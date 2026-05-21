Les spectateurs n'arrivent plus à décrocher de cette mini-série Netflix inquiétante

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Extrait de la mini-série Netflix Un très mauvais pressentiment

Depuis son arrivée sur Netflix, cette mini-série sombre et inquiétante intrigue énormément les spectateurs.

Si vous aimez les séries qui installent un malaise lentement, sans forcément enchaîner les jump scares, Un très mauvais pressentiment (Something Very Bad Is Going to Happen) pourrait bien devenir votre nouvelle obsession.

Cette mini-série en huit épisodes, disponible sur Netflix depuis le 26 mars 2026, suit Rachel et Nicky, un jeune couple sur le point de se marier. Mais à quelques jours de la cérémonie, l’ambiance vire peu à peu au cauchemar.

Une série produite par les créateurs de “Stranger Things”

Derrière ce nouveau programme, on retrouve les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, ici producteurs exécutifs. La série a été imaginée par Haley Z. Boston, qui a notamment travaillé sur Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities.

Et dès les premières minutes, le ton est donné : Something Very Bad Is Going to Happen ne cherche pas seulement à faire peur, mais à mettre mal à l’aise. Selon sa créatrice, la série évolue davantage dans une atmosphère d’angoisse qui “rentre sous la peau” que dans l’horreur classique à base de sursauts.

Un mariage qui tourne au cauchemar

L’histoire se déroule durant la semaine précédant le mariage de Rachel et Nicky. Alors que le couple s’apprête à dire “oui”, une sensation étrange commence à s’installer. Quelque chose cloche, sans que l’on sache vraiment quoi.

Entre tension psychologique, humour noir et ambiance oppressante, la série joue avec cette peur très intime : celle de se tromper de personne, au pire moment possible.

Au casting, on retrouve Camila Morrone dans le rôle de Rachel, Adam DiMarco dans celui de Nicky, mais aussi Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Gus Birney, Jeff Wilbusch et Karla Crome.

Une mini-série parfaite à regarder d’une traite

Avec ses huit épisodes, Something Very Bad Is Going to Happen a tout du programme idéal pour les amateurs de séries sombres et addictives. Son atmosphère a notamment été rapprochée de classiques comme Rosemary’s Baby ou encore de l’univers de Mike Flanagan.

Si vous cherchez une série Netflix courte, inquiétante et capable de vous tenir éveillé tard le soir, celle-ci pourrait clairement faire l’affaire.

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Netflix Sortie série
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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Manon, c'est notre journaliste couteau-suisse. Gémeaux oblige, elle s'intéresse à tout : de la psychologie humaine aux mystères de la lune, en passant par l'art d'optimiser son intérieur et de pimper son quotidien. Elle adore aussi voyager et découvrir de nouveaux endroits dès qu’elle en a l’occasion. Pour elle, chaque détail de la vie pratique mérite une enquête approfondie. Son secret pour rester inspirée ? Le cinéma et les séries, qu'elle dévore sans modération avant de transformer ses réflexions en articles (vraiment) utiles.

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