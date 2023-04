Avant l'effondrement, un film puissant sur nos possibilités de faire face à un avenir incertain !

Comment réagir face à la crise climatique actuelle ? Et comment envisager nos vies dans un contexte aussi incertain ? C’est le sujet urgent et complexe qu’abordent Alice Zeniter et Benoît Volnais dans leur premier film, Avant l’effondrement.

Crédit photo : Pyramide distribution

La protection de l’environnement est un sujet qui nous touche tous, que nous le voulions ou non. Et c’est ce point de départ qu’ont choisi de mettre en scène les réalisateurs du film Avant l’effondrement, en y glissant d’autres sujets tout aussi intéressants et d’actualité. Le long métrage prend en effet place dans un Paris en proie à la canicule, pour suivre la déroute d’un personnage, celui de Tristan.

Revoir son rapport au monde

Alors qu’il est occupé à gérer la campagne d’une candidate aux législatives, il reçoit un courrier anonyme et y découvre un test de grossesse positif. Potentiellement atteint d’une maladie génétique incurable, le jeune homme décide alors de retrouver l’expéditrice pour la prévenir. Mais plus il avancera dans ses recherches, plus il devra se mettre en danger et se confronter à lui-même, en remettant toujours plus en cause le futur qu’il s’apprête à laisser à ses pairs, voire à sa descendance.

Plus qu’un simple pamphlet en faveur de l’environnement, Avant l’effondrement est aussi et surtout une fable qui nous place face à nos propres convictions et contradictions. Car au-delà de l’effondrement du monde, c’est aussi et surtout celui de l’être qu’étudie le long-métrage. Comment s'adapter et réagir ? Peut-on continuer à vivre normalement, enfermé dans nos habitudes ? Comment notre quotidien va-t-il se transformer ? Et comment donner naissance à un enfant dans ce contexte?

Des questions que chacun peut se poser et ici magistralement portées à l’écran par Niels Schneider (César du meilleur espoir masculin en 2017 pour Diamant Noir), Ariane Labed (prix de la meilleure actrice pour L’Opéra au Festival Séries Mania en 2021) et Souheila Yacoub. Du côté de la réalisation, Alice Zeniter et Benoît Volnais ont aussi profité de leur amour de la littérature et de la philosophie pour donner une saveur toute particulière à leur premier film. Alice Zeniter, qui a été récompensée du prix Goncourt des lycéens en 2017 pour son roman "L'Art de perdre", apporte une touche très théâtrale au film.

Une expérience rare qui interrogera chacun des spectateurs, tout en les encourageant à remettre en question leur rapport au monde. Avant l’effondrement, un film puissant à découvrir dès le 19 avril au cinéma.