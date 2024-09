50 Cadeaux pour couple uniques et mémorables

À la recherche d'un super cadeau pour un couple ? Découvrez notre sélection exclusive, conçue pour renforcer les liens et créer des souvenirs inoubliables. Que les heureux élus soient des aventuriers de l'extrême, des amateurs de cocooning ou des gourmets passionnés, nous avons quelque chose qui saura ravir leurs deux cœurs.

Dans ce dossier, vous trouverez des idées cadeaux qui sortent de l'ordinaire et qui sont parfaites pour célébrer une relation. Des escapades romantiques inattendues aux kits de dégustation pour des soirées en duo, en passant par des objets personnalisés qui symbolisent leur union, préparez-vous à offrir plus qu'un simple cadeau.

50 idées cadeaux pour couples qui sortent de l'ordinaire

Un atelier créatif en duo pour réveiller l'artisan qui sommeille en vous

Envie de pimenter votre relation en mettant la main à la pâte ? Wecandoo propose des ateliers créatifs pour couples, où vous pourrez fabriquer ensemble un objet unique sous la houlette d'un artisan passionné. De quoi raviver la flamme tout en découvrant vos talents cachés !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité originale à faire à deux

Un large choix d'ateliers dans toute la France

La fierté de repartir avec votre création commune

Pas toujours facile de s'accorder sur le choix de l'atelier

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 25€ par personne

Un jeu de cartes coquin pour pimenter vos soirées en amoureux

Envie de tester vos connaissances sur votre moitié tout en passant un moment fun ? Ce jeu de cartes "De toi à moi" spécial couples va vous faire (re)découvrir votre partenaire sous un nouveau jour ! Entre fous rires et révélations croustillantes, préparez-vous à une soirée mémorable à deux.

❤️ Ce qu'on aime

50 questions pour se titiller les méninges et le cœur

Un excellent prétexte pour se rapprocher physiquement

Imaginé par nos amis lillois de Minus Editions (cocorico !)

Risque de disputes si on découvre qu'on ne connaît pas la couleur préférée de l'autre

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 8,90€

Un kit DIY pour des pancakes gourmands à deux

Qui a dit que les petits-déjeuners romantiques étaient réservés aux restos ? Avec ce kit DIY pancakes, transformez votre cuisine en nid d'amour sucré ! Plus besoin de jouer les chefs étoilés, il suffit d'ajouter de l'eau et hop, 15 à 20 pancakes moelleux prêts à être dévorés. De quoi ravir les couples gourmands et un peu flemmards (on vous voit).

❤️ Ce qu'on aime

Parfait pour les matins câlins improvisés

Préparation vegan pour les amoureux écolos

L'occasion de débattre : Team sirop d'érable ou team Nutella ?

Risque de dispute pour le dernier pancake

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 6,90€

30 jours de défis Yoga pour devenir des yogis en couple

Prêts à transformer votre salon en studio de yoga et votre moitié en gourou ? Ces 30 tickets à gratter sont le sésame vers une flexibilité de contorsionniste et une zen attitude à toute épreuve. Chaque jour, découvrez une nouvelle posture qui vous fera passer du "je touche à peine mes orteils" au "regarde chéri(e), je peux me lécher le coude" !

❤️ Ce qu'on aime

Un défi quotidien à relever ensemble

La découverte progressive de nouvelles postures

L'occasion parfaite de se moquer gentiment l'un de l'autre

Les courbatures potentielles les premiers jours

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 11,90€

Un arbre à planter pour enraciner votre amour

Offrez à votre moitié un cadeau qui grandira avec votre amour ! Juste un Arbre propose un concept original : planter un arbre pour célébrer votre couple. C'est le cadeau parfait pour les amoureux de la nature qui veulent laisser une trace durable de leur histoire. En plus, c'est écolo et romantique à la fois, comme si vous graviez vos initiales dans l'écorce de la planète !

