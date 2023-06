Voici 5 films et séries à voir si vous avez aimé The Last of Us

Disponible depuis le 16 janvier sur Prime Video, la série «The Last of Us» a réussi à séduire un grand nombre de spectateurs. Si c’est votre cas, voici cinq films et séries similaires à regarder de toute urgence.

Le 16 janvier dernier, Prime Video a frappé à grand coup en mettant en ligne la série HBO «The Last of Us». En effet, l’adaptation du jeu vidéo du même nom a remporté un immense succès sur la plateforme.

Le pitch ? La série se déroule dans un monde post-apocalyptique, où une épidémie transforme les humains en zombies. Joel Miller (Pedro Pascal), un homme qui a perdu sa fille, est contraint d’escorter Ellie (Bella Ramsay), une ado immunisée contre le virus, à travers les États-Unis. Un road trip sanglant et salvateur qui changera le cours de leur destin.

Dès lors, voici cinq films et séries à regarder si vous avez aimé «The Last of Us» :

Planète Terreur

Dans une petite ville des États-Unis, un couple de médecins constate que ses patients sont frappés par une étrange gangrène, qui les transforme en zombies assoiffés de sang. Alors que l’épidémie se propage, un groupe de survivants fera tout son possible pour arrêter les infectés… «Planète Terreur» réunit tous les ingrédients pour plaire : un casting cinq étoiles (Rose McGowan, Bruce Willis, Marley Shelton ou encore Quentin Tarantino), une dose d’humour et des effusions d’hémoglobine.

Crédit Photo : Troublemaker Studios

The Mist

Avis aux fans de Stephen King, ce film est fait pour vous ! Adapté du roman du même nom, «The Mist » raconte la survie de plusieurs citoyens locaux se retrouvant piégés dans un supermarché à cause d’un mystérieux brouillard. La panique s’empare des clients lorsqu’une créature surnaturelle s’introduit dans le magasin.

Crédit Photo : Dimension Films

The Terminal List

Dans «The Terminal List», Chris Pratt prête ses traits à James Reece, un commandant de la marine dont l’escouade a été décimée. Unique survivant et souffrant de symptômes de stress post-traumatique, il décide de se venger lorsqu’il apprend que des puissances mystérieuses sont derrière le meurtre de son unité.

Don’t make me go

«Don’t make me go» raconte l’histoire d’un père célibataire (John Cho) qui emmène sa fille de 16 ans (Mia Isaac) en voyage à travers les États-Unis pour retrouver sa mère qu’elle ne connaît pas. Un road movie bouleversant qui risque de vous arracher un torrent de larmes.

Fear the Walking Dead

La série «Fear The Walking Dead» se déroule à Los Angeles, où une famille recomposée tente de recoller les morceaux alors que le chaos s’empare de la ville. En effet, les habitants de la ville adoptent peu à peu un comportement étrange. Très vite, la Cité des anges se retrouve infestée de morts-vivants…

Crédit Photo : AMC