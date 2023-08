Avis aux fans d’action (et les autres) : le film « Antigang : la Relève » (suite de) avec Alban Lenoir est disponible en exclusivité sur Disney+. Et ce retour s’annonce explosif!.

Sortez vos agendas ! « Antigang : la Relève » de Benjamin Rocher débarque sur Disney+ dès aujourd'hui, huit ans après la sortie au cinéma du premier opus réunissant Jean Reno et Alban Lenoir (aka l’étoile montante des films d’action français).

En effet, le comédien dijonnais a démontré à plusieurs reprises ses talents pour la baston, notamment dans «AKA» et «Balle perdue». En d’autres termes, celui qui a commencé sa carrière comme cascadeur est devenu le nouveau visage du cinéma d’action hexagonal.

« Antigang : la Relève » s’intéresse au personnage incarné par Alban Lenoir. Le pitch ? Ancienne légende de la brigade Antigang, connue pour ses méthodes musclées et peu conventionnelles, Niels Cartier, a quitté la police à la suite d’une intervention qui a mal tourné et conduit au décès de sa femme.

Crédit photo : Disney

Mais son quotidien bascule lorsque le gang de braqueurs responsable de sa mort réapparaît huit ans plus tard. Désireux de se venger, il va laisser exploser sa rage et utiliser son savoir-faire pour faire payer les criminels. Contre toute attente, ce dernier formera un duo avec sa fille de 14 ans, au tempérament bien trempé, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous.

Pourquoi faut-il regarder cette nouvelle comédie d’action ?

Le casting cinq étoiles, pardi ! En effet, Niels Cartier va retrouver ses anciens équipiers : Serge Buren (Jean Reno), Rici (Stéfi Celma) ou encore Genoves (Sébastien Lalanne). Des retrouvailles hautes en couleur qui devraient ravir les fans de la première heure, mais aussi les nouveaux venus.

Crédit photo : Disney

Mais ce n’est pas tout ! La bande donnera la réplique à deux nouveaux visages : Cassiopée Mayance et Sofia Essaïdi. La première incarne la fille adolescente de Niels Cartier, tandis que la seconde prête ses traits au commandant Aurore Chalet.

Cascades, chorégraphies millimétrées, bagarres… «Antigang : la Relève» s’annonce explosif et truffé de scènes d’actions impressionnantes. Cette comédie made in France promet aussi de l’émotion et une dose d’humour.

Rendez-vous dès maintenant sur Disney+ pour découvrir cette nouvelle pépite !