, mais sans le côté flippant d'un inconnu qui gère votre agenda amoureux.

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui pimente la vie de couple

La variété des activités proposées

La flexibilité des formules d'abonnement

Limité à certaines villes (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux)

Un bouquet de fleurs en papier pour une décoration éternelle

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 29€ par mois

Fini les fleurs qui fanent en deux jours ! Avec ce bouquet de fleurs en papier, offrez-lui une décoration florale qui durera aussi longtemps que votre amour. Chaque fleur est confectionnée à la main avec un soin minutieux, pour un résultat bluffant de réalisme. De quoi apporter une touche de poésie à son intérieur, sans avoir à sortir l'arrosoir.

❤️ Ce qu'on aime

La durabilité du cadeau, pas besoin de le remplacer

Le côté écologique et zéro entretien

La possibilité de personnaliser les couleurs et compositions

Pas d'odeur naturelle de fleurs

La gamme "Mon premier Sextoy" par Bien à deux : pour des sensations électrisantes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 10€ par fleur

Parce qu'en 2024, offrir un sextoy n'est plus tabou, voici la gamme parfaite pour débuter dans le monde merveilleux des jouets coquins. Des sextoys intuitifs et faciles à utiliser, pour atteindre le septième ciel sans prise de tête. Que vous soyez seule ou en couple, ces petits bijoux de technologie vous feront voir des étoiles plus vite que vous ne pouvez dire "Oh oui !"

❤️ Ce qu'on aime

Parfait pour les débutantes curieuses

Des sensations garanties dès la première utilisation

Un design discret pour éviter les questions gênantes

Le choix limité pour les plus aventurières

Un vase Haws rouge pour sublimer ses bouquets avec style

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 40€

Offrez-lui le must-have des vases tendance ! Ce broc mythique de la marque anglaise Haws en version rouge va faire sensation dans son intérieur. Avec son design élégant et sa couleur raffinée, ses bouquets vont prendre une toute nouvelle dimension. Attention, ce petit bijou artisanal risque de lui donner envie de devenir fleuriste amateur !

❤️ Ce qu'on aime

Le design élégant et tendance

La couleur rouge qui fait ressortir les fleurs

La fabrication artisanale qui rend chaque vase unique

Les potentielles irrégularités dues à la fabrication artisanale

Un carnet de voyage intime pour explorer ses fantasmes les plus fous

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 47,00€

Voici le cadeau parfait pour la femme qui n'a pas froid aux yeux ! Ce carnet de voyage intime l'invitera à consigner ses rêves érotiques les plus torrides, ses fantasmes inavouables et ses expériences les plus hot. De quoi pimenter ses soirées en solo ou en duo et explorer sa sexualité sans tabous. Frissons garantis à chaque page !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté ludique avec le bingo coquin et les cartes à gratter

Les conseils d'une vraie sexologue pour se découvrir

L'aspect intimiste qui permet de se lâcher totalement

Pas adapté aux plus pudiques

Une bague Léonie pour fleurir son quotidien avec élégance

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 18,00€

Offrez à votre dulcinée un bijou qui sent bon le printemps ! La bague Léonie de Flowrette, c'est comme porter un mini jardin botanique au doigt. Avec ses véritables fleurs séchées figées dans la résine, elle apportera une touche de poésie à n'importe quelle tenue. Parfaite pour les femmes qui aiment se démarquer avec des accessoires originaux et délicats.

❤️ Ce qu'on aime

L'originalité des fleurs séchées dans la résine

Le côté artisanal et fait main en France

La possibilité de choisir entre simple ou triple cabochons

La taille unique ajustable (pas idéal pour toutes les morphologies)

Une expérience de fabrication de bougies parfumées pour éveiller ses sens

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 78,00€

Transformez votre dulcinée en maîtresse des senteurs avec cet atelier de création de bougies parfumées ! Elle pourra laisser libre cours à sa créativité en concoctant des fragrances uniques, tout en apprenant les secrets de fabrication d'un véritable artisan cirier. De quoi illuminer vos soirées en tête-à-tête et faire fondre son cœur !

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience sensorielle et créative

La satisfaction de repartir avec sa propre création

L'apprentissage d'un savoir-faire artisanal

Le nombre limité de bougies créées pendant l'atelier

Une trousse de toilette Flowrette pour voyager avec style

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Voici la trousse de toilette parfaite pour les femmes qui aiment allier praticité et élégance ! Inspirée par l'Inde et ses motifs fleuris, cette trousse Flowrette résistera à toutes vos aventures, que ce soit au bout du monde ou dans votre salle de bain. Un accessoire indispensable pour ranger vos produits de beauté avec une touche d'exotisme !

