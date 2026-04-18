Cette série Netflix sur un footballeur emblématique est numéro 1 dans le monde

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Image tiré du documentaire Netflix Ronaldinho: Le Seul et l’Unique

Avis aux nostalgiques du ballon rond des années 2000 : numéro 1 sur Netflix, cette série documentaire retrace le parcours extraordinaire d’un technicien hors norme.

Netflix multiplie les contenus consacrés aux grandes figures du sport. Après Anelka : l’incompris et Beckham, le football continue de s’imposer comme l’un des terrains de jeu favoris de la plateforme.

Cette fois, le géant du streaming s’attaque à un prodige du ballon rond qui a fait rêver celles et ceux qui l’ont vu arpenter les pelouses à l’époque. Mise en ligne ce 16 avril, la série a immédiatement trouvé son public.

Image tiré du documentaire Netflix Ronaldinho: Le Seul et l’UniqueCrédit Photo : Netflix

À peine dévoilés, ces trois épisodes se hissent déjà en tête des classements dans plusieurs pays, de l’Argentine au Mexique, en passant par le Maroc.

En France, la série figure actuellement parmi les programmes les plus regardés, selon les données du site spécialisé FlixPatrol.

Une star brésilienne au cœur d’un documentaire Netflix

Si on vous dit technicien hors pair, roi du dribble et sourire iconique ? Bingo : il s’agit du seul et unique Ronaldinho. C’est d’ailleurs le titre de son documentaire diffusé sur Netflix : Ronaldinho : Le Seul et l’Unique.

« Ce documentaire raconte comment un jeune garçon originaire de la banlieue de Porto Alegre est devenu Ronaldinho, un génie du dribble qui a marqué l’histoire du sport », détaille le synopsis officiel.

La suite après cette vidéo

La série aborde des points essentiels de la carrière et de la vie du Brésilien, comme la Coupe du Monde 2002, son rang de superstar ou encore son mode de vie fêtard.

Ce dernier a d’ailleurs alimenté nombre de regrets de ses admirateurs, lesquels auraient souhaité voir le lauréat du Ballon d’Or 2005 faire preuve de plus de régularité au cours de sa carrière. Et ainsi profiter plus longtemps, et dans des proportions plus importantes, du génie de ce talent brut dont la seule évocation du nom suffit à faire naître le sourire sur les visages des amateurs de foot des années 2000.

RonaldinhoCrédit Photo : Ronaldinho / Instagram

Des avis mitigés

Ronaldinho: Le Seul et l’Unique reçoit des avis globalement partagés.

Par exemple, SNRT News trouve que la série « combine des images d’archives rares avec des interviews de grandes figures du football mondial, offrant un regard intime sur la star derrière le joueur ».

RonaldinhoCrédit Photo : Ronaldinho / Instagram

Toutefois, certains pointent du doigt une narration assez classique et un manque de prise de recul critique.

À vous de vous faire votre propre avis !

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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