❤️ Ce qu'on aime

Un symbole fort et durable de votre amour

Un geste écologique qui fait du bien à la planète

La possibilité de voir grandir votre cadeau au fil des années

Pas vraiment adapté aux couples vivant en appartement

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 60€

Un coffret de sachets de thé personnalisés pour infuser votre amour

Qui a dit que le thé était ennuyeux ? Certainement pas Le Beau Thé ! Offrez à votre moitié un coffret de sachets de thé bio personnalisés, pour des moments de détente à deux remplis de saveurs et de messages d'amour. C'est l'occasion parfaite de lui dire "Je t'aime" à chaque gorgée, sans risquer de vous brûler la langue !

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation qui permet d'ajouter une touche romantique unique

La qualité bio et artisanale des produits

L'engagement écologique de la marque

Le dilemme entre boire le thé ou garder les sachets en souvenir

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 20€

Des mini cônes fourrés au chocolat pour raviver vos souvenirs d'enfance en amoureux

Préparez-vous à une avalanche de tendresse et de gourmandise avec ces adorables mini cônes fourrés au chocolat ! Ces petites merveilles vous transporteront instantanément dans vos souvenirs d'enfance, main dans la main avec votre moitié. C'est le cadeau parfait pour les couples qui aiment partager des moments de douceur et de complicité autour d'une pause sucrée.

❤️ Ce qu'on aime

La nostalgie qui nous envahit à chaque bouchée

Le format mini, idéal pour ne pas culpabiliser

La fabrication française, pour soutenir nos artisans du chocolat

Le risque de se disputer pour le dernier cône

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 6,90€

Le chéquier des amoureux : un concentré de moments complices

Ce chéquier spécial couple va faire monter la température ! Avec ses 30 chèques coquins et romantiques, c'est l'occasion rêvée de pimenter votre routine à deux. Câlins revisités, pique-nique improvisé ou balade à vélo, chaque chèque est une invitation à créer des souvenirs inoubliables. Préparez-vous à dégainer ces petits bouts de papier magiques pour transformer votre quotidien en véritable feu d'artifice amoureux !

❤️ Ce qu'on aime

30 façons originales de dire "je t'aime" sans parler

Imprimé en France, pour les amoureux locavores

Parfait pour raviver la flamme quand Netflix a pris le dessus

Le dilemme quand on tombe sur le chèque "balade à vélo" un jour de pluie

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 10,90€

Un coffret Flakon pour devenir des œnologues en herbe à deux

Le coffret Flakon, c'est l'occasion rêvée de jouer aux apprentis sommeliers en couple ! Fini les soirées Netflix, place aux dégustations de grands crus. Avec ses flacons de vin soigneusement sélectionnés et sa brochure explicative, ce coffret vous transformera en experts du terroir en un rien de temps. Qui sait, vous finirez peut-être par impressionner vos amis avec vos connaissances oenologiques pointues !

❤️ Ce qu'on aime

L'initiation ludique et accessible à l'œnologie

La sélection de vins de qualité

L'expérience de dégustation guidée par un expert

La tentation de vider tous les flacons en une soirée

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 49€

Oopsie Box : La boîte magique qui transforme votre couple en explorateurs urbains

Fini les soirées Netflix qui s'enchaînent ! La Oopsie Box est là pour secouer votre routine et vous faire redécouvrir votre ville à deux. Chaque mois, cette box malicieuse vous concocte un programme sur mesure pour explorer Paris, Lyon, Lille ou Bordeaux comme vous ne l'avez jamais fait. C'est comme avoir un entremetteur personnel pour vos rendez-vous, mais en beaucoup moins gênant !

❤️ Ce qu'on aime

Le côté surprise qui pimente votre vie de couple

La variété des activités proposées

La flexibilité de pouvoir choisir et réserver selon vos envies

Disponible uniquement dans 4 villes (désolé pour les couples campagnards)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 39€ par mois

La gamme "Mon premier Sextoy" par Bien à deux : pour pimenter vos soirées en amoureux

Envie de mettre un peu de piquant dans votre vie de couple ? La gamme "Mon premier Sextoy" de Bien à deux est là pour vous faire découvrir les joies du plaisir partagé. Ces petits joujoux coquins sont parfaits pour les couples curieux qui veulent explorer de nouvelles sensations ensemble. Alors, prêts à faire monter la température ?