❤️ Ce qu'on aime

Le design unique avec des motifs fleuris indiens

La robustesse pour résister à tous vos voyages

La possibilité d'ajouter un mot personnalisé pour un cadeau

Ne passe pas en machine à laver

Un kit DIY Tambour fleuri pour réveiller l'artiste qui sommeille en elle

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 17€

Transformez votre dulcinée en Picasso des fleurs séchées avec ce kit DIY Tambour fleuri ! Fini les bouquets qui fanent en 3 jours, place à une création florale éternelle (ou presque). Avec ce tambour de broderie et une sélection de fleurs plus sèches que l'humour de votre belle-mère, elle pourra laisser libre cours à sa créativité. Bonus : le guide explicatif inclus l'empêchera de transformer son chef-d'œuvre en nid à poussière.

❤️ Ce qu'on aime

Une activité créative et relaxante

Un résultat unique et personnalisé

Une déco florale qui ne nécessite pas d'arrosage (parfait pour les tueuses de plantes en série)

Pas adapté aux impatientes qui veulent un résultat immédiat

Retardalgan - Le remède miracle contre la procrastination chronique

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 29,90€

Voici le cadeau parfait pour la reine de la ponctualité inversée ! Ces petits comprimés magiques transformeront votre amie toujours en retard en véritable maîtresse du temps. Fini les excuses bidons et les courses effrénées, place à l'exactitude et aux arrivées triomphales pile à l'heure !

❤️ Ce qu'on aime

L'humour décalé qui fait mouche

Le format pocket pour les urgences temporelles

Le goût menthe fraîche pour une haleine ponctuelle

Risque de perdre son excuse préférée

Un parapluie Smiley pour affronter la pluie avec bonne humeur

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 8,90€

Qui a dit que la pluie devait être synonyme de morosité ? Certainement pas ce parapluie Smiley ! À première vue, on dirait un parapluie classique, mais ouvrez-le et BAM ! Un énorme smiley tout souriant vous accueille. De quoi faire fondre même les nuages les plus menaçants. Compact et léger, il se glisse facilement dans votre sac pour être prêt à dégainer au moindre nuage suspect. Avec ça, même les Parisiennes en talons aiguilles pourront slalomer entre les flaques avec style et bonne humeur !

❤️ Ce qu'on aime

Le smiley surprise à l'intérieur pour un effet "wow"

Sa taille compacte pour l'avoir toujours sur soi

La protection UV pour bronzer même sous la pluie (ou presque)

Le risque de se faire voler son parapluie par des passants jaloux

Un puzzle pénis pour des soirées déjantées entre copines

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 34,90€

Préparez-vous à un moment de folie avec ce puzzle qui met à l'honneur le fameux "petit soldat". Avec ses 1000 pièces représentant 200 illustrations de zizis dans des situations loufoques, ce puzzle coquin promet des fous rires garantis. Une activité parfaite pour pimenter vos soirées entre filles !

❤️ Ce qu'on aime

L'humour décalé et osé

Les illustrations originales et variées

Un excellent brise-glace pour les soirées

Pas vraiment adapté pour une soirée en famille

Un Néon Coeur Rouge pour illuminer son amour

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Voici le cadeau parfait pour les femmes romantiques qui n'ont pas froid aux yeux ! Ce néon coeur rouge de 40 cm va transformer n'importe quelle pièce en un véritable nid d'amour digne des plus grands films hollywoodiens. Fabriqué à la main en Suisse, ce coeur lumineux promet d'embraser les soirées et de faire fondre même les plus glaciales des belles-mères !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet waouh garanti

La fabrication artisanale suisse (comme le chocolat, mais en plus lumineux)

L'installation facile, même pour les nulles en bricolage

Le risque de transformer sa chambre en boîte de nuit

Un chéquier des copines pour des moments inoubliables

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 79,90€

Voici le cadeau parfait pour transformer votre BFF en partenaire de crime ! Ce chéquier magique est rempli de 30 bons pour des aventures folles et des moments complices. Cours de pole dance, virée shopping ou soirée karaoké, préparez-vous à vivre des situations rocambolesques dignes d'un film de Bridget Jones. Attention, votre amitié risque de ne pas s'en remettre... de rire !

