Après leur annulation, les nouveaux concerts de Mylène Farmer viennent d'être annoncés avec une surprise bonus pour les fans

La nouvelle avait fait l'effet d'un électrochoc pour des milliers de fans : les derniers concerts programmés au Stade de France ont été annulés au dernier moment à cause des émeutes. Heureusement, de nouvelles dates viennent d'être annoncées.

Retour sur un coup dur

Quand Mylène Farmer fait un concert, c'est forcément un événement qui touche de nombreux pays. La chanteuse française est une icône particulièrement puissante et bien au-delà de notre simple pays : le vendredi 30 juin et samedi 1ᵉʳ juillet dernier, l'artiste devait ainsi de produire au mythique Stade de France et avait suscité l'arrivée de fans du monde entier. Une vraie star internationale pour laquelle le public était chaud comme la braise.

Mais au dernier moment, le gouvernement a finalement pris la décision d'arrêter tout événement, dont ses concerts, à cause de la situation civile complexe : les émeutes incessantes suite au décès de Nahel et leurs nombreux débordements ont finalement eu raison des concerts de Mylène Farmer.

Sans surprise, cette annulation surprise a été perçue comme un choc particulièrement douloureux. Des fans venus des quatre coins du globe ont vu leur rêve s'envoler, tandis que la star a fait immédiatement part de son "immense tristesse". Un vrai coup dur.

De nouvelles dates annoncées et vous aurez le choix !

Mylène Farmer et son équipe avaient ainsi informé être à la recherche de nouvelles dates : chose promise, chose due puisque celles-ci viennent tout juste d'être révélées. Les deux concerts du Stade de France ont donc été reportés au vendredi 27 et samedi 28 septembre 2024, toujours au même endroit.

La vraie bonne surprise, c'est qu'il y en aura pour tout le monde puisqu'une date bonus a même été confirmée, toujours au Stade de France, le mardi 1ᵉʳ octobre 2024. De quoi clôturer sa tournée Nevermore en beauté.

Si vous êtes intéressés, sachez que la billetterie ouvrira le 18 juillet 2023. Attention, les places risquent de partir vite.