❤️ Ce qu'on aime

Des sextoys intuitifs et faciles à utiliser, même pour les débutants

Une sélection pensée pour les couples, pour des moments complices à deux

Le côté décomplexé et l'approche humoristique de la marque

Peut créer des fous rires au début (mais c'est aussi ça l'fun !)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 40€

Des biscuits à messages coquins pour pimenter votre couple

Qui a dit que l'amour ne passait pas par l'estomac ? Ces 12 biscuits à messages coquins sont le cadeau parfait pour les couples qui aiment rire et se faire plaisir. Avec des messages comme "Bon pour un massage (durée illimitée)" ou "Bon pour dire oui à tout (même pour préparer le dîner...)", ces petits gâteaux vont mettre du piquant dans votre relation et vous faire craquer... de rire et de gourmandise !

❤️ Ce qu'on aime

Les messages drôles et coquins

La fabrication artisanale en Île-de-France

L'originalité du concept qui mêle gourmandise et jeu de couple

La tentation de tout manger d'un coup

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 14,90€

Un appareil photo instantané pour immortaliser vos moments de couple

Capturez vos instants de complicité et imprimez-les en un clin d'œil avec cet appareil photo numérique instantané ! Fini les selfies qui restent perdus dans les méandres de vos smartphones, place aux souvenirs tangibles que vous pourrez afficher partout. Avec ses accessoires inclus, vous pourrez transformer vos clichés en véritables œuvres d'art dignes de votre amour. C'est le compagnon idéal pour vos escapades romantiques ou vos soirées cocooning !

❤️ Ce qu'on aime

L'impression ultra rapide en 10 secondes (parfait pour les couples impatients)

La possibilité de personnaliser vos photos avec des filtres et des effets (pour cacher les cernes des matins difficiles)

Les accessoires inclus pour transformer vos photos en chef-d'œuvres dignes du Louvre

Le risque de se disputer pour savoir qui aura la meilleure pose

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 79,90€

Une affiche personnalisée pour immortaliser votre amour

Parce que l'amour, c'est comme une belle affiche : ça s'accroche et ça s'admire ! Cette affiche personnalisée de mariage ou de couple est le cadeau parfait pour les amoureux qui veulent exposer leur bonheur aux yeux de tous (et faire baver les célibataires). Un souvenir éternel de votre union, à accrocher fièrement dans votre nid d'amour pour rappeler à votre moitié que vous êtes le meilleur choix qu'elle ait jamais fait !

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau sentimental qui dure dans le temps

Personnalisable selon vos goûts et votre histoire

Parfait pour décorer votre love nest

Peut provoquer des crises de jalousie chez vos amis célibataires

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 19.00€

Un kit DIY petits oursons à la guimauve pour des moments sucrés en couple

Préparez-vous à une avalanche de douceur avec ce kit DIY d'oursons à la guimauve ! Parfait pour les couples qui aiment mettre la main à la pâte (et dans le chocolat), ce coffret vous permettra de créer ensemble des petits ours craquants au cœur fondant. Une activité gourmande qui promet des fous rires et des baisers chocolatés !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité ludique et gourmande à faire à deux

Le kit complet avec tout le nécessaire fourni

Pas besoin de four, parfait pour les apprentis pâtissiers

Le risque de finir couvert de chocolat (quoique...)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 24,90€

Une capsule temporelle pour voyager dans le futur à deux

Envie de jouer les Marty McFly en couple ? Cette capsule temporelle va vous faire remonter le temps... ou plutôt avancer ! Remplissez-la de vos souvenirs, objets fétiches et mots doux, scellez-la comme un trésor de pirates, et laissez la magie opérer. Dans quelques années, vous aurez la joie de redécouvrir votre passé et de voir à quel point votre amour a grandi. C'est comme planter une graine d'amour et la voir fleurir avec le temps !

❤️ Ce qu'on aime

L'aspect ludique et romantique du concept

La fabrication écolo à partir de filets de pêche recyclés

L'app qui vous rappelle quand ouvrir votre capsule (pratique pour les têtes en l'air !)

