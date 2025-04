Une musique culte de l'humanité envoyée dans l'espace pour communiquer avec les extraterrestres

Le 31 mai prochain, un événement à l’échelle mondiale sera organisé afin d’envoyer “Le Beau Danube Bleu” dans l’espace. Une mission interactive avec le public qui permettra de corriger une erreur historique.

En 1977, la NASA lançait son programme d’exploration robotique Voyager, dont l’objectif était d’étudier les planètes extérieures du système solaire. Ce programme comprenait deux sondes spatiales identiques, baptisées Voyager 1 et Voyager 2, destinées à survoler les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, ainsi que 48 de leurs satellites.

Crédit photo : NASA

À bord de ses deux sondes, la NASA avait pris le soin de placer un disque d’or, le Voyage Golden Record, et intitulé “The Sounds of Earth” (“Les sons de la Terre”, ndlr). D'un diamètre de 30 centimètres, il comprend de nombreuses informations sur la Terre et ses habitants, sous forme d'images et de sons, dressant un portrait de la diversité de la vie et de la culture terrestre. Il contient des photographies de la terre, d'humains, de la nature, des enregistrements sonores de bruits du vent, du tonnerre, d'animaux, de cris de nourrisson et de musique classique et moderne, de Mozart à Chuck Berry.

Crédit photo : NASA

Ce disque avait pour but de constituer un panel de la culture humaine et terrestre à présenter à d’éventuels êtres extraterrestres. Parmi les 27 musiques présentes, il manquait cependant une symphonie qui aurait mérité de faire partie de ce voyage spatial. Il s’agit de l’oeuvre de Johann Strauss II, intitulée “Le Beau Danube Bleu”, composée en 1866 et considérée comme un incontournable de la musique classique européenne.

Un hymne de l'espace

La symphonie jouit en effet d’une réputation associée à l’idée qu’on se fait de l’espace, dans l’imaginaire collectif, puisqu’elle sublime une scène culte du film “2001 : L’Odyssée de l’espace” de Stanley Kubrick, sorti en 1968. L'œuvre est d’ailleurs surnommée “L’Hymne de l’espace”. Cependant, son absence du disque d’or de Voyager paraît comme un manquement énorme.

Une erreur historique qui doit être réparée pour… la ville de Vienne, capitale de l’Autriche, ville du célèbre compositeur, qui y est né en 1825 et mort en 1899. Pour célébrer le bicentenaire de sa naissance, la ville de Vienne s’est associée à l’Agence spatiale européenne (ESA), qui fête ses 50 ans par la même occasion.

Les deux entités organiseront l’événement “Waltz into Space”, le 31 mai 2025, bien évidemment à Vienne, mais qui sera retransmis dans d’autres villes à travers le monde. L’objectif sera d’envoyer “Le Beau Danuble bleu” dans l’espace, à travers la tenue d’un concert de l’orchestre Wiener Symphoniker, qui est littéralement l’orchestre symphonique de Vienne. Le concert sera diffusé en live stream sur le site web officiel, la chaîne YouTube et le compte Instagram de la ville.

Crédit photo : iStock

L'oeuvre symphonique envoyée par signal

Pour annoncer cet événement mondial, la ville de Vienne a par ailleurs dévoilé un teaser humoristique, mettant en scène un scientifique de la NASA qui a oublié d’ajouter l'œuvre ,qu'il adore, dans le disque, s’apercevant de sa grave erreur au moment du lancement des sondes.

Une projection publique sera organisée à New York, Vienne et Madrid, tandis que le concert sera enregistré, numérisé et envoyé dans l’espace sous forme d’onde électromagnétique, à la vitesse de la lumière. Ensuite, la diffusion de la musique dans le cosmos se fera depuis la station DSA 2 de l’ESA, située à Cerebros, en Espagne. Le signal devrait alors atteindre la sonde spatiale Voyager 1 en 23h.

Crédit photo : ESA

Pour couronner le tour, le public sera également invité à participer à l’événement de façon interactive, dans le cadre de l’événement SpaceNotes. Il s’agira d’aller sur le site web officiel de l'événement et de choisir sa note préférée du “Beau Danube bleu” et la réserver. Une fois toutes les notes sélectionnées, en tout au nombre de 13 742, elles seront envoyées dans l’espace.