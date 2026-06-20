Ce documentaire poignant est numéro 1 sur Netflix, il glace le sang des spectateurs

Si vous aimez les histoires vraies et que vous avez envie de vous faire peur, Netflix a ajouté un nouveau documentaire à son catalogue qui pourrait vous empêcher de dormir.

Sur Netflix, on trouve de nombreux programmes à ne pas manquer. En ce moment, la série coréenne “Teach You A Lesson” fait un carton sur la plateforme de streaming. Mais si vous voulez vous faire peur, de nombreux programmes peuvent répondre à vos attentes sur Netflix. Vous pouvez par exemple regarder la mini-série “Un très mauvais pressentiment”, ou vous pencher sur un nouveau documentaire qui fait beaucoup parler de lui.

Il s’agit de “Maternal Instinct”, un documentaire qui retrace une histoire vraie terrifiante qui s’est déroulée en 2020 en Amérique.

Crédit photo : Netflix

Un horrible fait divers

Ce documentaire retrace le parcours de Taylor Parker, une femme qui ne peut pas avoir d’enfant puisqu'elle s'est fait retirer l’utérus, et qui appelle un jour les urgences pour les prévenir qu’elle venait d’accoucher dans sa voiture. On suit alors la fausse grossesse de la jeune femme, qui a réussi à faire croire à tous ses proches qu’elle attendait un bébé.

Crédit photo : Netflix

Cependant, cette histoire se finit d’une horrible façon puisque pour aller au bout de son histoire, Taylor finit par rendre visite à l’une de ses amies enceintes. Quelques temps plus tard, la mère de cette amie découvre sa fille enceinte morte, éventurée, sans son foetus. Ce dernier a été récupéré par Taylor, qui prétend avoir accouché.

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“Ce documentaire est glaçant”

Aujourd’hui, cette affaire continue de fasciner, d’autant plus que Taylor Parker a été condamnée à la peine de mort et attend son exécution dans une prison du Texas. Le documentaire est devenu numéro 1 des programmes les plus vus sur Netflix, selon le site spécialisé Flix Patrol.

Ce programme a terrifié les internautes, sous le choc.

“Je viens de regarder Maternal Instinct sur Netflix, je suis choquée, la fin j’étais en larmes. Mais il y a vraiment des fous sur Terre”, “Je viens de finir de regarder Maternal Instinct sur Netflix et je n’arrête pas de penser à toutes ces horreurs”, “Ce documentaire est glaçant”, “C’est l’une des choses les plus perturbantes que j’aie jamais vues”, “Je n’ai commencé que 30 minutes de Maternal Instinct et je suis déjà bouche bée”, ont commenté les internautes sur X.

Une histoire à glacer le sang, disponible dès à présent sur Netflix.