La tentation d'ouvrir la capsule avant l'heure

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 39,90€

Un coffret des meilleurs cafés du monde pour des matins torrides

Voici le cadeau parfait pour les couples accros à la caféine ! Ce coffret regroupe 7 cafés d'exception venus des quatre coins du monde. De quoi transformer vos petits-déjeuners en voyage gustatif et pimenter vos matinées. Préparez-vous à des réveils sensuels avec l'arôme enivrant de ces grains torréfiés à la main au Danemark. Qui a dit que le café n'était pas aphrodisiaque ?

❤️ Ce qu'on aime

7 pays, 7 saveurs pour 7 matins de la semaine

Des cafés bio et équitables pour faire l'amour, pas la guerre

Une excuse pour rester au lit plus longtemps

Seulement 10 tasses par coffret, la frustration guette

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 24,90€

Un colis surprise qui fait s'envoler l'amour

Imaginez la tête de votre moitié quand elle ouvrira ce colis et verra s'envoler un ballon en forme de cœur ! Ce cadeau original de Mieux que des fleurs va faire monter la température dans votre couple. En plus du ballon gonflé à l'hélium, vous pouvez personnaliser le colis avec des petits cadeaux et un message d'amour. De quoi faire fondre même les cœurs les plus glacés !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet wow garanti à l'ouverture du colis

La possibilité de personnaliser le contenu

Le côté romantique du ballon en forme de cœur

Le ballon finira par se dégonfler (comme votre libido ?)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 19,90€

Une machine à hot-dogs pour des soirées américaines endiablées

Transformez votre cuisine en véritable food truck new-yorkais avec cette machine à hot-dogs ! Fini les soirées barbecue barbantes, place aux soirées hot-dogs qui déchirent. Vos amis vont en avoir l'eau à la bouche et le couple n'aura jamais été aussi soudé autour d'un sandwich. Préparez-vous à devenir les rois du hot-dog à la maison !

❤️ Ce qu'on aime

L'ambiance "street food" dans votre salon

La facilité d'utilisation pour des hot-dogs parfaits

Les moments de complicité en cuisine

Le risque de passer pour des Américains auprès de vos amis

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 39,90€

Un bol Breton personnalisé pour des petits-déjeuners en amoureux

Transformez vos matins en moments complices avec ce bol Breton personnalisé. Fini les disputes pour savoir qui a pris le bol de l'autre ! Chacun aura son petit monstre marin pour accompagner ses tartines beurrées. Un cadeau qui allie tradition bretonne et touche d'humour, parfait pour les couples qui aiment commencer la journée du bon pied (ou de la bonne patte de homard).

❤️ Ce qu'on aime

Le design original qui mêle tradition et humour

La fabrication française à Pornic

La personnalisation qui renforce le lien du couple

La contenance de 300mL un peu juste pour les gros buveurs de café

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 24,90€

Un bouquet de fleurs en papier pour un amour éternel

Offrez à votre moitié un bouquet qui ne fanera jamais ! Ces fleurs en papier confectionnées à la main sont le cadeau parfait pour symboliser votre amour durable. Chaque pétale est une déclaration d'amour qui résistera au temps, comme votre couple. Un cadeau poétique et romantique qui apportera une touche de douceur à votre nid d'amour.

❤️ Ce qu'on aime

Des fleurs qui durent aussi longtemps que votre amour

Chaque bouquet est unique, comme votre histoire

Écologique et sans entretien, parfait pour les couples occupés

Pas d'odeur naturelle de fleurs

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 10€ par fleur

Un coffret de mini savons pour un voyage sensoriel à deux

Embarquez pour une odyssée olfactive avec ce coffret de 8 mini savons artisanaux. Fabriqués avec amour en Irlande, ces petits trésors colorés sont le cadeau idéal pour les couples qui aiment prendre soin d'eux et de leur nid douillet. Chaque savon est une surprise en soi, avec ses motifs uniques et ses senteurs enivrantes. C'est comme jouer à la loterie du bien-être à chaque douche !