❤️ Ce qu'on aime

30 excuses pour faire des bêtises entre copines

Des souvenirs garantis (et potentiellement embarrassants)

Le prétexte parfait pour sortir de sa zone de confort

La difficulté de choisir quelle copine mérite vraiment ce trésor

Un herbier de fleurs séchées pour une déco poétique et durable

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 10,90€

Offrez à votre dulcinée un petit bout de nature à accrocher au mur ! Cet herbier de fleurs séchées est l'accessoire déco parfait pour les amoureuses de botanique qui n'ont pas la main verte. Un cadeau original qui durera dans le temps, contrairement à son ex.

❤️ Ce qu'on aime

Un objet déco tendance et bohème

Fait main avec amour par une passionnée

Se conserve pendant des années (comme votre amour)

Pas d'odeur florale

Un jeu de société féministe pour faire swinguer vos soirées

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 39,90€

Mesdames, préparez-vous à enflammer vos soirées avec Bad Bitches Only ! Ce jeu de société féministe va vous faire chanter, danser et crier comme jamais. Imaginez un karaoké qui rencontre Time's Up, le tout saupoudré d'une bonne dose de girl power. Vous allez pouvoir briller en faisant deviner Beyoncé, Madonna ou Angèle à vos copines. Attention, ça risque de chauffer !

❤️ Ce qu'on aime

Le concept féministe qui met en avant les artistes féminines

Le mélange explosif entre karaoké et jeu de société

La fabrication française, cocorico !

Les voisins qui risquent de ne pas apprécier vos talents de chanteuse à 2h du matin

Des chaussettes à paillettes pour briller jusqu'au bout des orteils

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Qui a dit que les pieds ne pouvaient pas faire la fête ? Avec ces chaussettes à paillettes "Bichette", votre femme va illuminer son quotidien et faire scintiller ses gambettes. C'est le cadeau parfait pour toutes celles qui veulent briller de la tête aux pieds, littéralement. Et puis, avouons-le, une bichette à paillettes, c'est quand même plus stylé qu'une biche ordinaire !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté festif et pétillant

La fabrication française, cocorico !

L'inscription "Bichette" pour un petit côté mignon

La taille unique qui ne convient pas à toutes

Le risque de laisser des paillettes partout dans la maison

Un bol Breton personnalisé pour des petits-déjeuners breizh-cool

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,90€

Voici le bol Breton ultime pour transformer votre petit-déjeuner en véritable fest-noz ! Fini les bols ennuyeux, place à la vaisselle la plus cool de l'Hexagone. Avec son filet bleu peint à la main et sa personnalisation, ce bol en faïence de 300mL fera de vous la reine des crêperies... euh, de la cuisine !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté traditionnel revisité façon hipster-breton

La personnalisation qui en fait un cadeau pour femme unique

Fabriqué en France, à Pornic s'il vous plaît !

La contenance de 300mL, un peu juste pour les grandes soifs matinales

Un bouquet de jonquilles en Lego pour fleurir son intérieur sans arrosage

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Voici le cadeau parfait pour les femmes qui aiment les fleurs mais qui ont la main verte d'un Schtroumpf ! Ce bouquet de jonquilles en Lego est l'alternative idéale pour celles qui veulent égayer leur intérieur sans risquer de transformer leur salon en désert aride. Avec ses 216 pièces, c'est l'occasion rêvée de se la jouer fleuriste du dimanche tout en faisant travailler ses méninges. Et le meilleur dans tout ça ? Pas besoin d'avoir un doctorat en botanique pour les faire durer toute l'année !

❤️ Ce qu'on aime

Un bouquet qui ne fane jamais (sauf si on marche dessus pieds nus)

L'aspect ludique et créatif du montage

La possibilité de créer son propre jardin Lego en ajoutant d'autres fleurs

Pas aussi parfumé qu'un vrai bouquet

Peut provoquer des crises de jalousie chez les vraies plantes de la maison

Une sculpture en carton DIY pour les sneakerheads en herbe

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,90€

Voici le cadeau parfait pour les femmes qui ont la passion des baskets chevillée au pied ! Cette sculpture en carton à monter soi-même reproduit les mythiques Nike de Michael Jordan. Un cadeau qui va faire swinguer son cœur et lui permettre d'avoir enfin une paire de Jordan à sa taille, sans se ruiner !

