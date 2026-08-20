10 films inspirés d'histoires vraies qui dépassent la fiction à découvrir en VOD

Le cinéma puise souvent son inspiration dans des faits réels pour donner naissance à des films inoubliables. Voici 10 films inspirés d’histoires vraies qui dépassent la fiction disponibles en VOD.

Thriller, comédie, drame… les genres cinématographiques ne manquent pas. Mais certains films partagent un point commun : ils sont inspirés d’histoires vraies.

Bonne nouvelle, une grande partie de ces œuvres est disponible sur les plateformes de vidéo à la demande (VOD). Sans plus tarder, découvrez 10 longs-métrages s’inspirant de faits réels à (re)voir sans plus tarder !

Serpico - CANALVOD

Réalisé par Sydney Lumet, Serpico (1973) met en scène un jeune Al Pacino dans le rôle de Frank Serpico, un policier new-yorkais intègre et droit dans ses bottes. Mais il déchante rapidement en découvrant que son service est gangrené par les pots-de-vin et autres magouilles.

Malgré tout, il reste fidèle à ses valeurs et refuse de fermer les yeux sur ces pratiques, quitte à se retrouver isolé et intimidé par ses coéquipiers, qui le perçoivent comme un traitre.

Inspiré de la véritable histoire de Frank Serpico, le long-métrage est un thriller engagé et un récit social poignant, qui a valu à son interprète principal de remporter un Golden Globe.

Crédit Photo : ARTISTS ENTERTAINMENT COMPLEX

The Bling Ring - Apple TV

Dans The Bling Ring, la réalisatrice américaine Sofia Coppola s’est inspirée d’une série de cambriolages qui a ciblé les villas de célébrités à Los Angeles, entre 2008 et 2009. Derrière ces délits se cache une bande d’adolescents fascinés par la gloire et l’argent, surnommée le Bling Ring.

Pour son long-métrage, sorti en 2013, la fille de Francis Ford Coppola réunit Emma Watson, dans un rôle bien éloigné d’Hermione Granger, Katie Chang, Taissa Farmiga, vue plus tard dans La Nonne, Israel Broussard ou encore Leslie Mann.

Rythmé par une bande originale électrique et pop, The Bling Ring plonge le spectateur dans l’univers dérangé d’un groupe de jeunes prêts à tout pour toucher du doigt un monde qui les obsède.

Crédit Photo : Abaca

Spotlight - YouTube

Porté par un casting cinq étoiles - Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams et Liev Schreiber - Spotlight signé Tom McCarthy retrace l’enquête majeure du Boston Globe, récompensée par un prix Pulitzer.

Nous sommes en 2001 dans les locaux du quotidien américain, où une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, expose au grand jour un scandale impliquant des prêtres pédophiles dans la région de Boston, protégés pendant des décennies par des grandes figures de la ville.

Deux fois récompensé aux Oscars, ce film brille par son scénario intelligent, sa réalisation intimiste et sa manière de plonger le spectateur dans les coulisses d’une rédaction.

Crédit Photo : Open Road Films

Le loup de Wall Street - Sooner

Qui de mieux que Martin Scorsese pour porter à l’écran l’ascension fulgurante et la chute de l’ancien courtier en bourse américain Jordan Belfort ?

Dans Le Loup de Wall Street, le réalisateur américain retrouve son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio, et offre à Margot Robbie le rôle qui l’a révélée au grand public. Le casting est également complété par Jonah Hill, Kyle Chandler, Matthew McConaughey ou encore Jean Dujardin.

Sortie en 2013, cette comédie noire menée d’une main de maître dresse le portrait d’un homme sans scrupule, avide de pouvoir et d’argent, et surtout lâche envers ceux qui l’ont aidé à atteindre le sommet.

Mention spéciale à Leonardo DiCaprio, qui livre une performance inoubliable.

Crédit Photo : DR

Erin Brockovich, seule contre tous - Amazon Prime Video

Julia Roberts incarne Erin Brockovich dans le film éponyme, réalisé par Steven Soderbergh et sorti en 2000. Le pitch ?