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau qui sent bon l'amour (et plein d'autres choses)

La touche déco qui pimpera votre salle de bain

L'aspect écolo et éthique pour les couples conscients

La frustration de ne pas pouvoir les utiliser tous en même temps

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 29,90€

Un vase Haws rouge pour sublimer vos bouquets en amoureux

Mettez une touche de passion dans votre intérieur avec ce vase Haws rouge ! Ce petit bijou de design anglais va faire tourner la tête de vos fleurs et de votre moitié. Fabriqué à la main depuis 1886, c'est le compagnon idéal pour vos bouquets de taille M ou L. Attention, son charme british pourrait bien vous donner envie de prendre l'accent de la Reine !

❤️ Ce qu'on aime

Le design élégant et intemporel

La fabrication artisanale qui rend chaque pièce unique

La couleur rouge passion, parfaite pour un couple

Les petites irrégularités dues à la fabrication artisanale (mais ça fait son charme !)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 47,00€

Un livre de recettes veggie pour des dîners en amoureux savoureux

Mettez du peps dans vos soirées en couple avec ce livre de 500 recettes végétariennes ! Fini les disputes pour savoir qui cuisine ce soir, place aux moments complices en cuisine. Des gnocchis au potimarron aux falafels au persil, en passant par le risotto de poireaux, vous allez pouvoir impressionner votre moitié avec vos talents culinaires insoupçonnés. Et qui sait, peut-être que vos voisins jaloux viendront frapper à votre porte, attirés par les délicieuses odeurs qui s'échappent de votre appartement !

❤️ Ce qu'on aime

500 recettes pour ne jamais être à court d'idées

Des plats originaux pour pimenter vos soirées

L'occasion de découvrir la cuisine végétarienne à deux

Le risque de prendre quelques kilos à force de tout goûter

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 19,95€

Une pâte à tartiner aux Canelés de Bordeaux pour des moments gourmands à deux

Envie de pimenter vos petits-déjeuners en amoureux ? Cette pâte à tartiner aux Canelés de Bordeaux va faire fondre vos cœurs ! Fabriquée artisanalement dans la capitale girondine, elle promet des moments de pure gourmandise à partager. Idéale pour agrémenter vos recettes ou simplement à déguster à la petite cuillère (on ne jugera pas), elle risque de devenir votre nouveau péché mignon en couple !

❤️ Ce qu'on aime

Le goût unique et original des canelés

La fabrication familiale et locale

L'absence d'huile de palme (pour se sentir moins coupable)

La touche de rhum pour des soirées plus... festives

Le risque de disputes pour savoir qui a fini le pot

Pas adapté aux couples au régime (mais qui l'est vraiment ?)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 7,90€

Des sachets de graines à semer personnalisés pour cultiver votre amour

Voici le cadeau parfait pour les couples qui aiment faire pousser leur relation (et pas que) ! Ces sachets de graines personnalisés sont l'occasion idéale de planter les graines de votre amour, tout en ajoutant une touche verte à votre nid douillet. Choisissez parmi une variété d'herbes aromatiques ou de fleurs pour attirer les abeilles et les papillons, comme si votre jardin devenait le reflet de votre histoire d'amour en pleine floraison.

❤️ Ce qu'on aime

Un cadeau écologique et durable pour les couples écolos

La personnalisation qui permet d'ajouter une touche romantique

L'opportunité de créer un projet commun de jardinage

Pas idéal pour les couples sans pouce vert

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 23,00€

Une bougie parfumée Cépage Chardonnay pour des soirées enivrantes en amoureux

Envie de mettre un peu de piquant dans vos soirées en tête-à-tête ? Cette bougie parfumée Cépage Chardonnay va vous faire tourner la tête (sans même avoir bu une goutte) ! Maison Tchin Tchin a eu la brillante idée de marier l'œnologie et la parfumerie pour créer une ambiance sensuelle et raffinée. C'est le cadeau idéal pour les couples qui aiment partager un bon verre tout en restant classe.

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui mêle vin et parfum

Les notes olfactives subtiles et sensuelles

La fabrication artisanale française

La bouteille de vin recyclée (écolo et stylé !)