❤️ Ce qu'on aime

Un assemblage plus facile qu'un meuble suédois

Idéal pour les collectionneuses qui manquent de place

Écolo-friendly : du carton recyclé et recyclable

Impossible de les porter pour aller faire son jogging

Un atelier de chocolaterie pour devenir une pro du cacao

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 34,90€

Mesdames, préparez-vous à plonger dans un bain de chocolat ! Cet atelier va vous transformer en véritable Willy Wonka en jupons. Vous allez apprendre à manier le cacao comme personne, créer des pralinés à tomber par terre et peut-être même inventer la prochaine tendance chocolatée. Attention, risque élevé de se lécher les doigts toutes les 30 secondes !

❤️ Ce qu'on aime

L'occasion de goûter (euh, tester) plein de chocolats

La possibilité de repartir avec ses propres créations

L'apprentissage d'un savoir-faire gourmand

Le risque de taches de chocolat sur les vêtements

Un diffuseur d'eau naturel pour plantes, le compagnon idéal des mains vertes (ou pas)

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Voici le gadget parfait pour transformer votre chérie en déesse des plantes sans effort ! Ce petit réservoir en terre cuite se glisse discrètement dans le pot et diffuse l'eau selon les besoins de la plante. Plus besoin de se souvenir d'arroser, ce petit génie s'en occupe tout seul. Idéal pour les femmes qui ont la main verte... ou celles qui font semblant !

❤️ Ce qu'on aime

L'arrosage automatique pour les têtes en l'air

Le design discret aux jolies rayures vertes et blanches

Fabriqué en Espagne, imaginé à Lille : un vrai globe-trotter !

Pas d'excuse pour laisser mourir ses plantes maintenant

Un coffret fleurs de thé pour transformer sa tasse en aquarium zen

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Préparez-vous à un spectacle aquatique digne des plus grands ballets subaquatiques ! Ce coffret de fleurs de thé va transformer votre tasse en véritable scène de théâtre pour pivoine. Plongez une de ces petites merveilles dans de l'eau chaude et admirez le show : la fleur s'épanouit gracieusement, libérant ses arômes relaxants. C'est comme avoir un mini spa dans sa tasse, mais en plus joli et sans les bulles qui vous chatouillent le nez.

❤️ Ce qu'on aime

Le spectacle visuel à chaque infusion

Les vertus relaxantes et soporifiques de la pivoine

La possibilité de réutiliser chaque fleur 3 fois (économie et écologie, on adore !)

Le temps d'attente pour voir la fleur s'épanouir (les impatientes vont devoir méditer un peu)

Des glaces à l'alcool pour se la jouer barman cool

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 34,90€

Qui a dit que les glaces étaient réservées aux enfants ? Certainement pas nous ! Voici un pack de 5 glaces alcoolisées pour vous rafraîchir tout en vous donnant un petit coup de boost. Mojito, Strawberry Daiquiri, Limoncello, Gin & Tonic ou Vodka Energy : il y en a pour tous les goûts ! De quoi transformer votre congélateur en bar clandestin et impressionner vos amies lors de vos soirées pyjama.

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui allie fraîcheur et fun

La variété des saveurs pour satisfaire toutes les papilles

Le faible taux calorique pour garder la ligne

L'attente de 24h avant de pouvoir déguster

Un bouquet de fleurs séchées Flowrette pour une déco qui dure

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 12,90€

Les fleurs, c'est beau mais ça fane vite. Pas de panique, Flowrette a la solution ! Ces artistes parisiens créent des bouquets de fleurs séchées ultra stylés qui ne finiront pas à la poubelle au bout de 3 jours. Un cadeau parfait pour les femmes qui aiment la déco tendance et durable. Bonus : ça sent bon et ça ne demande pas d'entretien, idéal pour les flemmards assumés !

❤️ Ce qu'on aime

Des créations uniques et originales

Un cadeau durable et écolo

La touche déco parfaite pour pimper un intérieur

Pas d'odeur de fleurs fraîches

Un cube de défis bonheur pour 30 jours de positive attitude

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 30€

Voici le remède ultime contre la morosité : un petit cube magique rempli de 30 défis quotidiens pour booster son moral et celui des autres ! Chanter à tue-tête sous la douche, appeler sa meilleure amie ou éclater du papier bulle pendant 1 minute chrono... De quoi transformer n'importe quelle journée pourrie en festival de bonne humeur !

❤️ Ce qu'on aime

30 jours de défis rigolos et bienveillants

Parfait pour les accros à la positive attitude comme pour les grincheuses en reconversion

Un format compact qui se glisse partout

Seulement 30 défis, on en voudrait 365 !

