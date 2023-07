Alors que l’été apporte son lot de grandes chaleurs, frissonnez devant ces 5 films et séries d’horreur disponibles sur Prime Video. Sueurs froides garanties.

Avis aux amateurs du genre, la plateforme Prime Video propose un grand nombre de programmes horrifiques qui vous plongeront à coup sûr dans vos pires cauchemars.

Slasher, thriller, monstres… Il y en a pour tous les goûts. Sans plus tarder, voici 5 films et séries d’horreur pour passer la plus terrifiante des soirées. Surtout, n’oubliez pas de verrouiller votre porte d’entrée…

The Descent

À sa sortie en 2005, «The Descent» de Neil Marshall a rencontré un énorme succès critique et commercial. Le long métrage narre la descente aux enfers de six jeunes femmes parties faire une expédition spéléologique dans les Appalaches. Alors qu’elles se retrouvent bloquées dans une grotte, elles comprennent qu'elles ne sont pas seules…

Hérédité

Premier long métrage du réalisateur américain Ari Aster, «Hérédité» ne ménage pas son spectateur. Le pitch ? À la suite du décès de sa mère, Annie retourne vivre dans la demeure familiale avec son époux et ses deux enfants. Très vite, le quotidien de la famille est perturbé par des phénomènes étranges et inquiétants. Elle découvrira que la matriarche cachait un sombre secret.

L’exorciste

Adaptée du film horrifique culte de William Friedkin, la série «L’exorciste» raconte l’histoire de deux prêtres confrontés à un cas de possession démoniaque qui sème la terreur au sein d’une famille. Une chose est sûre : ce thriller psychologique vous empêchera de dormir.

Shining

«Shining» est une adaptation du roman de Stephen king, Shining, l’enfant lumière, sorti en 1977. Dans ce film réalisé par Stanley Kubrick trois ans plus tard, Jack Nicholson incarne Jack Torrance, un écrivain alcoolique qui décroche un job de gardien d’hôtel. Ce dernier s’y rend avec sa femme et son fils, un enfant de cinq ans doté d’un don de médium. Sur place, la famille voit son quotidien bouleversé par l’apparition d’étranges phénomènes.

The Terror

À chaque saison, cette série d’anthologie raconte une nouvelle histoire terrifiante. La saison 1 de «The Terror» s’intéresse au dangereux périple de la Royal Navy en Arctique en 1845. Alors que l’équipage est à la recherche du Passage du Nord-Ouest, il se retrouve de plus en plus démuni face au froid et à la maladie. Pire encore, les marins deviennent les proies d’une étrange créature…