Peut donner envie d'ouvrir une vraie bouteille

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 39,90€

La Cool Box : le cadeau qui met du piment dans votre couple

Envie de surprendre votre moitié avec un cadeau qui sort de l'ordinaire ? La Cool Box de Mieux que des Fleurs est là pour pimenter votre relation ! Composez votre coffret sur-mesure en choisissant parmi une centaine de petits cadeaux coquins, romantiques ou gourmands. C'est le cadeau idéal pour raviver la flamme et partager des moments complices à deux.

https://www.youtube.com/watch?v=d-CBhOw4bD0

❤️ Ce qu'on aime

La personnalisation totale du coffret

Le large choix de cadeaux pour tous les goûts

L'occasion de découvrir de nouvelles choses ensemble

La difficulté de choisir parmi tant d'options

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 4,90€

Un duo de tablettes de chocolat au chanvre pour les couples gourmands et zen

Envie de pimenter vos soirées en amoureux tout en restant dans la légalité ? Ce duo de tablettes de chocolat au chanvre va vous faire planer... de plaisir ! Une tablette au lait et une noire, toutes deux parsemées de graines de chanvre pour un moment de pure gourmandise à partager à deux. Attention, pas de CBD ici, juste le goût délicieux du chanvre pour une expérience sensorielle unique.

❤️ Ce qu'on aime

Le design stylé des emballages, parfait pour un cadeau couple

L'association originale chocolat et chanvre

Les bienfaits des graines de chanvre pour être zen à deux

Risque de disputes pour la dernière bouchée

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 13,90€

Un Pack de Crazy Bastard Sauce pour pimenter votre vie de couple

Envie de mettre le feu à vos soirées en amoureux ? Ce pack de 3 sauces Crazy Bastard Sauce va faire monter la température ! Avec des flacons allant du "on gère" au "appelez les pompiers", vous allez pouvoir tester vos limites à deux et peut-être même découvrir le côté masochiste de votre moitié.

❤️ Ce qu'on aime

3 niveaux de piquant pour tous les palais (ou presque)

Un défi épicé à relever en couple

L'occasion parfaite de voir votre partenaire pleurer (de bonheur bien sûr)

Le risque de passer la soirée aux toilettes

Pas recommandé avant un baiser langoureux

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 19.90€

Un atelier de fabrication de bougies parfumées pour embaumer votre amour

Offrez à votre moitié une expérience olfactive inoubliable avec cet atelier de création de bougies parfumées. Ensemble, vous apprendrez l'art délicat du mélange des fragrances, du coulage de la cire et de la décoration. Une activité sensorielle et créative qui mettra vos sens en ébullition et ravivera la flamme de votre couple !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité ludique et romantique à faire à deux

La satisfaction de créer un objet utile et décoratif pour votre nid d'amour

L'apprentissage d'un savoir-faire artisanal avec des produits naturels

Le risque de disputes sur le choix des parfums (attention aux mélanges explosifs !)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 50€

Un cube de défis bonheur pour une dose quotidienne de good vibes en couple

Ce petit cube magique est le remède parfait contre la routine et la morosité qui peuvent parfois s'installer dans un couple. Pendant 30 jours, vous et votre moitié allez relever ensemble des défis quotidiens tous plus farfelus les uns que les autres. Éclater du papier bulle à deux, pousser la chansonnette en duo ou appeler vos beaux-parents (oui, ça aussi c'est un défi) : de quoi créer des souvenirs hilarants et renforcer votre complicité !

❤️ Ce qu'on aime

30 jours de fous rires garantis

Des défis qui sortent vraiment de l'ordinaire

L'occasion de redécouvrir son partenaire sous un nouveau jour

La frustration quand on tombe sur le défi "manger des brocolis" un jour de flemme

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 12€

Un atelier de chocolaterie pour fondre d'amour

Préparez-vous à vivre une expérience chocolatée qui va faire fondre vos cœurs ! Cet atelier de chocolaterie est l'occasion parfaite pour les couples de mettre la main à la pâte (à tartiner) et de partager un moment sucré. Vous apprendrez les secrets du cacao, créerez vos propres gourmandises et repartirez avec vos créations. C'est le cadeau idéal pour les duos qui aiment se lécher les doigts !