Une bouteille de Rosé Garcia pour un apéro déjanté

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 12€

Voici le compagnon idéal pour vos soirées entre copines ! Ce rosé Garcia promet de mettre l'ambiance et de faire chanter vos invitées à tue-tête. Approuvé par José Garcia lui-même, ce nectar made in France saura réveiller la star qui sommeille en chacune d'entre vous. Attention aux voisins, ça risque de swinguer !

❤️ Ce qu'on aime

L'originalité d'un vin approuvé par une célébrité

Le côté festif et décontracté

La fabrication française

Pas idéal pour une soirée calme

Un ballon en forme de cœur pour déclarer votre flamme

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 14,90€

Envie de faire fondre le cœur de votre dulcinée ? Offrez-lui un ballon géant en forme de cœur qui s'envolera à l'ouverture du colis ! Ce cadeau original de Mieux que des fleurs inclut aussi des petites surprises et un mot doux pour une déclaration d'amour explosive. De quoi faire battre son cœur plus vite que Usain Bolt aux JO !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet waouh garanti à l'ouverture

La personnalisation avec des petits cadeaux au choix

Le côté romantique et original

Pas idéal si elle a la phobie des ballons

Un appareil photo numérique instantané pour immortaliser vos moments en mode rétro

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 19,90€

Préparez-vous à devenir la reine du selfie vintage avec cet appareil photo numérique instantané ! Fini les photos qui dorment sur votre téléphone, place aux souvenirs tangibles que vous pourrez coller partout. Avec ses stickers et ses feutres inclus, c'est l'occasion rêvée de laisser libre cours à votre créativité débordante (ou pas). Attention, vos amies risquent de vous supplier de devenir leur photographe attitrée !

❤️ Ce qu'on aime

L'impression ultra rapide en 10 secondes (parfait pour les impatientes)

La possibilité de personnaliser les photos avec des filtres et effets (pour masquer vos cernes)

Les 300 photos imprimables incluses (de quoi tapisser votre chambre)

Le risque de vider votre porte-monnaie en achetant des recharges de papier

Un atelier gastronomique pour devenir un vrai cordon bleu

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 79,90€

Mesdames, préparez-vous à enfiler votre tablier et à devenir la reine des fourneaux ! Wecandoo vous propose une expérience culinaire unique où vous pourrez mettre la main à la pâte (littéralement) aux côtés d'artisans passionnés. De la pizza à la burrata en passant par le pho, c'est l'occasion rêvée de briller en société et d'épater la galerie lors de vos prochains dîners.

❤️ Ce qu'on aime

La variété des ateliers proposés

L'apprentissage auprès de vrais artisans

La possibilité de déguster ses propres créations

Le choix difficile parmi toutes ces délicieuses options

Un jeu de couple pour des soirées enflammées

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Envie de pimenter vos soirées en tête-à-tête ? Ce jeu "De toi à moi" spécial couples va mettre le feu à votre relation ! 50 questions croustillantes pour tester votre complicité et découvrir les petits secrets inavoués de votre moitié. Entre fous rires et révélations surprenantes, préparez-vous à une soirée mémorable qui pourrait bien se terminer... sous la couette !

❤️ Ce qu'on aime

Un excellent prétexte pour se rapprocher physiquement

Des fous rires garantis

La possibilité de découvrir des choses insoupçonnées sur son partenaire

Peut créer des tensions si on prend le jeu trop au sérieux

Un coffret d'initiation au Maté pour une pause exotique

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 8,90€

Voici le cadeau parfait pour toutes les femmes en quête d'évasion gustative ! Ce coffret contient tout le nécessaire pour s'initier au maté, cette boisson sud-américaine pleine de vertus. Une calebasse, un bombilla (la paille magique qui filtre les feuilles), et hop, c'est parti pour un voyage sensoriel ! Attention mesdames, vous risquez de devenir accro à ce breuvage qui vous fera sentir comme une gaucho argentine (sans le cheval, dommage).

❤️ Ce qu'on aime

L'originalité du cadeau qui change des sempiternels thés

Les bienfaits du maté pour le corps et l'esprit

L'aspect écologique avec des ingrédients bio

Le goût qui peut surprendre au début

Un Tumbling Tower pour des soirées jeux endiablées

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Envie de tester les nerfs de votre chère et tendre ? Le Tumbling Tower est le cadeau parfait pour les soirées jeux entre amis ou en famille. Cette tour de bois mettra à l'épreuve sa concentration, son agilité et sa précision. Attention aux crises de nerfs quand la tour s'effondre ! Bonus : vous pouvez inventer des gages pour le perdant, histoire de pimenter la partie.

