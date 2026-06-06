Ce docu dédié à une star mondiale cartonne sur Netflix, il est numéro 1 et les fans l'adorent

Ce mercredi 3 juin, Netflix a ajouté un nouveau documentaire dédié à une star mondiale dans sa bibliothèque, et le programme est rapidement devenu numéro 1 sur la plateforme.

Sur Netflix, il est possible de regarder des films, des séries mais aussi des documentaires. Ces derniers peuvent être centrés sur la vie de personnes connues, comme c’est le cas de cette série sur un footballeur emblématique qui est devenue numéro 1 dans le monde.

Ce mercredi 3 juin, un autre documentaire centré sur une star mondiale est apparu dans le catalogue de Netflix, et il connaît un grand succès. Et pour cause : il parle de Michael Jackson.

Crédit photo : Netflix

Le procès de Michael Jackson

Ce documentaire survient peu de temps après la sortie du biopic “Michael” au cinéma, qui a dépassé 1,3 million d’entrées en France. Intitulé “Michael Jackson : The Verdict”, ce documentaire composé de trois épisodes est centré sur le procès de l’artiste lorsqu’il était accusé d’abus sexuels sur mineurs.

Crédit photo : Netflix

Cette affaire aura duré plus de 10 ans. Les faits sont relatés par des acteurs clés présents dans la salle d’audience comme une fan de Michael Jackson, son avocat, une jurée et un procureur. Certains passages sont illustrés par des archives vidéo de l’époque.

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Un documentaire à succès

Ce documentaire semble attiser la curiosité des fans puisqu’il est numéro 1 dans de nombreux pays du monde, comme l’indique le site spécialisé Flix Patrol.

“Ce documentaire sur Michael Jackson sur Netflix est vraiment profond”, “Ce documentaire est extrêmenent bien sourcé et documenté”, “Je regarde le documentaire de Netflix sur Michael Jackson et je ne sais vraiment pas quoi en penser. Le témoignage du garçon est trop choquant”, “J’adore Michael Jackson mais écoutez, ce nouveau documentaire Netflix rend difficile à croire qu’il était innocent”, peut-on lire sur X.

Cependant, d’autres internautes ont donné un avis bien différent, affirmant qu’il s’agit d’un nouveau documentaire à charge, fait contre une personne décédée qui ne peut plus se défendre et qui a été innocentée.

Si vous voulez vous faire votre propre avis, n’hésitez pas à regarder ce documentaire sur Netflix. Une chose est sûre : il ne vous laissera pas indifférent.