❤️ Ce qu'on aime

Une activité gourmande à partager à deux

La possibilité de créer ses propres chocolats personnalisés

L'apprentissage d'un savoir-faire artisanal

Le risque de taches de chocolat sur les vêtements

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 50€

Un diffuseur d'eau naturel pour plantes, le cadeau parfait pour les couples au pouce vert

Fini les disputes sur qui a oublié d'arroser les plantes ! Ce diffuseur d'eau naturel en terre cuite, aussi appelé olla, va révolutionner votre vie de couple... et celle de vos plantes. Planté dans le sol, il diffuse l'eau progressivement selon les besoins de vos petits protégés verts. Un vrai majordome pour vos plantes qui s'occupe de tout pendant que vous profitez de moments à deux !

❤️ Ce qu'on aime

Fini les plantes mortes qui plombent l'ambiance du couple

Le design rayé vert et blanc qui égaye votre intérieur

Fabriqué en Espagne, imaginé à Lille : un cadeau qui voyage plus que vous

Votre excuse pour ne pas arroser les plantes n'est plus valable

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 24,90€

Des glaces à l'alcool pour pimenter vos soirées en amoureux

Envie de mettre un peu de piquant dans vos soirées en tête-à-tête ? Ces glaces à l'alcool sont le cadeau parfait pour les couples qui aiment s'amuser ! Avec 5 saveurs inspirées des meilleurs cocktails, vous pourrez jouer les barmen glacés et organiser des dégustations sensuelles. De quoi mettre l'ambiance et se rafraîchir en même temps, que demander de plus ?

❤️ Ce qu'on aime

Le concept original qui mêle glace et cocktails

Les 5 saveurs différentes pour varier les plaisirs

Parfait pour pimenter les soirées en couple

Il faut penser à les mettre au congélateur 24h avant

Peut donner envie de transformer sa cuisine en bar à cocktails

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 12,90€

Une bouteille de Rosé Garcia pour des soirées en couple mémorables

Ce rosé Garcia est le compagnon idéal pour pimenter vos soirées en amoureux. Avec son goût fruité et sa capacité à déclencher des fous rires, il promet des moments complices et festifs à deux. Parfait pour les couples qui aiment partager un bon verre tout en se marrant comme des baleines !

❤️ Ce qu'on aime

L'approbation de José Garcia lui-même (gage de qualité comique)

Un rosé qui allie goût et bonne humeur

Fabriqué en France avec le savoir-faire niçois

Les voisins risquent de ne pas apprécier vos éclats de rire tardifs

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 14,90€

Un coffret d'initiation au Maté pour des moments de complicité à deux

Envie de pimenter vos soirées en amoureux ? Ce coffret d'initiation au Maté va vous faire voyager jusqu'en Amérique du Sud sans quitter votre canapé ! Préparez-vous à siroter cette boisson énergisante dans une authentique calebasse, avec une paille spéciale appelée bombilla. Attention, fou rire garanti quand vous essaierez de ne pas avaler les feuilles !

❤️ Ce qu'on aime

Un rituel de dégustation original à partager en couple

Des ingrédients bio pour se la jouer écolo-lover

Un boost d'énergie pour des câlins qui durent plus longtemps

Le goût qui peut surprendre les palais délicats

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 29,90€

Un atelier gastronomique en duo pour pimenter votre couple

Préparez-vous à une expérience culinaire qui va faire monter la température dans votre couple ! Avec Wecandoo, enfilez vos tabliers et plongez dans un atelier gastronomique à deux. Du pâté en croûte à la pizza en passant par le chocolat, vous allez pouvoir mettre la main à la pâte et peut-être même découvrir que votre moitié a des talents cachés de chef étoilé (ou pas).