❤️ Ce qu'on aime

Un jeu simple mais addictif

Parfait pour les soirées entre amis

Développe la dextérité et la patience

Les disputes potentielles quand la tour s'effondre

Un puzzle personnalisé pour déclarer votre flamme en mode casse-tête

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 30€

Voici le cadeau parfait pour les femmes qui aiment les surprises et les défis : un puzzle personnalisé ! Imaginez sa tête quand elle assemblera les pièces pour découvrir votre déclaration d'amour ou une photo de vous deux. C'est le genre de cadeau qui la fera craquer... ou la rendra dingue si elle n'arrive pas à le finir !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet de surprise garanti

La possibilité de personnaliser le message et l'image

Un cadeau qui occupe pendant des heures (voire des jours pour les moins douées)

Pas idéal pour les impatientes qui veulent tout, tout de suite

Une affiche astrologique personnalisée pour explorer les mystères du cosmos

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 14,90€

Offrez à votre femme une fenêtre sur l'univers avec cette affiche astrologique personnalisée ! Plus qu'un simple poster, c'est une véritable carte d'identité céleste qui révèle les secrets des étoiles liés à sa date de naissance. De quoi transformer son intérieur en observatoire astronomique personnel et faire briller ses yeux comme des constellations !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation qui rend chaque affiche unique

Le design élégant qui s'adapte à tous les intérieurs

L'aspect mystique qui stimule l'imagination

Peut être un peu trop ésotérique pour les sceptiques

Une bougie personnalisée pour illuminer ses soirées

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 19,00€

Voici le cadeau parfait pour les femmes amoureuses de déco et d'ambiance cosy ! Cette bougie personnalisable va mettre le feu (littéralement) à son intérieur. Avec son message unique et son parfum envoûtant, elle risque de fondre de plaisir. Attention, ça va sentir bon l'amour dans la maison !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation du message pour un cadeau unique

Le choix parmi différents parfums et motifs

La cire de soja, respectueuse de l'environnement

La bougie finira par fondre (comme nos cœurs)

100 cartes "On mange quoi ce soir ?" pour en finir avec le casse-tête du dîner

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 29,90€

Finis les disputes interminables devant le frigo ouvert ! Ces 100 cartes vont révolutionner vos soirées culinaires. Piochez, cuisinez, savourez. C'est aussi simple que ça ! Et si vous tombez sur le joker, c'est open bar sur Deliveroo. Qui a dit que la chance n'existait pas en cuisine ?

❤️ Ce qu'on aime

Plus de 100 idées pour varier les plaisirs

L'excuse parfaite pour commander des sushis

La fin des "Je sais pas, toi tu veux quoi ?"

La frustration quand on tombe sur "brocolis vapeur"

Un atelier de bijouterie pour devenir la nouvelle Cartier

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 9,90€

Mesdames, préparez-vous à briller de mille feux ! Cet atelier de bijouterie va vous transformer en véritable artiste du bijou. Fini les colliers qui grattent et les bagues qui verdissent, place à vos créations uniques et étincelantes. Qui sait, vous deviendrez peut-être la prochaine reine des diamants !

❤️ Ce qu'on aime

La satisfaction de porter un bijou fait de ses propres mains

L'apprentissage de techniques artisanales avec des pros

La possibilité de créer un cadeau unique pour ses proches

Le risque de se brûler avec le chalumeau (mais ça fait partie du jeu !)

La frustration quand le résultat ne ressemble pas à ce qu'on imaginait

Une boîte à musique Joyeux Anniversaire pour un retour en enfance

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Parce que l'âge n'est qu'un chiffre et que la musique adoucit les mœurs, offrez cette adorable boîte à musique qui jouera l'incontournable "Joyeux Anniversaire". Un cadeau qui fera fondre le cœur de votre femme et la ramènera instantanément à ses 7 ans, quand souffler ses bougies était le moment le plus excitant de l'année. Préparez-vous à voir ses yeux briller comme ceux d'une gamine devant un gâteau au chocolat !

❤️ Ce qu'on aime

La nostalgie qui nous fait retomber en enfance

Le charme rétro de la manivelle

L'occasion de chanter faux tous ensemble

Le risque de se la faire piquer par les enfants

Un coffret des meilleurs cafés du monde pour les baristas en herbe

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 7,90€

Voici le cadeau idéal pour transformer votre femme en véritable globe-trotteuse du café ! Ce coffret regroupe 7 cafés d'exception venus des quatre coins du monde. De quoi faire voyager ses papilles sans quitter son canapé. Attention, après avoir goûté ces pépites, le café de la machine du bureau risque de lui paraître bien fade !

