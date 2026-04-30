«Michael» : ce détail du film sur Michael Jackson ne plaît pas aux spectateurs

“Michael”, le biopic sur Michael Jackson, est sorti au cinéma le 22 avril dernier. En une semaine, il a déjà dépassé le million d’entrées en France.

Un film fait beaucoup parler de lui en ce moment au cinéma. Il s’agit de “Michael”, un nouveau biopic sur Michael Jackson. S’il est réalisé par Antoine Fuqua, on retrouve Jaafar Jackson, le neveu du roi de la pop, dans la peau du chanteur. Ce biopic retrace la vie tumultueuse de Michael Jackson, de ses débuts avec les Jackson 5 jusqu’à ses premières années solo.

Crédit photo : "Michael"

Malgré quelques critiques, ce film connaît déjà un grand succès. Sorti le 22 avril dernier, il a déjà cumulé 1,39 million d’entrées au cinéma français en une semaine, selon des chiffres rapportés par AlloCiné.

Un grand succès pour le biopic

Ainsi, “Michael” signe le meilleur démarrage de l’année, derrière “Super Mario Galaxy”. Il réalise également le meilleur démarrage de tous les temps pour un biopic après “La Môme”, qui retraçait la vie d’Edith Piaf avec Marion Cotillard. Il succède également à “Monsieur Aznavour”, qui a récemment été numéro 1 sur Netflix, et se place devant “Bohemian Rhapsody”.

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Crédit photo : "Michael"

Si “Michael” rencontre un gros succès en France, c’est aussi le cas aux États-Unis où il est premier du box-office. En conséquence de ce succès au cinéma, les écoutes des titres de Michael Jackson sur les plateformes de streaming musical montent en flèche. Certains titres, comme “Billie Jean” ou “Beat it”, font désormais partie du top 50 de Spotify et Deezer.

Les fans sont mitigés

Si ce film attire de nombreux fans dans les salles de cinéma, il est néanmoins au centre de quelques critiques. Les spectateurs reprochent notamment au biopic de passer sous silence certains aspects de la vie de Michael Jackson, comme les violences qu’il a subi quand il était enfant ou les accusations de pédocriminalité dont il a fait l’objet.

“J’ai trouvé l’acting bien, grosse mention pour Jaafar Jackson et tous les acteurs. Mais on ne rentre pas vraiment dans la vie personnelle, tout va super vite, ni dans l’histoire des sons, beaucoup de concerts, on a du mal à comprendre le génie de Michael”, “Beaucoup de contraintes et c’est avant tout un film de 2h, on est obligé de survoler certains moments mais je l’avoue que c’est quand même dommage”, “Je suis resté sur ma fin je m’attendais à plus sur les tabloïds, ses scandales de pédophilie, comment il a su gérer cet acharnement médiatique planétaire”, “Les acteurs méritent l’Oscar. La mère, le père, les Jackson 5. Incroyable leur physique, voix, gestuelle”, ont commenté les internautes sur X.

Pour vous faire votre propre avis, ne manquez pas ce film actuellement au cinéma.