❤️ Ce qu'on aime

Une activité originale qui change des restos

La possibilité de se chamailler sur qui fait la meilleure pizza

L'occasion de découvrir de nouvelles saveurs ensemble

Le risque de finir couvert de farine de la tête aux pieds

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 50€

Un coffret de 3 cocktails Made in France pour des soirées pétillantes en amoureux

Mettez du peps dans vos soirées en couple avec ce coffret de 3 cocktails au format miniature ! Fini les apéros monotones, place à l'aventure gustative avec ces recettes originales : un Negroni infusé au romarin et au poivre de Timut, un Pornstar Martini au basilic et au thé Darjeeling, et un Cosmopolitan à l'hibiscus et au poivron rouge. De quoi faire voyager vos papilles sans quitter votre canapé !

❤️ Ce qu'on aime

Des cocktails prêts à déguster, parfait pour les couples paresseux

Des saveurs originales pour pimenter vos soirées

Un produit 100% Made in France, pour soutenir l'économie locale (et avoir bonne conscience en buvant)

Le format miniature qui risque de vous laisser sur votre faim

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 44,90€

Un Tumbling Tower pour tester votre complicité de couple

Envie de pimenter vos soirées à deux ? Le Tumbling Tower est le jeu parfait pour mettre à l'épreuve votre coordination et votre complicité de couple. Retirez délicatement les blocs un par un sans faire s'écrouler la tour, et préparez-vous à des fous rires garantis quand votre moitié fera trembler toute la structure !

❤️ Ce qu'on aime

Un jeu qui allie concentration et rigolade

Parfait pour des soirées coquines avec des gages

Idéal pour tester la patience de votre partenaire

Les disputes potentielles quand l'un fait tomber la tour

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 30€

100 cartes "On mange quoi ce soir ?" : la fin des disputes culinaires

Fini les prises de tête quotidiennes pour savoir qui va décider du menu ! Ce jeu de 100 cartes va pimenter vos soirées en couple et mettre un terme aux éternels "Je sais pas, toi tu veux manger quoi ?". Piochez une carte et laissez le hasard décider si ce soir ce sera couscous royal ou salade de quinoa. Attention, vous risquez de tomber sur le joker "pizza" et là, c'est la fête du slip !

❤️ Ce qu'on aime

Plus besoin de se creuser la tête pour trouver des idées de repas

L'occasion de découvrir de nouvelles recettes et de sortir de sa zone de confort culinaire

Un excellent prétexte pour passer du temps ensemble en cuisine

Le risque de tomber sur "brocolis vapeur" un soir de grosse flemme

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 9,90€

Un coffret de graines de légumes insolites pour cultiver l'amour... et le potager !

Qui a dit que l'amour ne se cultivait pas ? Avec ce coffret de 12 sachets de graines de légumes insolites, votre couple va pouvoir faire pousser bien plus que des sentiments ! Imaginez-vous en train de déguster une betterave chioggia ou un potiron spaghetti que vous aurez fait pousser ensemble. C'est ça la vraie recette du bonheur !

❤️ Ce qu'on aime

L'occasion parfaite de se lancer dans un projet commun

La découverte de nouvelles saveurs à deux

Le petit livre de conseils pour devenir des experts du potager

Le risque de disputes sur qui arrosera les plants

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : 19,90€

Une Bam Box pour faire exploser votre amour

Vous en avez marre des cadeaux de couple qui finissent au fond d'un tiroir ? La Bam Box est là pour mettre le feu à votre relation ! Imaginez la tête de votre moitié quand elle ouvrira ce colis mystérieux pour découvrir un ballon rempli de confettis à faire exploser. C'est comme un feu d'artifice d'amour, mais en intérieur et sans risque d'incendie !

❤️ Ce qu'on aime

L'effet surprise garanti

La personnalisation des confettis et des cadeaux

Le message d'amour caché dans l'explosion

Le ménage après l'explosion (mais ça peut être romantique à deux)

🤔 Ce qu'on aime moins💶 Le prix : à partir de 12,90€

Vous êtes maintenant équipé(e) pour dénicher le cadeau qui fera de vous l'invité(e) inoubliable de tout couple. Gardez à l'esprit que ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette de prix, mais l'expérience partagée et le souvenir qu'elle crée.