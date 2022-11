Pourquoi vous devez absolument regarder Andor, la nouvelle série Star Wars de Disney

L’univers Star Wars n’a pas fini de nous émerveiller et cette fois-ci, c’est avec la nouvelle série Andor qu’il a prévu de le faire. Et si vous hésitez encore, on vous explique pourquoi vous devez la regarder.

Crédit : Disney

Une fois encore, Disney vous donne rendez-vous dans une galaxie lointaine, très lointaine. Après The Mandalorian et Obi-Wan Kenobi, une nouvelle série Star Wars a débarqué sur Disney+ et il s’agit d’Andor. Celle-ci nous permet de suivre les aventures de Cassian Andor, personnage découvert dans le film Rogue One et très apprécié des fans.

Et parce qu’une nouvelle série signifie aussi de nouveaux choix artistiques, Andor se démarque à sa manière des précédentes productions en apportant des nouveautés qu’on adore pour venir sublimer un univers déjà riche et profond. Alors si vous n’avez pas encore tenté l’aventure, voici les 5 raisons pour lesquelles vous devez absolument regarder Andor.

1. Parce qu'elle revient aux origines de la Rébellion

Bix Caleen dans Andor - Crédit : Disney

La série Andor se déroule 5 ans après la Bataille de Yavin et la destruction de la première Étoile Noire. Elle nous permet de découvrir la naissance de l’Alliance, du Service des Renseignements Rebelle et répond surtout à de nombreuses questions qui taraudent les fans depuis des années !

2. Parce qu’elle renoue avec l'ambiance dark de Rogue One

7 ans après le film adoré par les fans, Andor lui emboîte le pas en mettant à l’honneur un univers sombre et complexe. Dans la série, personne n’est ce qu’il paraît être, les trahisons sont monnaie courante et les personnages devront mener des missions sous couverture pour accomplir leur objectif. Une seule règle, ne faites confiance à personne !

3. Parce qu’elle puise dans de nombreux genres qu’on adore

Cassian Andor et Luthen Rael - Crédit : Disney

Pour sa nouvelle série, Disney mêle la science-fiction avec l'action, l’espionnage ou encore le thriller et le résultat est une aventure sous tension bourrée de suspense qui vous tiendra en haleine de la première à la dernière minute.

4. Parce qu'on adore son casting et ses personnages charismatiques

Syril Karn dans Andor - Crédit : Disney

Après Rogue One et son final tragique, c’est un plaisir de retrouver Diego Luna sous les traits de Cassian Andor. Et pour son retour, il s’est bien entouré, entre Genevieve O’Reilly dans le rôle de Mon Mothma, Stellan Skarsgard en Luthen Rael ou Adria Arjona en Bix Caleen. Mentions spéciales à Fiona Shaw, touchante dans le rôle de Maarva, la mère adoptive de Cassian, et Kyle Soller que vous allez adorer détester dans le rôle de Syril Karn, grand méchant en puissance.

5. Parce qu'une grande partie de la série est tournée en décors réels

Les décors réels de la série Andor - Crédit : Disney

Pour renforcer le réalisme et l’immersion, le réalisateur a misé sur des lieux uniques et esthétiquement très marqués et le résultat est au rendez-vous. Entre l’environnement désolé de Ferrix, la nature sauvage de Kenari et la noirceur de Morlana One, vous aurez l’impression d’évoluer au milieu des héros d’Andor !

Alors si vous avez envie de découvrir Andor, rendez-vous dès maintenant sur Disney+ pour découvrir la série en exclusivité !