❤️ Ce qu'on aime

La découverte de cafés rares et exotiques

La qualité premium des grains torréfiés à la main

Le côté éthique avec le label Fairtrade

Seulement 10 tasses par coffret, on en voudrait plus !

Des gummies pour des nuits de rêve et un réveil en forme

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24.90€

Envie de transformer votre lit en nuage moelleux ? Ces petites gummies aux fruits rouges sont la solution miracle pour plonger dans les bras de Morphée en un clin d'œil. Grâce au duo de choc CBD et mélatonine, vous allez dormir comme un bébé (sans les pleurs nocturnes). Bonus : elles sont sans sucre, véganes et made in France. De quoi faire de beaux rêves ET avoir bonne conscience !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet relaxant pour un sommeil de qualité

Le goût fruité qui donne envie d'aller se coucher

La formule végane et sans sucre

Peut ne pas convenir à tout le monde

Des bonbons clitoris pour une dégustation audacieuse

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,90€

Le Gang du clito frappe fort avec ces bonbons en forme de clitoris, une gourmandise militante qui met à l'honneur le plaisir féminin. Fini les sucreries phalliques, place à l'anatomie féminine version bonbon ! À déguster sans modération pour une expérience gustative et féministe unique. Choisissez parmi une palette de saveurs fruitées pour titiller vos papilles.

❤️ Ce qu'on aime

L'originalité décomplexée du concept

La variété des saveurs fruitées

L'engagement féministe et body positive

Peut surprendre les plus pudiques

Un atelier de cosmétiques pour devenir la reine des potions beauté

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 10.90€

Mesdames, préparez-vous à libérer votre sorcière intérieure ! Cet atelier de cosmétiques vous transformera en véritable alchimiste de la beauté. Fini les produits mystérieux aux ingrédients imprononçables, place à vos propres créations 100% naturelles et personnalisées. De quoi rendre jalouses toutes vos copines !

❤️ Ce qu'on aime

Apprendre à créer ses propres produits de beauté

L'aspect écologique et naturel des cosmétiques maison

Un moment de détente et de créativité entre copines

Le temps limité de l'atelier pour tout apprendre

Un duo de tablettes de chocolat au chanvre pour une dégustation planante

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Mesdames, préparez-vous à un voyage gustatif hors du commun avec ce duo de tablettes de chocolat au chanvre ! Une expérience sensorielle unique qui allie le plaisir du chocolat aux bienfaits du chanvre. Attention, pas de CBD ici, juste le goût subtil et les vertus nutritionnelles des graines de chanvre. De quoi faire planer vos papilles sans quitter le plancher des vaches !

❤️ Ce qu'on aime

L'association originale du chocolat et du chanvre

Le design stylé des emballages

Les bienfaits nutritionnels des graines de chanvre

Peut décevoir celles qui s'attendent à des effets psychoactifs

Un vase "Have a Nice Day" pour un intérieur qui pète la forme

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 13,90€

Qui a dit que les vases devaient être ennuyeux ? Certainement pas nous ! Ce vase en forme de sac de shopping est l'accessoire parfait pour les femmes qui aiment avoir un intérieur qui sort de l'ordinaire. Avec son message "Have a Nice Day", il diffusera des ondes positives dans toute la maison. Vos fleurs n'auront jamais été aussi stylées !

❤️ Ce qu'on aime

Le design original qui fait sourire

Le message positif pour bien démarrer la journée

La double fonction : vase et objet déco

Peut ne pas convenir à tous les styles d'intérieur

Un kit de plantation spécial Mojito pour des apéros dignes des plus grands

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 39,90€

Votre copine est une vraie barwoman en herbe ? Offrez-lui ce kit de plantation spécial Mojito pour qu'elle puisse faire pousser ses propres ingrédients ! Menthe, basilic et menthe poivrée, tout y est pour concocter des cocktails qui feront pâlir de jalousie les bars les plus huppés. Qui sait, peut-être que vous aurez droit à des dégustations gratuites en avant-première ?