Ce long-métrage retrace le véritable parcours d’une mère célibataire fauchée qui est embauchée dans un cabinet d’avocats. Par hasard, elle tombe sur un dossier laissé à l’abandon. Elle découvre alors qu’une société de distribution d’énergie contamine les eaux d’une petite ville en Californie.

Animée par un désir de justice, Erin mène l’enquête et fait tout son possible pour faire condamner les coupables. S’engage alors un combat de David contre Goliath, où le courage et la détermination d’une femme sauveront des vies.

Crédit Photo : Jersey Films

Iron Claw - CANALVOD

Préparez les mouchoirs : Iron Claw (2023) est inspiré de l’histoire tragique de la famille Von Erich, une célèbre dynastie de catcheurs américains.

Le réalisateur Sean Durkin signe un drame intime et bouleversant de cette fratrie de sportifs, interprétée avec une grande justesse par Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson et Stanley Simons.

Tous grandissent sous la main de fer de leur père, Fritz Von Erich, joué par Holt McCallany.

Passé sous les radars lors de sa sortie, Iron Claw vaut le détour. Sans jamais tomber dans le pathos, le long-métrage aborde des sujets sensibles comme l’emprise familiale, la dépression et les relations entre frères.

Crédit Photo : A24

Intouchables - Rakuten TV

Véritable carton au cinéma, Intouchables dépeint l’amitié improbable entre Philippe Pozzo di Borgo, un homme d’affaires tétraplégique, et d’Abdel Yasmin Sellou, son aide à domicile.

Pour porter cette relation à l’écran, les réalisateurs français Éric Toledano et Olivier Nakache ont choisi François Cluzet et Omar Sy. Un duo qui fait la paire et qui a séduit des millions de spectateurs dans les salles obscures en 2011.

Le long-métrage a fait l’objet d’un remake américain, The Upside, en 2017, avec Bryan Cranston et Kevin Hart, disponible en VOD sur Apple TV ou Amazon Prime Video.

Crédit Photo : Gaumont

Reality - Orange VOD

Aux commandes de ce thriller intense, la cinéaste Tina Satter dirige Sydney Sweeney, qui prête ses traits à Reality Winner, une véritable analyste et linguiste des services secrets américains.

La jeune femme est interrogée à son domicile, le 3 juin 2017, par deux agents du FBI, qui la soupçonnent de quelque chose dont elle ne semble pas avoir connaissance. Cet échange, en apparence cordial, se transforme peu à peu en une interrogation de plus en plus pointue.

Reality marque les esprits, car la réalisatrice reprend mot pour mot la retranscription authentique de l’interrogatoire, et place le spectateur dans une situation a priori similaire à celle de la protagoniste : le fait de ne pas savoir ce que veut établir le FBI. Prenant !

Crédit Photo : Mickey Mina

Detroit - Amazon Prime Video

La réalisatrice américaine Kathryn Bigelow signe un drame consacré aux émeutes survenues à Détroit en 1967, plus particulièrement sur un épisode d’une rare violence qui s’est déroulé au motel Algiers.

Le film, sorti en 2017, plonge le spectateur au cœur d’une nuit d’horreur, durant laquelle des policiers abusent de leur pouvoir et multiplient les violences à l’encontre d’hommes noirs non armés, sur fond d’émeutes raciales, jusqu’à une issue tragique.

Au casting de Detroit, on retrouve John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore et Hannah Murray.

Crédit Photo : DR

BlacKkKlansman « J'ai infiltré le Ku Klux Klan » - Sooner

Dans BlacKkKlansman « J'ai infiltré le Ku Klux Klan » (2018), Spike Lee s’intéresse à Ron Stallworth, un jeune officier de police afro-américain du Colorado.

Dans les années 1970, il réussit à infiltrer l’antenne locale du Ku Klux Klan en se faisant passer pour un homme blanc raciste. Il s’impose rapidement comme un membre important de l’organisation.

Lors des rendez-vous en personne avec le groupe suprémaciste, il envoie son collègue blanc Flip Zimmerman à sa place. Les deux policiers vont alors tout faire pour empêcher les actions du KKK. John David Washington et Adam Driver incarnent ce duo d’enquêteurs.

Crédit Photo : DAVID LEE/FOCUS FEATURES

Bon visionnage !