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau original pour les amatrices de cocktails

La satisfaction de cultiver ses propres ingrédients

Une boîte éco-responsable fabriquée par des personnes en réinsertion

Nécessite un peu de patience avant de pouvoir siroter son premier mojito maison

Une bougie monoï dans une noix de coco pour un voyage olfactif tropical

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 24,90€

Transformez votre salon en plage paradisiaque avec cette bougie au monoï nichée dans une véritable noix de coco. Ornée de coquillages et de fleurs séchées, elle vous transportera instantanément sous les tropiques. Sa mèche en bois qui crépite doucement vous fera presque entendre le bruit des vagues. Parfaite pour les femmes qui rêvent de vacances toute l'année !

❤️ Ce qu'on aime

Le packaging 100% naturel et original

L'ambiance exotique garantie

La fabrication française et écologique

Le côté encombrant de la noix de coco

Un coffret de graines pour devenir la reine des légumes bizarroïdes

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 29,90€

Voici le cadeau parfait pour la femme qui rêve de transformer son balcon en potager digne des Schtroumpfs ! Ce coffret contient 12 sachets de graines de légumes aussi insolites que leurs noms : betterave chioggia, potiron spaghetti, tomate poire jaune... De quoi faire pousser un jardin qui ferait pâlir d'envie Alice au Pays des Merveilles !

❤️ Ce qu'on aime

La découverte de légumes aux noms imprononçables

Le petit livre de conseils pour ne pas transformer son jardin en forêt amazonienne

La fierté de dire "C'est moi qui l'ai fait pousser !" en montrant un légume difforme

Le temps d'attente avant de pouvoir déguster ses créations

La possibilité de se retrouver avec un stock de légumes bizarres à cuisiner

Un atelier pour créer son parfum et devenir la nouvelle Coco Chanel

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,90€

Envie de sentir bon ET d'impressionner vos amis ? L'atelier de création de parfum est fait pour vous ! Guidée par un nez professionnel, vous apprendrez à manier les pipettes comme une pro et à composer votre fragrance unique. Attention, le risque de se prendre pour la nouvelle Coco Chanel est élevé !

❤️ Ce qu'on aime

L'expérience sensorielle unique

La possibilité de repartir avec son parfum personnalisé

L'apprentissage ludique des secrets du métier de nez

Le parfum créé pourrait ne pas plaire à tout le monde

Un kit d'empreinte chien et chat pour les maîtres fous de leurs boules de poils

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 50€

Les propriétaires de toutous et de matous vont pouvoir immortaliser les petites papattes de leurs compagnons à quatre pattes ! Ce kit permet de capturer l'empreinte de leur animal sans risquer de transformer le salon en scène de crime avec de l'encre partout. Avec 5 essais possibles, même Médor le surexcité ou Félix le récalcitrant finiront par coopérer. Conseil de pro : faites-le après le toilettage, quand les coussinets sont tout propres et tout mignons !

❤️ Ce qu'on aime

L'empreinte détaillée sans encre sur la patte

Les 5 essais pour les animaux qui jouent les divas

Les multiples utilisations possibles (cadre, tatouage, etc.)

La difficulté potentielle avec les animaux peu coopératifs

Une Bam Box pour faire exploser la joie

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : 19,90€

Préparez-vous à faire sensation avec la Bam Box, le cadeau qui va littéralement faire "Bam!" dans le cœur de votre chérie. Cette boîte mystérieuse cache un ballon rempli de confettis à éclater, dévoilant une surprise cachée en dessous. C'est l'équivalent d'un feu d'artifice d'amour, mais en version intérieure et sans risque d'incendie !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet surprise garanti

La possibilité de personnaliser les confettis et les cadeaux

Le côté ludique et festif

Le nettoyage des confettis après l'explosion

🤔 Ce qu'on aime moinsLe prix : à partir de 12,90€

Vous voilà arrivé au bout de notre guide des cadeaux pour femme version Démotivateur. Armé de ces idées décalées, vous êtes maintenant prêt à révolutionner l'art d'offrir ! Fini les cadeaux qui finissent au fond d'un tiroir ou pire, recyclés lors du prochain Noël.

Rappelez-vous : un bon cadeau, c'est celui qui provoque une réaction. Que ce soit un fou rire, un sourcil levé d'étonnement ou un "Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?!", vous avez désormais toutes les cartes en main pour marquer les esprits. N'ayez pas peur d'oser, de surprendre, et surtout, d'amuser !

Alors, quelle idée loufoque allez-vous choisir pour votre prochaine occasion ? Quel que soit votre choix, une chose est sûre : avec nos suggestions, vous ne passerez pas inaperçu. Et n'oubliez pas, si jamais votre cadeau ne fait pas mouche, vous pourrez toujours dire que c'était une blague. Après tout, c'est ça aussi, l'esprit Demotivateur !